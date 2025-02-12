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    Sahibinden.com, Yepy ile yenilenmiş telefon satışına başladı

    Sahibinden.com yeni hizmeti Yepy'i kullanıma sundu. Yepy ile yenilenmiş telefon satışı ve ikinci el telefon alımı hizmeti başladı. Yepy nedir?                   
    Sahibinden.com, Yepy ile yenilenmiş telefon satışına başladı Tam Boyutta Gör
    Sahibinden.com yeni markası Yepy ile yenilenmiş telefon alım satım hizmeti sunuyor. Müşteriler Yepy’ye ikinci el durumundaki cihazlarını satabilecek ve Yepy’den yenilenmiş cihaz satın alabilecek.

    Yepy ilk etapta cep telefonları için alım satım hizmet sunacak. İlerleyen aşamada tablet, akıllı saat gibi farklı cihazlar da eklenecek. Yepy’de satılan yenilenmiş telefonlara 14 gün iade hakkı, 12 ay taksit imkanı ve 1 yıl garanti hizmeti sunuluyor. Cihazlar Ticaret Bakanlığı’ndan “Yenileme Merkezi” lisansı alan firmalar tarafından yenileniyor.

    Yepy'e https://www.sahibinden.com/yepy adresinden ulaşabilirsiniz. Yepy’de “Cihazları Keşfet” kısmından yenilenmiş olarak satılan telefonlara ulaşabilirsiniz. Şu an için Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo marka telefonlar satılıyor.

    Yepy’deki “Hemen Sat” sayfasında ise elinizdeki telefon için fiyat teklifi alabilirsiniz. Fiyat teklifini kabul etmeniz durumunda Yurtiçi Kargo ile ücretsiz olarak telefonunuzu gönderebilir ve son değerlendirmenin ardından final teklifi alabilirsiniz. Final teklifini onayladıktan sonra 3 iş gününde paranız hesabınıza yatacak.

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    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

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    Sempron 3200 18 dakika önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 21 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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