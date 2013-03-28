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Nokia Transit, dokunmatik ekranlı Asha serisi cihazlar için beta aşamasında

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia Transit, dokunmatik ekranlı Asha serisi cihazlar için beta aşamasında
Nokia, şehir ve toplu taşıma navigasyon uygulaması Nokia Transit'i Windows Phone ve Symbian platformundan sonra dokunmatik ekranlı Asha cihazlara da getiriyor. Uygulamayı şu an için belirli bir kesim üzerinde test eden Nokia, ilerleyen dönemlerde uygulamayı tüm kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor.

Uygulamanın Asha 305, Asha 306, Asha 308, Asha 309 ve Asha 311 cihazlarında çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca, Nokia sözcüsünün belirttiği üzere uygulama, Asha 310’da da çalışıyor. Ancak, cihaz üzerinde yapılan testler henüz tamamlanmış değil.

Toplu taşıma araçlarının kalkış-varış saatleri ve çevrimdışı harita kullanımı gibi özellikleriyle kullanıcıların şehir içi seyahatlerini kolaylaştıran uygulamanın betasını denemek isterseniz, Nokia Betalabs üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://betalabs.nokia.com/trials/Transit-S40 Yorum Yaz
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oktayakgoz 6 yıl
Nokia iyi çalışıyor. böyle bi cihazda bu tip uygulama doğru çalışırsa akıllı telefon sevmeyenler için baya iyi olacak
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