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Nokia yeni tanıtım videosu ile iPhone 5'i hedef aldı

6 yıl
8,7b
1
136
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia Lumia serisi ile sunmuş olduğu geniş renk seçeneklerine vurgu yapan ve iPhone 5'i hedef alan yeni bir video yayınladı.

Söz konusu videoda Apple'ın dünyasının oldukça renksiz olduğunun üstünde durulurken, Lumia kullanıcılarının renkli ve neşeli bir dünyaya sahip oldukları görülüyor. iPhone 5 kuyruğundaki insanların resmedildiği video animasyon tekniği ile hayat bulurken, videoda yüzü görünen tek karakterin iPhone 5'i alırken farklı renk seçeneği soran karakter oluyor.

iPhone 5'in tanıtılmasının ardından iPhone 5 ve Apple hayranlarıyla alay eden Samsung'un aksine Nokia ilk etapta iPhone ile Nokia 920'yi karşılaştırmıştı. Nokia şimdiyse iPhone'un sıkıcı hale gelmeye başladığı üzerine bir kampanya sürdürüyor gibi görünüyor.

Windows Phone 8 ile birlikte akıllı telefon pazarında kendini tekrar göstermek isteyen Nokia'nın istediği başarıya ulaşıp ulaşamayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://wmpoweruser.com/nokia-attacks-apples-dreary-black-and-white-phones-in-new-video-ad/ Yorum Yaz
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the_zula 6 yıl en beğenilen
yıl olmş 2012 nokia hala renkli telefon yapabilmesiyle övünüyor...
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Mr. Jingles 6 yıl
Bu tür reklamlarla aslında Apple'a pirim veriyorlar. O kadar reklam yaptılar Apple hiçbirini kaale bile almadı. Asıl büyüklük budur. Böyle reklamlarla kendilerini ucuzlaştırıyorlar. Halbuki güzel ve kaliteli bir cihaz yapmışsın böyle şeylere hiç gerek yok. Alacak olan adam zaten gider alır, her şey ortada. Ayrıca renkli demesi de komik olmuş. O arayüzün neresi renkli? Tek renkli aşırı derecede basit ve göze hitap etmekten uzak bir arayüz. iOS arayüzü ile kendi arayüzlerine bir baksınlar ilk önce.
Bu tür reklamlarla aslında Apple'a pirim veriyorlar. O kadar reklam yaptılar Apple hiçbirini kaale bile almadı. Asıl büyüklük budur. Böyle reklamlarla kendiler...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Eryigitttt 6 yıl
Akilli telefonlara renk degil guncelleme lazim, lumia alanlar update alamayinca ama benimkinin sarisi da var update ne ki mi diyecekler?
2 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Bu telefon nokıa'ya firmasını ayağa kaldırır görseli çok hoş bayanlar alır ben bi erkek olarak aklım gitti dış görünümüne beylerde alır:) ama note bırakıp sırf teması ve kabı içinde buna geçilmez ama artık nokiaya cılar cıktı diyebiliriz keşke isteyene andorid isteyen w.n8 sunsaymış telefonu kare kesimi win8 teması çok hoşuma gitti ama program yokk spen yok o yok bu yok 1ay sonra o tema sıkar hacı o kapda kirlenir cizilir espirisi kalmaz:D appleda hala mal gibi aynı telefonu cıkarmaya dvm etsin yakında nokia enseye tokadı koyar demedi demeyin;)
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pohuman 6 yıl
Apple'ı başkası hedef alamazdı zaten.
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axesis 6 yıl
ayrıca optik görüntü sabitlemeli üstün kaliteli kamerayı unutmamk lazım .. öyle ilginç özeliklere sahipki mesela resim çekiyoruz ama odaklanmak istediğimiz karşı tarafın elindeki çiçek bunu seçebiliyoruz yada görüntü çekerken titreşim yaşıyoruz örneğin bir arabadayız görüntü sabitleme yada videoda iki kişi var birini seçip onun çekimini durdurabiliyoru o sabitken diğer kişiyi seçiyor yada panoramik çekim vsvsvsvsvs acayip şeyler üstün kalite :)
axesis
Telefonlar gerçekten şahane renkleri yazılımları özelikleri tasarımı .. nokia microsoftun dev gücünü arkasına almış yeni bir kulvar açmış .. çıkış için beklemede .. windows un resmi yayınlamasını yazılımı .. update yok diyenler acaba kulandıkları hangi windows yazılımı sürekli güncelenmiyor soruyorum günlük update çıkar hemde anında iner kurulur .. onu hiç dert etmeyin .. windows 8 lede tam uyum ve kodlama benzerliği sayısız uygulamayı ve kulanmaya alıştığımız msn internet explorer outlook media player office 2012 gibi yazılımları cebimize getircek .. eldivenle bile dokunulabilir ekran nfc kablosuz şarj .. ve inanınmaz kabiliyetli bir gps daha ne yapabilirlerki ? bence telefonun vardığı son nokta olcak .. açıcaz son model laptopumumuzu koyacaz karşısına telefonumuzu şarj kablosu bile takmadan keyfini çıkartacaz windows un renkli dünyasının

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axesis 6 yıl
Telefonlar gerçekten şahane renkleri yazılımları özelikleri tasarımı .. nokia microsoftun dev gücünü arkasına almış yeni bir kulvar açmış .. çıkış için beklemede .. windows un resmi yayınlamasını yazılımı .. update yok diyenler acaba kulandıkları hangi windows yazılımı sürekli güncelenmiyor soruyorum günlük update çıkar hemde anında iner kurulur .. onu hiç dert etmeyin .. windows 8 lede tam uyum ve kodlama benzerliği sayısız uygulamayı ve kulanmaya alıştığımız msn internet explorer outlook media player office 2012 gibi yazılımları cebimize getircek .. eldivenle bile dokunulabilir ekran nfc kablosuz şarj .. ve inanınmaz kabiliyetli bir gps daha ne yapabilirlerki ? bence telefonun vardığı son nokta olcak .. açıcaz son model laptopumumuzu koyacaz karşısına telefonumuzu şarj kablosu bile takmadan keyfini çıkartacaz windows un renkli dünyasının
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muratkaya 6 yıl
Kim ne derse desin sony!
şaka bir yana nokia'yı hiç sevmesem de ve hatta zamanında yaptıklarının cezasının bugün bilinçli tüketicilerce verilmesi gerektiğine inansam da iyi reklam yaptığını düşünüyorum. Tv reklamları olsun, tanıtım broşürleri olsun güzel bir tarza sahip.
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
Nokia ve Samsung böyle yaparak rakip olamayacak kadar kötü bir firmayı kendilerine rakip ediyorlar:)
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Sessiz@Saglıkcı 6 yıl
Yıllardır sömürdü bizleri şimdi bizlere çektırdıklerının acısını cekıyor :D
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cem650 6 yıl
Nokia kıçını yırtsa iphone ile boş ölçüşemez oh olsun daha beter olsun......
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himmet_dal 6 yıl
Nokiayi sevmemek elde degil adamlar son 3 yil haric her telefonlari 10 numaraydi
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grezimonk 6 yıl
birde mantıklı fiyattan satılsa Apple yada başka markalar onu geçemez...
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nrkrn 6 yıl
Dangerousx
Orijinalden alıntı: DH Misafiri Nokianın renkli telefonlarıyla övünmek için yaptığı reklamda iphoneu aşağılamaya çalışması benim gözümde nokiayı tamamen bitirmiştir. Türkiyeye geldiği anda wp8 telefon alacağım. Bu reklamı izledikten sonra nokia lumia alma olasılığım sıfıra indi. Fazla seçenek olmadığı için merhaba htc
Reklamı nerenizle izliyorsunuz merak ettim açıkcası
reklamda sadece renk farklılığını dile getirmemiş nokia. Orda otomatiğe bağlamış, çip takılmışcasına apple kullanıcılarını göstermiş. Demişki ; 2G den beri aynı tarasım aynı arayüz aynı renk ve hep aynı kuyrukta bekleyen insanlar. Azcık kafanızı kaldırın ve kendinize gelin. Odunlaşmayı hayatınıza renk katın
iphone 4 çıktı, herkes 3gs satıp 4 aldı. 4S çıktı, herkes 4ü satıp 4s aldı. 5 çıktı, forumda bakın herkes 4s satıp, 5 almaya çalışıyor. Allah askına biri bana desin. iphone 3gsin, ihtiyaçlarımızı karşılaması bakımından 4 ve 4s ten hatta 5 ten ne farkı varki? Kimse kamer işlemci vs.. demesin. bana işe yarıcak bişi söleyin... Yılların telefonu 3gs hala güncelleme alıyor. tel 400 450tl oldu forumda yüzüne bakan yok.

Dikkatle okursan yorumumda ki ana düşünce renk farkı değil. Nokia'nın kendi reklamını yaparken rakip firmayı ve onun kullanıcılarını açıkça olmasa da aşağılamasıdır. Reklamdaki bu tarz beni rahatsız etmiştir. Nokia'nın renkli veya iphone'un renksiz telefonlarının hangisinin daha güzel olduğu kişiden kişiye değişir. Bana göre a telefonu güzeldir başkasına göre b telefonu... Beni rahatsız eden ve nokia satın alma kararımdan vazgeçiren nokia'nın şirket politikasıdır. Ayrıca şunu belirtmek isterim, hayatım boyunca iphone kullanmadım.
Tüketim çılgınlığı sadece iphone kullanıcılarını değil herkesi sarmış durumda. Sadece iphone kullanıcıları değil hemen hemen herkes üst model çıktığında telefonlarını değiştirmekteler. Apple firması tüketicide bağımlılık yaratma konusunda oldukça başarılı olduğundan pastadan en fazla payı alan şirkettir (samsung ile beraber).
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DH Misafiri 6 yıl
Nokianın renkli telefonlarıyla övünmek için yaptığı reklamda iphone'u aşağılamaya çalışması benim gözümde nokia'yı tamamen bitirmiştir. Türkiye'ye geldiği anda wp8 telefon alacağım. Bu reklamı izledikten sonra nokia lumia alma olasılığım sıfıra indi. Fazla seçenek olmadığı için "merhaba htc"
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Dangerousx 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokianın renkli telefonlarıyla övünmek için yaptığı reklamda iphone'u aşağılamaya çalışması benim gözümde nokia'yı tamamen bitirmiştir. Türkiye'ye geldiği anda wp8 telefon alacağım. Bu reklamı izledikten sonra nokia lumia alma olasılığım sıfıra indi. Fazla seçenek olmadığı için "merhaba htc"

Reklamı nerenizle izliyorsunuz merak ettim açıkcası
reklamda sadece renk farklılığını dile getirmemiş nokia. Orda otomatiğe bağlamış, çip takılmışcasına apple kullanıcılarını göstermiş. Demişki ;

2G den beri aynı tarasım aynı arayüz aynı renk ve hep aynı kuyrukta bekleyen insanlar. Azcık kafanızı kaldırın ve kendinize gelin. Odunlaşmayı hayatınıza renk katın
iphone 4 çıktı, herkes 3gs satıp 4 aldı. 4S çıktı, herkes 4'ü satıp 4s aldı. 5 çıktı, forumda bakın herkes 4s satıp, 5 almaya çalışıyor.

Allah askına biri bana desin. iphone 3gs'in, ihtiyaçlarımızı karşılaması bakımından 4 ve 4s ten hatta 5 ten ne farkı varki? Kimse kamer işlemci vs.. demesin. bana işe yarıcak bişi söleyin...

Yılların telefonu 3gs hala güncelleme alıyor. tel 400 450tl oldu forumda yüzüne bakan yok.
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