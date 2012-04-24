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Nokia S40 modelleri için Browser 2.0 güncellemesini yayınladı

7 yıl
4,1b
1
16
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Satış barajı 1.5 milyar sınırını geçen S40 modelleri için Nokia, yenilikler sunmaya devam ediyor. Firma son olarak yerleşik internet tarayıcısını Browser 2.0 sürümüne güncellediğini duyurdu.

Yeni sürüm daha hızlı ve kolay bir tarayıcı tecrübesi sunacak. Verileri yüzde 90 oranında sıkıştırabilen tarayıcı bu sayede sayfaların hızlı gezilmesini sağlıyor.

İndirme yöneticisi de geliştirilen tarayıcı, uygulamadan ayrılmadan dosyaların kaydedileceği yeri seçme imkanı sunuyor. Ayrıca gezinti halinde çoklu görev çalıştırma özelliği de bu güncelleme ile sistemde yerini aldı.

Güncellemde sosyal paylaşımlar da unutulmamış. Sayfa adresleri; Twitter, Facebook, Sina Weibo, RenRen gibi ağlardan paylaşılabiliyor. 

Yerleşik tarayıcının yerini alacak olan Browser 2.0, Nokia Store üzerinden indirilebilirken, kısa süre sonra güncellemenin telefonlara gönderilmesine başlanacak.

http://store.ovi.com/content/51924

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cevapveren62 6 yıl
DH Misafiri
bu nokia adam olmaz arkadaş! tinyurl.com/...

kesin cortex serisinide gereksiz buluyorlardır nokia olmasa ARM serisi unutulurdu şu an :D
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cevapveren62 6 yıl
Bakalım nokia 41 mp ile çektiği videoları akıcı bir şekilde açıp oynatabilecek mi
malun arm11 1.4 ghz :D n8 in 12 mplik kamerasınlan çektiüi videoları açarken kasmalar oluomus 41mp düşünemiyorum :D
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DH Misafiri 7 yıl
ohooooo millet neler çıkarıyo nokia tarayıcı güncelliyo
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel olmuş, S40'ları unutmamış olması çok güzel, sonuçta onların sayesinde şuanda burada somut olarak bakarsak her nekadar kendi yapmış olsada :) Tarayıcı bence ksinlikle çok önemli..
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Ekabirr 7 yıl
magandalar18
işte kalite bu. her zaman en düşük modeline kadar güncelleme yayınlıyor. ayrıca 41mp kameralı telefon yapabilen tek marka.

41 mp'lik o muhteşem telefonda telefonu yan çevirerek resim çekiyosun,sonra galeride sola veya sağa döndür diyosun ve akşama kadar bekliyosun.
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Luc4sHood 7 yıl
magandalar18
işte kalite bu. her zaman en düşük modeline kadar güncelleme yayınlıyor. ayrıca 41mp kameralı telefon yapabilen tek marka.

kikirdedim.
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Krabu 7 yıl
Nokia connecting FAİL!!!
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Anthony John Soprano 7 yıl
Vay bee
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napolyon94 7 yıl
6303i de gayet guzel 64 mb ram herseye yetiyor
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DH Misafiri 7 yıl
bu nokia adam olmaz arkadaş! tinyurl.com/...
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4Crumby 7 yıl
Nokia giris seviyesini iyi domine ediyo ama smartphone olayini kaybetti artik sadece babalar anneler dedeler ve ninelerin elinde goruruz. E tabi bi de fotografciyim diye gecinenlerin.
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