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    Anlık Bildirim

    Samsung, Nokia'nın mobil ağ bölümünü satın alabilir!

    Samsung, Nokia'nın mobil ağ altyapısı işini satın alabilir. Huawei ve Ericsson gibi rakipleriyle rekabet etmekte zorlanan Finlandiyalı şirketin, potansiyel seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.
    Samsung, Nokia'nın mobil ağ bölümünü satın alabilir! Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'in haberine göre Samsung, Nokia'nın mobil ağ altyapısı işini satın alabilir. Konuya ilişkin kaynaklar, Huawei ve Ericsson gibi rakipleriyle rekabet etmekte zorlanan Finlandiyalı şirketin, potansiyel seçenekler hakkında danışmanlarla görüşmelerde bulunduğunu belirtiyor.

    Bu seçenekler arasında, Nokia'nın mobil ağ altyapı biriminin bir kısmını veya tamamını satmak, ayrı bir şirket haline getirmek veya rakip bir firmayla birleştirmek gibi senaryolar bulunuyor. Görüşmelerin hala erken bir aşamada olduğu ve Nokia'nın satma konusunda kesin bir karara varmadığı belirtiliyor.

    10 milyar dolar değere sahip

    Konuya ilişkin kaynaklar, tüm birimin yaklaşık 10 milyar dolar değere sahip olduğunu ifade ediyor. Samsung'un telekom altyapısı işini büyütmeye çalışması nedeniyle, Nokia'nın birimini satın almaya ilgi duyduğu belirtiliyor.

    Nokia'nın mobil ağ bölümü, dünya çapındaki operatörlere baz istasyonları, radyo teknolojisi ve sunucular sağlıyor. Bölüm, geçen yıl Nokia'nın toplam gelirinin yaklaşık %44'ünü oluşturarak şirketin en büyük segmenti haline geldi. Ancak bölümün, özellikle Avrupa'daki telefon operatörlerinin pahalı ağ yükseltmelerini ertelemesi nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı belirtiliyor.

    Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia, pazar payını Apple ve Samsung'a kaptırdıktan sonra sonunda telefon birimini satmıştı. O zamandan beri şirket, mobil cihazlar için ağ ekipmanları ve telekomünikasyon donanımları üretmeye odaklandı.

    Nokia'nın mobil ağlar işini bir rakip ile birleştirmesi, yeni teknolojilerde rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmesini sağlayabilir. Telekomünikasyon ekipmanları alanında da faaliyet gösteren Samsung, pazar payı olarak Nokia, Huawei ve Ericsson gibi rakiplerinin gerisinde olduğu için, özellikle Radyo Erişim Ağı (RAN) segmentini geliştirmek amacıyla Nokia ile işbirliğine gidebilir.

    Kaynakça https://finance.yahoo.com/news/nokia-mobile-networks-assets-said-122943031.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-29/nokia-mobile-networks-assets-said-to-draw-interest-from-samsung?embedded-checkout=true
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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