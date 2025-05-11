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    Vivo S30 Pro Mini özellikleri sızdırıldı: Dimensity 9400e ile geliyor

    Vivo'nun yakında tanıtılacak yeni kompakt modeli S30 Pro Mini hakkındaki teknik detaylar ortaya çıktı. İşte premium özellikleri küçük boyutla bir araya getiren cihazın detayları:

    Vivo S30 Pro Mini özellikleri ortaya çıktı
    Vivo, Çin pazarında yakında iki farklı modelden oluşan S30 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu serinin dikkat çeken üyelerinden biri olan Vivo S30 Pro Mini, sızdırılan bilgilere göre oldukça etkileyici özelliklerle donatılmış durumda. Kompakt tasarımıyla öne çıkan cihaz, 6,31 inç boyutunda düz OLED ekrana sahip olacak.

    İşte Vivo S30 Pro Mini'nin beklenen özellikleri:

    Sızdırılan bilgilere göre Vivo S30 Pro Mini, MediaTek'in henüz resmi olarak duyurulmamış olan Dimensity 9400e yonga setine sahip olacak. Bu işlemcinin, 2024 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülen Dimensity 9300+ modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Yüksek performans sunacak bu işlemci sayesinde telefon, en zorlu uygulamalarda bile sorunsuz bir deneyim vadediyor.

    Kamera özellikleri açısından bakıldığında ise S30 Pro Mini modelinin Sony IMX882 sensörüne sahip 50 megapiksel çözünürlüklü bir periskop telefoto kamera ile geleceği belirtiliyor. Daha önceki raporlarda arka kamera sisteminin 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ikincil kamera ve 50 megapiksel çözünürlüklü üçüncü bir kameradan oluşan üçlü bir kuruluma sahip olacağı iddia edilmişti. Bu özellikler, kompakt bir telefonda üst düzey fotoğrafçılık deneyimi arayanlar için oldukça çekici görünüyor.

    Telefonun tasarımına dair detaylar da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. S30 Pro Mini'nin metal orta çerçeveye sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazın 6.500 mAh gibi etkileyici bir batarya kapasitesine sahip olacağı da iddialar arasında, bu da kompakt bir cihaz için oldukça dikkat çekici bir özellik.

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