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Nokia N900 ile PlayStation 3 üzerinde Jailbreak (kırma) işlemi münkün oldu!

8 yıl
25,3b
1
186
Mobil Uygulamalar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kısa bir süre önce bir grup geliştirici tarafından kırılan PlayStation 3, Jail Break olarak isimlendirilen işlem ardından 3. parti yani Sony'den lisans alınmadan geliştirilen ve PlayStation 3'ün bütün özelliklerine hükmedebilen yazılımları çalıştırabilir hale geliyor.

Böylece ileride geliştirilecek bir yazılımla orjinal oyun yedeklerinizi direkt sabit diskten çalıştırma veya korsan oyun ve yazılımları orjinal diske gerek olmadan çalıştırabilme gibi işleri PlayStation 3 üzerinde yürütebileceksiniz. Kimbilir belki yakın bir zamanda HD MKV filmleri alt yazılı olarak PlayStation 3 üzerinde izlemeye başlayabiliriz.

Nokia N900 ile PlayStation 3 üzerinde Jailbreak (kırma) işlemi münkün oldu!
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Jailbrake işlemi için USB portu üzerinden bağlanacak bir işlemcinin, PlayStation 3'ün açılış anında devreye girmesi ve özel kodları çekirdeğe enjekte etmesi gerekiyor. Şimdiden bir çok özel cihazın satışına başlandı bile fakat eğer akıllı bir telefona sahipseniz telefonunuza yükleyeceğiniz bir yazılımla PlayStation 3'ünüzü kırmanız da mümkün.

Nokia N900 ile PlayStation 3 üzerinde Jailbreak (kırma) işlemi münkün oldu!
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DevTeam iPhone üzerinde yaptığı denemeleri Twitter'da paylaşa dursun, bir grup geliştirici Nokia N900 üzerinde geliştirdikleri bir yazılımla PlayStation 3'ü kırmayı başardı bile. Bu işlem için N900'ü USB portu üzerinden PlayStation 3'e bağlamanız ve telefon üzerinde programı aktif ettikten sonra PlayStation 3'ü açıp güç butonu ardından hemen CD çıkartma tuşuna basmanız yeterli ve bingo işlem ardından PlayStation 3'ünüzde orjinal oyun yedeklerinizi çalıştırabilirsiniz.

Sadece iPhone ve N900 değil Android işletim sistemine sahip telefonlar için de çalışmalar başlamış durumda. Görünen o ki önümüzdeki günlerde Sony'nin başı fena ağrıyacak.

Nokia N900 PSFreedom Jailbreak

Android için geliştirme durumu

iPhone USB kontrol denemeleri


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wox 8 yıl
N900 alıncak telefon değil zaten hiç özenmeyin.çok yavaş.dokunmatiği iphone kadar etkili değil..ekran güneşte çok kararıyor..arkadaşım almıştı biraz kurcalama imkanım oldu..menüleri diğer telefonlarla aynı.menü derken menü ikonları demek istedim.insan değiştirir biraz daha alımlı bişeyler yapar..beni pek sarmadı açıkçası..ama PSP3 ü kırmak için kullanılacağı aklıma gelmezdi...
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aslannn 8 yıl
N95 le olmazmı (iphone 3gs ıme alternatif olarak elimde yedekte beklettigim symbian v3 os9.1 sakla smartphone gelir ps3 hack zamanı misali :))
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KalemKolik 8 yıl

aslannn

N95 le olmazmı (iphone 3gs ıme alternatif olarak elimde yedekte beklettigim symbian v3 os9.1 sakla smartphone gelir ps3 hack zamanı misali :))



Eğer dediğin olursa en büyük haber olur ve nokiacılar yaşar n95-96-97 ve 5800 sahipleri
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santanio 8 yıl
1-2 saat önce htc desire için dosyayı yayınladılar. denedim yaptım ancak gelen menude herhangibirşey yapamadım :)
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LaFleur- 8 yıl
yine iyi dayandı ps3 bence. ben bilmiyorum ama ps2 nin kırılması ve çiplilerin çıkması bu kadar uzun sürmemiştir
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KalemKolik 8 yıl
Oyunların internette olması ne değiştiyorduki hani sistem illa orjinal oyunun yedeğini alıp çalıştırıyordu.İnternetten indirilen oyunları çalıştıracakmı ki
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Hobar 8 yıl
oyunlar torrnet sitelerinde paylaşılmaya başlanmış bile. o değil de n900 ne alaka? linux ya da pc de yapılamıyor mu bu işlem
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Schumii 8 yıl

Hobar

oyunlar torrnet sitelerinde paylaşılmaya başlanmış bile. o değil de n900 ne alaka? linux ya da pc de yapılamıyor mu bu işlem

Oyunları çıkalı çok oldu. Her yerde dolu 32gb gow
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ARTAKA 8 yıl
Andriod üzere çalışamlar devam ediyor
Dingoo olan bir portable oyun konsolu ile kirma ok
İpone ile kırma calışmalar devam ediyor
bilginize
en iyi ve dakik infolar bu linkde:
www.ps3-hacks.com
syg
art
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eagle_f1 8 yıl
crack ile ilgili en ufak birşey bile duymaya tahammül edemeyen site şimdi böyle haberleri linkleriyle birlikte nasıl verebiliyor anlamış değilim...
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TURK SITH 8 yıl

eagle_f1

crack ile ilgili en ufak birşey bile duymaya tahammül edemeyen site şimdi böyle haberleri linkleriyle birlikte nasıl verebiliyor anlamış değilim...


aynı şeyi yazmak için girmiştim...

forum.donanimhaber.com/...
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mehmetgirgin 8 yıl
nerden akıllarına gelmiş cep telefonu üzerinden yapmak.
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[!!!.::HONDA::.!!!] 8 yıl
arkadaslar n900le falan alakası yok olayın
android yada acık kaynak kodlu herhengi bir işletim sistemiyle oluyor
yakında pc linux ıcın olanı cıkar PSgroove un
ama sanırım bu PSgroove ıle jailbreake yapmak ıcın alette mını usb olması gerekiyormus
pc ile nasıl yaparlar bilemiyorum artık
ama ıllakı windowsada cıkaracaklar herkes kendı evınde dosyasını kurup yaparbılecek gibime geliyor


+
birde kırılırsa sony altından kalkamaz lafları cok agır
39 mılyon ps3 varsa bunların 39 mılyonununda kırılacagını dusunmek cok abes kacar
xbox kırılalı kac sene olmus hala mılyonlarca oyun satıyor mıcrosoft battımı batmadı tıkır tıkır oyun satıyor acın rakamlara bakın
ps3de satacaktır oyunununu
birde wii ve ds ornegı varkı ps3 ve xboxı toplayıp 2 ile carpıyor oyun satısında onlarda kırılmıs konsollar oyun satmıyormu satıyor
sız cok dar dusunuyorsunuz dunya turkıye değil


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gerbay 8 yıl
PS3 ün içindeki cell işlemcinin üretimini durdurmuştu zaten IBM, bence bu saatten sonra PS3 alınmaz. Sony PS4 için işlemci belirlemeye çalışıyordu ama ne yaptılar bilmiyorum. Bu JailBreak olayından sonra hemen atlayıp PS3 almanızı tavsiye etmem..
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cryptdlg 8 yıl

gerbay

PS3 ün içindeki cell işlemcinin üretimini durdurmuştu zaten IBM, bence bu saatten sonra PS3 alınmaz. Sony PS4 için işlemci belirlemeye çalışıyordu ama ne yaptılar bilmiyorum. Bu JailBreak olayından sonra hemen atlayıp PS3 almanızı tavsiye etmem..


Ne AMD, ne de Intel: Dünyanın en hızlı işlemcisini IBM geliştirdi! İşte o işlemcinin şaşırtan hızı...

Intel ve AMD birbirini yiye dursun, IBM dünyanın en hızlı mikroişlemcisini üretmeyi başardı. Birçok alanda ses getirecek olan bu yenilik, özellikle sıvı nitrojenle overclok yapan profesyonel'ler tarafından büyük bir tehlike ve ulaşılması yeni bir hedef olacak gibi gözüküyor.

Tam tamına 5.2GHz hızında olan işlemcinin öyle hemen kapınızdan içeri gireceğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. 1.5 milyon dolar gibi bir maliyeti olan zEnterprise teknolojisi dört çekirdekli bir işlemci. 1.4 milyar transistorü sadece 512 milimetre karelik bir alana sığdıran IBM mühendisleri 45nm teknolojisi kullandılar. IBM kendi patentine sahip olduğu gömülü DRAM teknolojisini kullanarak, performansı daha da arttırdı.

Ancak bu işlemciler son kullanıcılar için geliştirilmedi. Bu en güçlü işlemciler, ağır iş yükü olan büyük şirketler için geliştirildi.

hurriyet.com.tr/...
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gerbay 8 yıl
Bu arada, bunun için Sony nin donanım değişikliği yapmasına falan gerek yok. Problem yazılım problemi ve Sony halletti bile, yeni firmware lerde bu iş yapılamayacak. Olay HyperVisor yazılımına heap attack ile shellcode inject etmeye dayanıyordu, artık geçti. herkese geçmiş olsun.. Belki stoklardaki cihazların falan firmware i eski olduğu için halen o cihazlarda falan yapılabilir ama bence sony firmware i güncel olmayan cihazlara ilk online olduklarında ya otomatik firmware update çakar ya da online oyun oynamalarına falan izin vermez. Yani bu sefer işler PS2 de olduğu gibi olmaz sanırım
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