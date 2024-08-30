Samsung, Nokia'nın mobil ağ bölümünü satın alabilir!

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'in haberine göre Samsung, Nokia'nın mobil ağ altyapısı işini satın alabilir. Konuya ilişkin kaynaklar, Huawei ve Ericsson gibi rakipleriyle rekabet etmekte zorlanan Finlandiyalı şirketin, potansiyel seçenekler hakkında danışmanlarla görüşmelerde bulunduğunu belirtiyor.

Bu seçenekler arasında, Nokia'nın mobil ağ altyapı biriminin bir kısmını veya tamamını satmak, ayrı bir şirket haline getirmek veya rakip bir firmayla birleştirmek gibi senaryolar bulunuyor. Görüşmelerin hala erken bir aşamada olduğu ve Nokia'nın satma konusunda kesin bir karara varmadığı belirtiliyor.

10 milyar dolar değere sahip

Konuya ilişkin kaynaklar, tüm birimin yaklaşık 10 milyar dolar değere sahip olduğunu ifade ediyor. Samsung'un telekom altyapısı işini büyütmeye çalışması nedeniyle, Nokia'nın birimini satın almaya ilgi duyduğu belirtiliyor.

Nokia'nın mobil ağ bölümü, dünya çapındaki operatörlere baz istasyonları, radyo teknolojisi ve sunucular sağlıyor. Bölüm, geçen yıl Nokia'nın toplam gelirinin yaklaşık %44'ünü oluşturarak şirketin en büyük segmenti haline geldi. Ancak bölümün, özellikle Avrupa'daki telefon operatörlerinin pahalı ağ yükseltmelerini ertelemesi nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı belirtiliyor.

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Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia, pazar payını Apple ve Samsung'a kaptırdıktan sonra sonunda telefon birimini satmıştı. O zamandan beri şirket, mobil cihazlar için ağ ekipmanları ve telekomünikasyon donanımları üretmeye odaklandı.

Nokia'nın mobil ağlar işini bir rakip ile birleştirmesi, yeni teknolojilerde rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmesini sağlayabilir. Telekomünikasyon ekipmanları alanında da faaliyet gösteren Samsung, pazar payı olarak Nokia, Huawei ve Ericsson gibi rakiplerinin gerisinde olduğu için, özellikle Radyo Erişim Ağı (RAN) segmentini geliştirmek amacıyla Nokia ile işbirliğine gidebilir.

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