Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak

Akıllı telefon pazarına iyi bir giriş yapan Nokia yazılım alanında da iyi bir konuma gelmek için telekomünikasyon alanında uzman yazılım şirketi Comptel’i, 347 milyon euro karşılığında satın alacak.
2 yıl
2,3b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak

Uzun bir süre akıllı telefon pazarında beklediği çıkışı yapamayan Nokia, 2017 yılına iyi başlamış ve sonunda istediği satış rakamlarına doğru yol almaya başlamıştı. Her ne kadar bir zamanlar cep telefonu pazarını domine eden bir şirket olsa da yazılım konusunda da rakiplerine teknoloji satacak kadar başarılı olan Nokia şimdi yazılım bölümünü de güçlendirmek için Finlandiyalı yazılım şirketi Comptel’i 347 milyon dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.

Telekomünikasyon alanında uzmanlaşmış uluslararası yazılım şirketi Comptel’in yazılımları, 90 ülkede 300’den fazla operatör tarafından kullanılıyor ve dünyadaki günlük mobil veri kullanımının %20’si bu yazılımlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Nokia da İsveçli rakibi Ericsson ve Çinli rakibi Huawei'ndeyaptığı gibi çeşitli operatörlere, mobil ağlara ait altyapı ekipmanı ve hizmet satıyor ve bu rakiplerinin önüne geçmek için 4G teknolojisini geliştirmenin yanı sıra 5G teknolojisine yönelik hamleler de yapıyor.

Global Pazarda Büyük Oyuncu Olmayı Hedefliyor 

Böylece Nokia, Comptel’i bünyesine katarak hem müşterisi olan operatörlerinin sayısını arttırarak hem de şirketin yazılım tarafını daha da güçlendirerek bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Fransız telekomünikasyon ekipmanı şirketi Alcatel-Lucent’i satın alarak tekrardan bu alanda önemli bir oyuncu olacağının sinyallerini veren Nokia bu satın almayla birlikte rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

Tabi satın alma henüz kesinleşmiş değil. Her ne kadar Comptel yönetim kurulu ve bazı hissedarlar teklife olumlu yanıt vermiş olsa da şirket şubat sonuna kadar gelen teklifleri değerlendirerek kararını verecek.

Geçtiğimiz yıllarda Comptel’in telekomünikasyon hizmetlerindeki büyük atağıyla dünya çapında ciddi bir marka haline gelmesi Nokia tarafını, güçlü bir rakip olduğu için, endişelendirmişti ancak bu satın almayla iki şirketin güçlerini birleştirmesi halinde Finlandiya telekomünikasyon ve mobil teknolojilerde önemli bir oyuncu haline gelebilir.


https://techcrunch.com/2017/02/08/nokia-to-buy-comptel-for-370m-as-it-pushes-deeper-into-carrier-software/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
evgireli 2 yıl
NOKIA gümbür gümbür maaşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Tekrar doğması zor ama imkansız değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 2 yıl
adımlarını sağlam atıyor hadi bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 2 yıl
5G çalışmaları için mi alındı bu şirket ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 2 yıl
Hadi Nokia senden güzel bir şeyler bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem650 2 yıl
anca can çekişir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CVenturas 2 yıl
Nokia şakaya gelmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy S8 sızmaya devam ediyor 2 yıl Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı 2 yıl 2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir 2 yıl Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi 2 yıl Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir 2 yıl Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi 2 yıl Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak 2 yıl Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı 2 yıl WhatsApp iki aşamalı doğrulama sistemine geçiyor 2 yıl LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı 2 yıl Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı 2 yıl Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti 2 yıl Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı 2 yıl Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? 2 yıl Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu 2 yıl Nvidia, 2016 yılını rekorlar kırarak kapattı 2 yıl Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif 2 yıl Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak Sonraki Görme engelli bireyler için umut verici gelişme! 2 yıl iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti 2 yıl Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı 2 yıl MSI Z270 Tomahawk incelemesi "Fiyat/Performansı yüksek savaşçı" 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu 2 yıl Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek 2 yıl Android Wear 2.0 ile gelen yenilikler 2 yıl Türk Telekom 1.39 milyar lira zarar açıkladı 2 yıl SoftBank'ın 100 milyar dolarlık teknoloji fonunda sona yaklaşıldı 2 yıl Yeni bir Mac zararlısı ortaya çıkarıldı 2 yıl Bakanlıktan yeni kimlik kartı başvurularıyla ilgili önemli açıklama 2 yıl Fransa’da nükleer santral patlaması! 2 yıl Windows 10'a resim içinde resim desteği geliyor 2 yıl Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu 2 yıl NASA, Venüs’ün atmosferik koşullarına dayanıklı elektronik parçalar üretti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim