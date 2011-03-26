Nokia Symbian tabanlı yeni nesil telefonlar hazırlıyor

Microsoft ile işbirliğine giden ve Windows Phone 7 tabanlı ilk telefonlar için sene sonunu işaret eden Nokia, Symbian işletim sistemli model çalışmalarını da sürdürüyor. 2012 ile birlikte ana straretjisini Windows Phone 7 üzerine kurması beklenen Nokia, Symbian platformu için de güçlü bir yol haritasına sahip olduğunu belirtiyor.
Geçtiğimiz yıl pazara sunduğu N8 modeliyle yüksek satış başarısı elde eden ve iş dünyası için hazırladığı QWERTY klavyeli E7 modeli dünya genelinde merakla beklenen Nokia'dan Purnima Kochikar'ın açıklamalarına göre, Symbian platformu için yaz aylarına doğru ciddi yenilikler içeren büyük bir güncelleme yayınlanacak.
Yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme, ekran görüntüleri bir süredir gündemde olan yeni ana ekran ile birlikte yeni esnek widget'lar, daha hızlı tarayıcı, yeni ikonlar, yeni NavBar'a ek olarak Ovi Store ve Ovi Maps odaklı yenilikler içerecek. Yazılım tarafındaki güncellemelere ek olarak Nokia, donanım tarafında da önemli adımlar atacak.
Purnima Kochikar, Nokia'nın üst segment için hazırladığı Symbian tabanlı yeni nesil telefonlarında, GHz+ seviyesinde işlemci ve daha yüksek performanslı grafik birimlerine yer verileceğini belirtiyor. Üst seviye akıllı telefon pazarında daha rekabetçi ürünler sunmaya hazırlanan Nokia, MeeGo tabanlı modelinin çalışmalarına da devam ediyor.
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Donanım Haber yönetimi konuşmayı bilmeyen adamlara burada yorum yazdırmayın kardeşim.
Yaklaşık 14 aydır NOKIA 5800 XM kullanıyorum. İlk defa Symbian'lı telefon kullanıyorum. Her şeyi geçtim; sadece şu kablosuz bağlantısındaki güzellik ve GPS konusundaki harita çeşitliliğini bırakıp başka bir işletim sistemli telefon almıyorum.
Bir de buradaki NOKIA 5800 XM hakkında yapılan eleştirileri, kötülemeleri okuyunca "Acaba ben 14 aydır NOKIA 5800 XM diye başka telefon mu kullanıyorum?" diye düşünüyorum. Bazıları şapkadan tavşan çıkmasını bekliyor. Elinizdeki telefonun yapabilecekleri belirli. Zorlarsanız tabii ki sıkıntı yaşarsınız. Elinizdeki bilgisayarı zorlayınca bilgisayar kasılmıyor mu? Bu da aynı. Limiti neyse odur. Şarjı 1 günde bitiyormuş. Bunu diyen adam aynı şeyi elindeki laptopın şarjı 2 saatte bitince de söylesin. O zaman neden söylemiyor?
Ben telefonumu hacklemedim. Aldığım şekilde sadece güncellemelerini yaparak kullanıyorum ve şarjı da en az 3 gün dayanıyor. Bana o çok övdüğünüz akıllı telefonlardan şarjı en az 3 gün giden birini söyleyin. Kablosuz internetinde sıkıntı olmayan bir tanesini söyleyin. Ücretsiz navigasyon haritası kullanımında çeşitliliği olan birini söyleyin. "Tamam sen haklısın, benim telefonum çok kötü" diyeceğim.
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