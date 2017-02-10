Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak





Uzun bir süre akıllı telefon pazarında beklediği çıkışı yapamayan Nokia, 2017 yılına iyi başlamış ve sonunda istediği satış rakamlarına doğru yol almaya başlamıştı. Her ne kadar bir zamanlar cep telefonu pazarını domine eden bir şirket olsa da yazılım konusunda da rakiplerine teknoloji satacak kadar başarılı olan Nokia şimdi yazılım bölümünü de güçlendirmek için Finlandiyalı yazılım şirketi Comptel’i 347 milyon dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.

Telekomünikasyon alanında uzmanlaşmış uluslararası yazılım şirketi Comptel’in yazılımları, 90 ülkede 300’den fazla operatör tarafından kullanılıyor ve dünyadaki günlük mobil veri kullanımının %20’si bu yazılımlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Nokia da İsveçli rakibi Ericsson ve Çinli rakibi Huawei'ndeyaptığı gibi çeşitli operatörlere, mobil ağlara ait altyapı ekipmanı ve hizmet satıyor ve bu rakiplerinin önüne geçmek için 4G teknolojisini geliştirmenin yanı sıra 5G teknolojisine yönelik hamleler de yapıyor.

Global Pazarda Büyük Oyuncu Olmayı Hedefliyor

Böylece Nokia, Comptel’i bünyesine katarak hem müşterisi olan operatörlerinin sayısını arttırarak hem de şirketin yazılım tarafını daha da güçlendirerek bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Fransız telekomünikasyon ekipmanı şirketi Alcatel-Lucent’i satın alarak tekrardan bu alanda önemli bir oyuncu olacağının sinyallerini veren Nokia bu satın almayla birlikte rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

Tabi satın alma henüz kesinleşmiş değil. Her ne kadar Comptel yönetim kurulu ve bazı hissedarlar teklife olumlu yanıt vermiş olsa da şirket şubat sonuna kadar gelen teklifleri değerlendirerek kararını verecek.

Geçtiğimiz yıllarda Comptel’in telekomünikasyon hizmetlerindeki büyük atağıyla dünya çapında ciddi bir marka haline gelmesi Nokia tarafını, güçlü bir rakip olduğu için, endişelendirmişti ancak bu satın almayla iki şirketin güçlerini birleştirmesi halinde Finlandiya telekomünikasyon ve mobil teknolojilerde önemli bir oyuncu haline gelebilir.

https://techcrunch.com/2017/02/08/nokia-to-buy-comptel-for-370m-as-it-pushes-deeper-into-carrier-software/