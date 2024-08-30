Samsung, Nokia'nın mobil ağ bölümünü satın alabilir!

Bu seçenekler arasında, Nokia'nın mobil ağ altyapı biriminin bir kısmını veya tamamını satmak, ayrı bir şirket haline getirmek veya rakip bir firmayla birleştirmek gibi senaryolar bulunuyor. Görüşmelerin hala erken bir aşamada olduğu ve Nokia'nın satma konusunda kesin bir karara varmadığı belirtiliyor.
10 milyar dolar değere sahip
Konuya ilişkin kaynaklar, tüm birimin yaklaşık 10 milyar dolar değere sahip olduğunu ifade ediyor. Samsung'un telekom altyapısı işini büyütmeye çalışması nedeniyle, Nokia'nın birimini satın almaya ilgi duyduğu belirtiliyor.
Nokia'nın mobil ağ bölümü, dünya çapındaki operatörlere baz istasyonları, radyo teknolojisi ve sunucular sağlıyor. Bölüm, geçen yıl Nokia'nın toplam gelirinin yaklaşık %44'ünü oluşturarak şirketin en büyük segmenti haline geldi. Ancak bölümün, özellikle Avrupa'daki telefon operatörlerinin pahalı ağ yükseltmelerini ertelemesi nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı belirtiliyor.
Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia, pazar payını Apple ve Samsung'a kaptırdıktan sonra sonunda telefon birimini satmıştı. O zamandan beri şirket, mobil cihazlar için ağ ekipmanları ve telekomünikasyon donanımları üretmeye odaklandı.
Nokia'nın mobil ağlar işini bir rakip ile birleştirmesi, yeni teknolojilerde rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmesini sağlayabilir. Telekomünikasyon ekipmanları alanında da faaliyet gösteren Samsung, pazar payı olarak Nokia, Huawei ve Ericsson gibi rakiplerinin gerisinde olduğu için, özellikle Radyo Erişim Ağı (RAN) segmentini geliştirmek amacıyla Nokia ile işbirliğine gidebilir.Kaynakça https://finance.yahoo.com/news/nokia-mobile-networks-assets-said-122943031.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-29/nokia-mobile-networks-assets-said-to-draw-interest-from-samsung?embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.