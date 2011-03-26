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Nokia Symbian tabanlı yeni nesil telefonlar hazırlıyor

8 yıl
26,7b
1
62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft ile işbirliğine giden ve Windows Phone 7 tabanlı ilk telefonlar için sene sonunu işaret eden Nokia, Symbian işletim sistemli model çalışmalarını da sürdürüyor. 2012 ile birlikte ana straretjisini Windows Phone 7 üzerine kurması beklenen Nokia, Symbian platformu için de güçlü bir yol haritasına sahip olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl pazara sunduğu N8 modeliyle yüksek satış başarısı elde eden ve iş dünyası için hazırladığı QWERTY klavyeli E7 modeli dünya genelinde merakla beklenen Nokia'dan Purnima Kochikar'ın açıklamalarına göre, Symbian platformu için yaz aylarına doğru ciddi yenilikler içeren büyük bir güncelleme yayınlanacak.

Yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme, ekran görüntüleri bir süredir gündemde olan yeni ana ekran ile birlikte yeni esnek widget'lar, daha hızlı tarayıcı, yeni ikonlar, yeni NavBar'a ek olarak Ovi Store ve Ovi Maps odaklı yenilikler içerecek. Yazılım tarafındaki güncellemelere ek olarak Nokia, donanım tarafında da önemli adımlar atacak.

Purnima Kochikar, Nokia'nın üst segment için hazırladığı Symbian tabanlı yeni nesil telefonlarında, GHz+ seviyesinde işlemci ve daha yüksek performanslı grafik birimlerine yer verileceğini belirtiyor. Üst seviye akıllı telefon pazarında daha rekabetçi ürünler sunmaya hazırlanan Nokia, MeeGo tabanlı modelinin çalışmalarına da devam ediyor.


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jiveltro 8 yıl
Hem windows hem symbian ikiside 5 para etmez :D
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yunuss.10 8 yıl en beğenilen
nokia akıllanmıcak arkadaş
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aslanemre58 8 yıl
Başlayın arkadaşlar
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1 Avatar
Sentez* 7 yıl
İşin kötü yanı Konya'da Nokia harici telefona telefon gözüyle bakmıyor telefoncular.Android ne desem çoğu bilmez geri kalanı da onu ne yapacaksın Nokia vereyim sana der.Varsa yoksa nokia.Galaxy Gio ararım yok o elimizde 5800 var onu verelim Ideos X5 ararım biz çin getirmeyiz sıkıntı çıkarır sana 5800 verelim.Konya'lı telefoncuları sevindirecek bir haber olmuş bu.
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xsw 8 yıl
symbian yürüyor, android koşuyor nokia'nın işi zor.
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Nightmare70 8 yıl
Millette salaktı zaten android varken koşup symbian alacak :)) Ovi store'un bence adı historical store olmadı Museum felan olsun :D Tarihi eser programlar var ta bu polifonik telefonların yeni icat olduğu dönemlerden :D
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SERKAN BEY 8 yıl

Nightmare70

Millette salaktı zaten android varken koşup symbian alacak :)) Ovi store'un bence adı historical store olmadı Museum felan olsun :D Tarihi eser programlar var ta bu polifonik telefonların yeni icat olduğu dönemlerden :D

Donanım Haber yönetimi konuşmayı bilmeyen adamlara burada yorum yazdırmayın kardeşim.
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gokmay 8 yıl
App Store ve android market uygulamalarını görmeleri lazım, ondan sonra sana hak vereceklerdir kardeşim....


Nightmare70

Millette salaktı zaten android varken koşup symbian alacak :)) Ovi store'un bence adı historical store olmadı Museum felan olsun :D Tarihi eser programlar var ta bu polifonik telefonların yeni icat olduğu dönemlerden :D

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Mr. Jingles 8 yıl
Nokia geç de olsa yaptığı hatanın farkına vardı. Yeni Symbian'da Qt'ye geçilmesiyle tümden değişecek olan altyapiyla birlikte güçlü donanımlara yer vermesi iyi bir çözüm olmuş. Yeni Symbian'dan biraz da olsa umudum var bakalım nasıl olacak? :) Tabi önemli olan kısım yazılım oluyor. Stabil olursa bu donanımla gayet iyi işler çıkaran Symbian cihazlar görebiliriz.
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DH Misafiri 8 yıl
Şöyle bir bakıyorumda bunca zamana dek kullanılan ve sadece nokia tarafından geliştirilen symbian işletim sistemi bir anda yerle bir edilmiş.Sorarım sizlere 1 kaç sene öncesine kadar hangi telefonlara proğramlar yükleyip formatlayabiliyordunuz.Hangi telefonları uygun fiyatlara bu kadar esnek kullanabiliyordunuz.Demekki neymiş insanoğlu nankörmüş.Geçmişi tamamen yoksayarak yok symbian şöyle yok symbian böyle demek yanlış olur şu an bu teknolojinin buralara gelmesinde nokia ve symbian sistemin büyük etkisi var.Şunu da belirteyim ne nokia nede symbian umrumda ama yinede haksızlık etmemek lazım!
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DH Misafiri 8 yıl
önce symbian 3 lerde olan hard reset problemlerini gidersinler.
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Enola 8 yıl
@thelastviking boşver zaten adamlar bir word belgesine yazmışlar yazılarını ne zaman nokia ve yenilik ile ilgili konu olsa kopyala yapıştır yapıp gidiyolar konularına. zaten mantıklı şeyler yazmana gerek yok adamlar okumuyorlar bile sorduk işte telefonunuzun şarjı kaç gün gidiyor kamerası ne işe yarıyor çektiğiniz resimleri arkadaşlarınıza nasıl gönderiyorsunuz gps nasıl kullanılır çevrimdışı gps nedir ücretsiz nasıl kullanılır... Daha aklıma geliyorda yeter bu kadar anlayana
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Pulstar 8 yıl
Bu da ayrı komik. Ben mesela IPhone'u bir süre denedim ve beğenmedim. Gidip IPhone forumunda yazıp kötüleme ihtiyacı duymuyorum. Burada da yazma ihtiyacı duymuyorum.

Yaklaşık 14 aydır NOKIA 5800 XM kullanıyorum. İlk defa Symbian'lı telefon kullanıyorum. Her şeyi geçtim; sadece şu kablosuz bağlantısındaki güzellik ve GPS konusundaki harita çeşitliliğini bırakıp başka bir işletim sistemli telefon almıyorum.

Bir de buradaki NOKIA 5800 XM hakkında yapılan eleştirileri, kötülemeleri okuyunca "Acaba ben 14 aydır NOKIA 5800 XM diye başka telefon mu kullanıyorum?" diye düşünüyorum. Bazıları şapkadan tavşan çıkmasını bekliyor. Elinizdeki telefonun yapabilecekleri belirli. Zorlarsanız tabii ki sıkıntı yaşarsınız. Elinizdeki bilgisayarı zorlayınca bilgisayar kasılmıyor mu? Bu da aynı. Limiti neyse odur. Şarjı 1 günde bitiyormuş. Bunu diyen adam aynı şeyi elindeki laptopın şarjı 2 saatte bitince de söylesin. O zaman neden söylemiyor?

Ben telefonumu hacklemedim. Aldığım şekilde sadece güncellemelerini yaparak kullanıyorum ve şarjı da en az 3 gün dayanıyor. Bana o çok övdüğünüz akıllı telefonlardan şarjı en az 3 gün giden birini söyleyin. Kablosuz internetinde sıkıntı olmayan bir tanesini söyleyin. Ücretsiz navigasyon haritası kullanımında çeşitliliği olan birini söyleyin. "Tamam sen haklısın, benim telefonum çok kötü" diyeceğim.
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kesbi 8 yıl
Ben şahsen son 5-6 yıldır nokia kullanıyordum. 3510, 6630, e60, n82, 5800 falan filan. Arada motorola, lg, philips, siemens, benq, motorola, sagem de kullandım. Hiç SE kullanmadım hayatımda. Ama ana telefonum hep nokia idi. Ama şuan nokia üst modellerde bitti. Nokiadan kurtuldum rahat ettim. Dokunmatiğe geçince kendini yenileyemedi ve olduğu yerde saydı. Tek hamlesi 240x320'den 640x360'a geçişti. Benim n82ye kıymama neden olan en önemli nokta buydu. Ama pişman olmam fazla sürmedi. Sonraki modeller ise hep birbirini tekrarladı. 5800 ve kırpık kardeşleri (5230, 5530, 5250, 5235 falan filan) sonra n8 ve kırpık kardeşleri. Temelde çok büyük bir adım veya yenilik yok. Bi ara ngage projesi vardı tutmadı. En çok zevk alarak kullandığım model e60 idi. Rakiplerine göre akıllı olması, wifi, ekran çözünürlüğünün daha yüksek olması (352x416), rahat kullanım vs. çok memnundum ve en uzun süre kullandığım telefondur. Ondan sonrakilerde o hazzı alamadım. Şimdi 800 lira verip aldığım telefondan çok memnunum. İlerde de tercihim ios'a gücüm yetmezse güçlü bir android telefon olacak. Nokia ve symbian, wm, meego artık düşünmeyeceğim şeyler. Ben soğudum. En az 2 yıl toparlanağını sanmam nokianın. Orta ve alt segmentte bir süre daha lider gidecektir ama benim alt model tercihim hiçbir zaman nokia olmamıştır. 2. telefonum hep başka bir marka ve model olmuştur. siemens a55'i 5 yıl kullandım. Şuan motorola e2 kardeşimde hala çalışıyor. Ama hiçbir nokia elimde kalmadı.
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mk2kill 8 yıl
Microsoft MeeGo nun onunu kesebilmek icin cok sinsi adimlar atti.Nokia icindeki microsoft karsiti ust duzey yoneticlerden bazilarini nokinain amerikali hissedarlarinin baskisiyla kovdurup bir kisminin da CEO luga gelmesini engelledi. Miscrosoft hissedari olan Stephon Elop yakinda Nokia yi tamamen eline alacak ve Microsofta Windows Mobilin pazar payini yulseltmesi icin cok buyuk firsat dogacak.
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napolyon94 8 yıl
symbian forever ciddym !
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trakya1923 8 yıl
eşşek adam olur nokia adam olmaz :)
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Fashionality 8 yıl
biz windowdows phone 7 li telefonlar bekliyoruz adamlar hala symbian diyor
kaç yıldır symbian daha stabil olacak deniliyor ama cihazlarda hep aynı kilitlenme ve yavaşlama sorunu devam ediyor
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