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Nokia geri dönüyor: 2017 bir kez daha doğrulandı

Nokia markasının akıllı telefon dünyasına döneceği sır değil. Finlandliyalı şirket, geçtiğimiz aylarda marka kullanım hakkı ve üretimde iş ortaklığı gibi konularda yeni partneriyle anlaşmaya varmıştı.
2 yıl
11,5b
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107
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın akıllı telefon dünyasına dönüş yapacağını uzun süredir konuşuyoruz. Şirket geçtiğimiz aylarda stratejik işbirlikleri yapmış ve ayrılan kimi üst seviye mühendisler bir kez daha Nokia saflarına geçmeyi uygun görmüştü. Bu önemli ve bir o kadar da merak konusu olan gelişmeyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı ve resmi Nokia dökümanı da gelecek seneki dönüşü doğrulamış oldu.
Artık eski ve dev Nokia yok, dolayısıyla o derece büyük bir yapılanma da beklememek gerekiyor fakat her halukarda ismin dönüşü bile heyecan yaratmaya yetiyor. Nokia taraftarları için önem arz eden bir diğer gelişme ise, Mobil Dünya Kongresi'nin açılış konuşmalarından birini Nokia CEO'sunun yapacak olması ki muhtemelen telefon lansmanı da o vakit olacak.
Şirketin alışılageldiği üzere kendi telefonlarını ayırt edici en büyük özellik olarak kamera üzerine çalıştığı ve güçlü bir ekiple sağlam bir kamera mimarisi geliştirdiği ifade ediliyor. İlk etapta 3 ya da 4 telefon tanıtması beklenen Nokia, farklı fiyat segmentlerine yönelik alternatifler sunacak ve bunlardan en az biri de üst segmentte rekabet edecek.
Gelen bilgilere göre, Nokia yeni nesil üst seviye telefonunda Snapdragon 835 yonga setinine yer verecek. AMOLED ekran kullanması öngrülen telefonda, Android işletim sistemi üzerinde şirketin yine kendi ürünü olan Z Launcher uygulaması da kurulu olarak gelecek. Eğer bir CES Fuar sürprizi olmazsa Nokia'nın telefonlarını en erken Mart ayı gibi göreceğiz.

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MHEC 2 yıl en beğenilen
haydi hayırlısı umarım piyasada yine önemli bir yere sahip olurda şu fiyatlarda biraz düşsün.
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Xloud 2 yıl
Fiyat performansla girmeli yoksa zor...
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Krone 2 yıl
Androidle gelmesi iyi olur. Nokia yeni ve sağlam bir imajla geri dönmeli.
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sdc55 2 yıl
samsung ve iphone yarışmak zor hele ki ucuza kalite çok çok zor
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mkyb 2 yıl
Aslında Nokia kendi ismiyle geri dönemeyecekti normalde Microsoft ile yapılan anlaşma yüzünden. Ancak HMD isminde paravan bi şirket kurup şirketi ona satmış gibi gösterdiler kağıt üstünde. HMD aslında bildiğimiz Nokia.

Finlandiya ve diğer ülkelerdeki fabrikaları kapandığı için telefonlar Foxconn fabrikalarında üretilecek. Bilmeyenlere ufak bir bilgi Foxconn'da Apple cihazlarda üretiliyor. Yani bayağı büyük bir fabrika.
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Tyler Durden 2 yıl mkyb
microsoft nokianın sadece mobil telefon departmanını satın aldı ve 3 yıl nokia adında cihaz çıkmaması şartını koydu. o 3 sene şimdi doluyor. nokia kendi mobil patentlerini microsofta satmadı. şimdi kurulan hmd şirketine patentlerini kullanma imkanı verecek, hmd buna karşılık 300 milyon dolarlık nokianın reklamını yapacak.cihazları da foxconn üretecek.
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DH Misafiri 2 yıl
Microsoft'un batiramadigi ve elinden kurtulan ilk firma olacak.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben nokiayı merakla bekliyorum. Fp ile gelirse satınalabilirim.
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B J K 2 yıl
Piyasa koşulları aldı başını gitti. Çok agresif bir strateji izlemeli, yoksa sonu yine hüsran olur.
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expressimo 2 yıl
Nokia konusunda bu kadar güven duyanlar bence biraz daha düşünsün. Ha eğer ios gibi 4 sene en az 3 sene sürüm dağıtırsa o zaman güven kazanır. Meego yu hiç öldürmeyecektiniz!!!
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Whippoorwill 2 yıl
Tasarım ve cihaz isimlendirmesi anlamında neler yapacaklarını çok merak ediyorum. Özellikle tasarım konusunda Lumia 925 ve 930 tarzında yeni bir cihaz ortaya koyabilirlerse ilgi çekeceğini düşünüyorum.
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Umutcan 2 yıl
Nokia kamera konusunda varolan cihazlara birşey katabilirse alınır. Donanım olarak her telefonda benzer donanımlar var zaten.
Ekranı da umarım yine oled/amoled kullanırlar eski lumialardaki gibi.
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Xanax70 2 yıl
İşletim sistemi olarak windows'u market olarak geliştirebilseydiler iphone'u çöpe atar nokia alırdım. Adamlar ne oyun desteği yapabildiler markete ne de çoğu güncel uygulamayı. Yazık ettiler.
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Mertxray 2 yıl
Şöyle bir şey var ki; eğer snapdragon kullanırsa snapdragon ne kadar driver cikarirsa o kadar guncelleme verebilir. Ama kendi işlemcisini üretirse kötüde olsa en azından istediği kadar güncelleme verebilir. Yanlış mıyım?
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