Pinterest TV Studio ile artık Pinterest'te canlı yayınlar yapmak mümkün

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Pinterest, yakın bir zamanda Pinterest TV Studio uygulamasını kullanıcılarına sundu. Sessizce kullanıma sunulan bu uygulama ile içerik üreticileri artık Pinterest'te canlı yayınlar yapabilecek.

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Pinterest TV Studio uygulamasıyla canlı yayınlar yapabilirsiniz

Pinterest, yakın bir zamanda içerik oluşturucularının canlı yayın yapmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir uygulama başlattı. iOS ve Android kullanıcıları için Pinterest TV Studio uygulaması, belirli içerik oluşturucuların Pinterest'te canlı yayın yapmasına ve farklı kamera açıları elde etmek için birden fazla cihaz kullanmasına izin verecek.

İçerik oluşturucuları, uygulamanın sağladığı canlı akış araçlarına erişebilmek için uygulama başlatıldığında bir kod girmeleri veya Pinterest'in sağladığı bir barkodu taramaları gerekmekte. Ancak bu özellik şu anda tüm içerik oluşturucularına sunulmasa da ileride tüm içerik oluşturucularına sunulacağı tahmin ediliyor.

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Pinterest TV Studio ile içerik üreticileri canlı yayın yapabilir