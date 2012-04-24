Nokia S40 modelleri için Browser 2.0 güncellemesini yayınladı

Haber Editörü
Satış barajı 1.5 milyar sınırını geçen S40 modelleri için Nokia, yenilikler sunmaya devam ediyor. Firma son olarak yerleşik internet tarayıcısını Browser 2.0 sürümüne güncellediğini duyurdu.
Yeni sürüm daha hızlı ve kolay bir tarayıcı tecrübesi sunacak. Verileri yüzde 90 oranında sıkıştırabilen tarayıcı bu sayede sayfaların hızlı gezilmesini sağlıyor.
İndirme yöneticisi de geliştirilen tarayıcı, uygulamadan ayrılmadan dosyaların kaydedileceği yeri seçme imkanı sunuyor. Ayrıca gezinti halinde çoklu görev çalıştırma özelliği de bu güncelleme ile sistemde yerini aldı.
Güncellemde sosyal paylaşımlar da unutulmamış. Sayfa adresleri; Twitter, Facebook, Sina Weibo, RenRen gibi ağlardan paylaşılabiliyor.
Yerleşik tarayıcının yerini alacak olan Browser 2.0, Nokia Store üzerinden indirilebilirken, kısa süre sonra güncellemenin telefonlara gönderilmesine başlanacak.
http://store.ovi.com/content/51924
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kesin cortex serisinide gereksiz buluyorlardır nokia olmasa ARM serisi unutulurdu şu an :D
malun arm11 1.4 ghz :D n8 in 12 mplik kamerasınlan çektiüi videoları açarken kasmalar oluomus 41mp düşünemiyorum :D
41 mp'lik o muhteşem telefonda telefonu yan çevirerek resim çekiyosun,sonra galeride sola veya sağa döndür diyosun ve akşama kadar bekliyosun.
kikirdedim.