Xiaomi 15 vs Xiaomi 14 karşılaştırması: Farklar neler? Geçmeye değer mi?

Tasarım📱
Xiaomi 15, Xiaomi 14 ile aynı tasarım dilini miras alıyor ve simetrik (1.38mm) çerçevelerle düz bir ekrana sahip. Dayanıklılık konusunda Xiaomi 15'e Dragon Crystal Glass koruma eşlik ediyor. Xiaomi 14'te ise Gorilla Glass Victus bulunduğunu hatırlatalım. Xiaomi'ye göre Dragon Crystal Glass, önceki nesle göre düşmelere 10 kat daha dayanıklı.
Ekran🔆
Xiaomi 15, Xiaomi 14'te bulunan 120 Hz yenileme hızına sahip 6,36 inç LTPO OLED ekranı koruyor. Ancak, Xiaomi 15'teki ekran, 3.200 nitlik bir tepe parlaklığıyla biraz daha parlak ve parlak ortamlarda daha iyi görünürlük sunuyor. Ek olarak, ekranın etrafındaki çerçeveler artık daha ince ve daha sürükleyici bir deneyim sağlıyor.
Kamera📸
Xiaomi 15, OmniVision Light Fusion 900 birincil kamera ile tanıtıldı. Bu sensör f/1.62 diyafram açıklığı ve dörtlü 2.4μm piksel çıkışı sunuyor. Böylece düşük ışık performansını artırırken, QPD otomatik odaklama ve ALD lens kaplaması parlamayı ve gölgelenmeyi azaltıyor. Xiaomi 14 ise, 50MP birincil kamerası ile f/1.6 diyafram açıklığı QPD otomatik odaklama ve ALD kaplama sunuyor. Bunun da daha az gelişmiş odaklama ve görüntü kalitesiyle sonuçlandığını söyleyelim.
Performans⚡
Xiaomi 15, Xiaomi 14'te bulunan Snapdragon 8 Gen 3'ten önemli bir yükseltme olan en son Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle tanıtıldı. Bu yeni işlemci, genel performansta gözle görülür bir iyileştirme vaat ediyor ve hem AI hem de iyileştirilmiş güç verimliliği sunuyor. Keza daha gelişmiş bir 3nm işlem üzerine inşa edilen 8 Elite, yepyeni bir Oryon CPU mimarisine sahip ve bu da %45 performans ve %44 verimlilik artışıyla geliyor.
Pil ömrü🔋
Xiaomi 15'teki en büyük yükseltmelerden biri pil bölümünde yapılmış durumda. Xiaomi 15, öncekinden daha hafif olmasına rağmen, Xiaomi 14'teki 4610mAh pile kıyasla daha büyük 5.400mAh pile sahip. Ayrıca Xiaomi 14 gibi, Xiaomi 15 de 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Diğer tarafta Xiaomi 15, kalınlığı 8,2 mm olan Xiaomi 14 gibi 8,1 mm ile 8,4 mm (çeşide bağlı olarak) arasında ince bir profile sahip.
Fiyat💸
Fiyat bölümünde Xiaomi, Xiaomi 15'i (12 GB + 256 GB) 630 dolar fiyatla tanıttı. Karşılaştırıldığında, Xiaomi 14'ün lansman fiyatı biraz daha düşüktü. Temel model (8 GB + 256 GB) 546 dolar fiyatla tanıtılmıştı.
- Ekran: 6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.0
- Batarya: 5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 152.3 x 71.2 x 8.1 mm, 189 g
|Özellikler
|Xiaomi 14
|Xiaomi 15
|Ekran:
|6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit
|6.36 inç, 1200x2670, 3200 nit, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, LTPO OLED
|İşlemci:
|Snapdragon 8 Gen 3
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|Bellek:
|12 GB ve 16 GB RAM
|12GB, 16GB RAM
|Depolama:
|256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
|256GB, 512GB, 1TB
|Arka kamera:
|f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto
|50MP f/1.6 (birincil) + 50MP f/2.0 3x (telefoto) + 50MP f/2.2 (ultra geniş)
|Ön kamera:
|32 MP, f/2.0
|32MP f/2.0
|Batarya:
|4.610mAh 90W kablolu, 50W kablosuz
|5400 mAh, 90w kablolu, 50w kablosuz şarj
|Bağlantı
|WiFi 7, Bluetooth 5.4
|WiFi 7, Bluetooth 5.4
|İşletim sistemi:
|Android 14, HyperOS
|Android 15, HyperOS 2
|Boyut ve ağırlık:
|152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 193 gr
|152.3 x 71.2 x 8.1 mm, 189 gr
|Çıkış Fiyatı
|546 dolar
|630 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D