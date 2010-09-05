Nokia N900 ile PlayStation 3 üzerinde Jailbreak (kırma) işlemi münkün oldu!

Kısa bir süre önce bir grup geliştirici tarafından kırılan PlayStation 3, Jail Break olarak isimlendirilen işlem ardından 3. parti yani Sony'den lisans alınmadan geliştirilen ve PlayStation 3'ün bütün özelliklerine hükmedebilen yazılımları çalıştırabilir hale geliyor.
Böylece ileride geliştirilecek bir yazılımla orjinal oyun yedeklerinizi direkt sabit diskten çalıştırma veya korsan oyun ve yazılımları orjinal diske gerek olmadan çalıştırabilme gibi işleri PlayStation 3 üzerinde yürütebileceksiniz. Kimbilir belki yakın bir zamanda HD MKV filmleri alt yazılı olarak PlayStation 3 üzerinde izlemeye başlayabiliriz.
Jailbrake işlemi için USB portu üzerinden bağlanacak bir işlemcinin, PlayStation 3'ün açılış anında devreye girmesi ve özel kodları çekirdeğe enjekte etmesi gerekiyor. Şimdiden bir çok özel cihazın satışına başlandı bile fakat eğer akıllı bir telefona sahipseniz telefonunuza yükleyeceğiniz bir yazılımla PlayStation 3'ünüzü kırmanız da mümkün.
DevTeam iPhone üzerinde yaptığı denemeleri Twitter'da paylaşa dursun, bir grup geliştirici Nokia N900 üzerinde geliştirdikleri bir yazılımla PlayStation 3'ü kırmayı başardı bile. Bu işlem için N900'ü USB portu üzerinden PlayStation 3'e bağlamanız ve telefon üzerinde programı aktif ettikten sonra PlayStation 3'ü açıp güç butonu ardından hemen CD çıkartma tuşuna basmanız yeterli ve bingo işlem ardından PlayStation 3'ünüzde orjinal oyun yedeklerinizi çalıştırabilirsiniz.
Sadece iPhone ve N900 değil Android işletim sistemine sahip telefonlar için de çalışmalar başlamış durumda. Görünen o ki önümüzdeki günlerde Sony'nin başı fena ağrıyacak.
Nokia N900 PSFreedom Jailbreak
Android için geliştirme durumu
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Eğer dediğin olursa en büyük haber olur ve nokiacılar yaşar n95-96-97 ve 5800 sahipleri
Oyunları çıkalı çok oldu. Her yerde dolu 32gb gow
Dingoo olan bir portable oyun konsolu ile kirma ok
İpone ile kırma calışmalar devam ediyor
bilginize
en iyi ve dakik infolar bu linkde:
www.ps3-hacks.com
syg
art
aynı şeyi yazmak için girmiştim...
forum.donanimhaber.com/...
android yada acık kaynak kodlu herhengi bir işletim sistemiyle oluyor
yakında pc linux ıcın olanı cıkar PSgroove un
ama sanırım bu PSgroove ıle jailbreake yapmak ıcın alette mını usb olması gerekiyormus
pc ile nasıl yaparlar bilemiyorum artık
ama ıllakı windowsada cıkaracaklar herkes kendı evınde dosyasını kurup yaparbılecek gibime geliyor
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birde kırılırsa sony altından kalkamaz lafları cok agır
39 mılyon ps3 varsa bunların 39 mılyonununda kırılacagını dusunmek cok abes kacar
xbox kırılalı kac sene olmus hala mılyonlarca oyun satıyor mıcrosoft battımı batmadı tıkır tıkır oyun satıyor acın rakamlara bakın
ps3de satacaktır oyunununu
birde wii ve ds ornegı varkı ps3 ve xboxı toplayıp 2 ile carpıyor oyun satısında onlarda kırılmıs konsollar oyun satmıyormu satıyor
sız cok dar dusunuyorsunuz dunya turkıye değil
Ne AMD, ne de Intel: Dünyanın en hızlı işlemcisini IBM geliştirdi! İşte o işlemcinin şaşırtan hızı...
Intel ve AMD birbirini yiye dursun, IBM dünyanın en hızlı mikroişlemcisini üretmeyi başardı. Birçok alanda ses getirecek olan bu yenilik, özellikle sıvı nitrojenle overclok yapan profesyonel'ler tarafından büyük bir tehlike ve ulaşılması yeni bir hedef olacak gibi gözüküyor.
Tam tamına 5.2GHz hızında olan işlemcinin öyle hemen kapınızdan içeri gireceğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. 1.5 milyon dolar gibi bir maliyeti olan zEnterprise teknolojisi dört çekirdekli bir işlemci. 1.4 milyar transistorü sadece 512 milimetre karelik bir alana sığdıran IBM mühendisleri 45nm teknolojisi kullandılar. IBM kendi patentine sahip olduğu gömülü DRAM teknolojisini kullanarak, performansı daha da arttırdı.
Ancak bu işlemciler son kullanıcılar için geliştirilmedi. Bu en güçlü işlemciler, ağır iş yükü olan büyük şirketler için geliştirildi.
hurriyet.com.tr/...