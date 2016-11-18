Nokia geri dönüyor: 2017 bir kez daha doğrulandı

Nokia'nın akıllı telefon dünyasına dönüş yapacağını uzun süredir konuşuyoruz. Şirket geçtiğimiz aylarda stratejik işbirlikleri yapmış ve ayrılan kimi üst seviye mühendisler bir kez daha Nokia saflarına geçmeyi uygun görmüştü. Bu önemli ve bir o kadar da merak konusu olan gelişmeyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı ve resmi Nokia dökümanı da gelecek seneki dönüşü doğrulamış oldu.

Artık eski ve dev Nokia yok, dolayısıyla o derece büyük bir yapılanma da beklememek gerekiyor fakat her halukarda ismin dönüşü bile heyecan yaratmaya yetiyor. Nokia taraftarları için önem arz eden bir diğer gelişme ise, Mobil Dünya Kongresi'nin açılış konuşmalarından birini Nokia CEO'sunun yapacak olması ki muhtemelen telefon lansmanı da o vakit olacak.

Şirketin alışılageldiği üzere kendi telefonlarını ayırt edici en büyük özellik olarak kamera üzerine çalıştığı ve güçlü bir ekiple sağlam bir kamera mimarisi geliştirdiği ifade ediliyor. İlk etapta 3 ya da 4 telefon tanıtması beklenen Nokia, farklı fiyat segmentlerine yönelik alternatifler sunacak ve bunlardan en az biri de üst segmentte rekabet edecek.

Gelen bilgilere göre, Nokia yeni nesil üst seviye telefonunda Snapdragon 835 yonga setinine yer verecek. AMOLED ekran kullanması öngrülen telefonda, Android işletim sistemi üzerinde şirketin yine kendi ürünü olan Z Launcher uygulaması da kurulu olarak gelecek. Eğer bir CES Fuar sürprizi olmazsa Nokia'nın telefonlarını en erken Mart ayı gibi göreceğiz.