Nokia Symbian tabanlı yeni nesil telefonlar hazırlıyor

Microsoft ile işbirliğine giden ve Windows Phone 7 tabanlı ilk telefonlar için sene sonunu işaret eden Nokia, Symbian işletim sistemli model çalışmalarını da sürdürüyor. 2012 ile birlikte ana straretjisini Windows Phone 7 üzerine kurması beklenen Nokia, Symbian platformu için de güçlü bir yol haritasına sahip olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl pazara sunduğu N8 modeliyle yüksek satış başarısı elde eden ve iş dünyası için hazırladığı QWERTY klavyeli E7 modeli dünya genelinde merakla beklenen Nokia'dan Purnima Kochikar'ın açıklamalarına göre, Symbian platformu için yaz aylarına doğru ciddi yenilikler içeren büyük bir güncelleme yayınlanacak.

Yapılan açıklamaya göre yeni güncelleme, ekran görüntüleri bir süredir gündemde olan yeni ana ekran ile birlikte yeni esnek widget'lar, daha hızlı tarayıcı, yeni ikonlar, yeni NavBar'a ek olarak Ovi Store ve Ovi Maps odaklı yenilikler içerecek. Yazılım tarafındaki güncellemelere ek olarak Nokia, donanım tarafında da önemli adımlar atacak.

Purnima Kochikar, Nokia'nın üst segment için hazırladığı Symbian tabanlı yeni nesil telefonlarında, GHz+ seviyesinde işlemci ve daha yüksek performanslı grafik birimlerine yer verileceğini belirtiyor. Üst seviye akıllı telefon pazarında daha rekabetçi ürünler sunmaya hazırlanan Nokia, MeeGo tabanlı modelinin çalışmalarına da devam ediyor.