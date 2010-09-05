Nokia N900 ile PlayStation 3 üzerinde Jailbreak (kırma) işlemi münkün oldu!

Kısa bir süre önce bir grup geliştirici tarafından kırılan PlayStation 3, Jail Break olarak isimlendirilen işlem ardından 3. parti yani Sony'den lisans alınmadan geliştirilen ve PlayStation 3'ün bütün özelliklerine hükmedebilen yazılımları çalıştırabilir hale geliyor.

Böylece ileride geliştirilecek bir yazılımla orjinal oyun yedeklerinizi direkt sabit diskten çalıştırma veya korsan oyun ve yazılımları orjinal diske gerek olmadan çalıştırabilme gibi işleri PlayStation 3 üzerinde yürütebileceksiniz. Kimbilir belki yakın bir zamanda HD MKV filmleri alt yazılı olarak PlayStation 3 üzerinde izlemeye başlayabiliriz.

Jailbrake işlemi için USB portu üzerinden bağlanacak bir işlemcinin, PlayStation 3'ün açılış anında devreye girmesi ve özel kodları çekirdeğe enjekte etmesi gerekiyor. Şimdiden bir çok özel cihazın satışına başlandı bile fakat eğer akıllı bir telefona sahipseniz telefonunuza yükleyeceğiniz bir yazılımla PlayStation 3'ünüzü kırmanız da mümkün.

DevTeam iPhone üzerinde yaptığı denemeleri Twitter'da paylaşa dursun, bir grup geliştirici Nokia N900 üzerinde geliştirdikleri bir yazılımla PlayStation 3'ü kırmayı başardı bile. Bu işlem için N900'ü USB portu üzerinden PlayStation 3'e bağlamanız ve telefon üzerinde programı aktif ettikten sonra PlayStation 3'ü açıp güç butonu ardından hemen CD çıkartma tuşuna basmanız yeterli ve bingo işlem ardından PlayStation 3'ünüzde orjinal oyun yedeklerinizi çalıştırabilirsiniz.

Sadece iPhone ve N900 değil Android işletim sistemine sahip telefonlar için de çalışmalar başlamış durumda. Görünen o ki önümüzdeki günlerde Sony'nin başı fena ağrıyacak.

Nokia N900 PSFreedom Jailbreak

Android için geliştirme durumu

iPhone USB kontrol denemeleri