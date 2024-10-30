Xiaomi 15 vs Xiaomi 14 karşılaştırması: Farklar neler? Geçmeye değer mi?

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen tanıtım etkinliği kapsamında merakla beklenen Xiaomi 15 ve 15 Pro'yu duyurdu. Akıllı telefonlar yükseltilmiş kamera, daha büyük pil ve Snapdragon 8 Elite işlemci ile en radikal yükseltmelerden biri niteliğinde. Peki Xiaomi 14'ten Xiaomi 15'e geçilir mi? İki model arasındaki farklar neler? İşte tüm soruların cevabı...

Tasarım📱

Xiaomi 15, Xiaomi 14 ile aynı tasarım dilini miras alıyor ve simetrik (1.38mm) çerçevelerle düz bir ekrana sahip. Dayanıklılık konusunda Xiaomi 15'e Dragon Crystal Glass koruma eşlik ediyor. Xiaomi 14'te ise Gorilla Glass Victus bulunduğunu hatırlatalım. Xiaomi'ye göre Dragon Crystal Glass, önceki nesle göre düşmelere 10 kat daha dayanıklı.

Tam Boyutta Gör Bir diğer fark ise, telefonların ekran gövde oranlarında saklı. Her iki model benzer ekran boyutlarına sahip olsa da, Xiaomi 15 %90.1 ekran gövde oranı sunuyor. Bu değer Xiaomi 14 tarafında %89.4 civarında. Dolayısıyla Xiaomi 15 tamamen yeni bir tasarım getirmese de daha premium bir yaklaşım sunuyor diyebiliriz.

Xiaomi, Android 15 alacak yeni cihazları açıkladı: İşte liste 5 sa. önce eklendi

Ekran🔆

Xiaomi 15, Xiaomi 14'te bulunan 120 Hz yenileme hızına sahip 6,36 inç LTPO OLED ekranı koruyor. Ancak, Xiaomi 15'teki ekran, 3.200 nitlik bir tepe parlaklığıyla biraz daha parlak ve parlak ortamlarda daha iyi görünürlük sunuyor. Ek olarak, ekranın etrafındaki çerçeveler artık daha ince ve daha sürükleyici bir deneyim sağlıyor.

Xiaomi, Android 15 alacak yeni cihazları açıkladı: İşte liste 5 sa. önce eklendi

Kamera📸

Xiaomi 15, OmniVision Light Fusion 900 birincil kamera ile tanıtıldı. Bu sensör f/1.62 diyafram açıklığı ve dörtlü 2.4μm piksel çıkışı sunuyor. Böylece düşük ışık performansını artırırken, QPD otomatik odaklama ve ALD lens kaplaması parlamayı ve gölgelenmeyi azaltıyor. Xiaomi 14 ise, 50MP birincil kamerası ile f/1.6 diyafram açıklığı QPD otomatik odaklama ve ALD kaplama sunuyor. Bunun da daha az gelişmiş odaklama ve görüntü kalitesiyle sonuçlandığını söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak her iki model de 50 MP ultra geniş açılı lens ve telefoto yetenekleri içeriyor, ancak Xiaomi 15'in telefoto lensi Zoom EIS ile geliştirilmiş stabilizasyona sahip. Üstelik Xiaomi 15'te video kayıt yetenekleri de geliştirilmiş, 24/30 fps'de 8K video desteği ve çeşitli ağır çekim seçenekleri sunuluyor.

Performans⚡

Xiaomi 15, Xiaomi 14'te bulunan Snapdragon 8 Gen 3'ten önemli bir yükseltme olan en son Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle tanıtıldı. Bu yeni işlemci, genel performansta gözle görülür bir iyileştirme vaat ediyor ve hem AI hem de iyileştirilmiş güç verimliliği sunuyor. Keza daha gelişmiş bir 3nm işlem üzerine inşa edilen 8 Elite, yepyeni bir Oryon CPU mimarisine sahip ve bu da %45 performans ve %44 verimlilik artışıyla geliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca 8 Elite, zorlu görevler ve mobil oyunlar için daha gelişmiş Adreno 830 GPU'ya sahip. Bunun dışında Xiaomi 15, kardeşi gibi LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile geliyor. Ancak önceki nesilde görülen 8 GB + 256 GB sürümü artık yok.

Pil ömrü🔋

Xiaomi 15'teki en büyük yükseltmelerden biri pil bölümünde yapılmış durumda. Xiaomi 15, öncekinden daha hafif olmasına rağmen, Xiaomi 14'teki 4610mAh pile kıyasla daha büyük 5.400mAh pile sahip. Ayrıca Xiaomi 14 gibi, Xiaomi 15 de 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Diğer tarafta Xiaomi 15, kalınlığı 8,2 mm olan Xiaomi 14 gibi 8,1 mm ile 8,4 mm (çeşide bağlı olarak) arasında ince bir profile sahip.

Fiyat💸

Fiyat bölümünde Xiaomi, Xiaomi 15'i (12 GB + 256 GB) 630 dolar fiyatla tanıttı. Karşılaştırıldığında, Xiaomi 14'ün lansman fiyatı biraz daha düşüktü. Temel model (8 GB + 256 GB) 546 dolar fiyatla tanıtılmıştı.

Ekran : 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED

: 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP f/2.0

: 32MP f/2.0 Batarya : 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj

: 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi : Android 15, HyperOS 2

: Android 15, HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 152.3 x 71.2 x 8.1 mm, 189 g

Xiaomi 15 vs Xiaomi 14 🆚 Özellikler Xiaomi 14 Xiaomi 15 Ekran: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek: 12 GB ve 16 GB RAM 12GB, 16GB RAM Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera: 32 MP, f/2.0 32MP f/2.0 Batarya: 4.610mAh 90W kablolu, 50W kablosuz 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj Bağlantı WiFi 7, Bluetooth 5.4 WiFi 7, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi: Android 14, HyperOS Android 15, HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 193 gr 152.3 x 71.2 x 8.1 mm, 189 gr Çıkış Fiyatı 546 dolar 630 dolar

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