Nokia yeni tanıtım videosu ile iPhone 5'i hedef aldı

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Nokia Lumia serisi ile sunmuş olduğu geniş renk seçeneklerine vurgu yapan ve iPhone 5'i hedef alan yeni bir video yayınladı.
Söz konusu videoda Apple'ın dünyasının oldukça renksiz olduğunun üstünde durulurken, Lumia kullanıcılarının renkli ve neşeli bir dünyaya sahip oldukları görülüyor. iPhone 5 kuyruğundaki insanların resmedildiği video animasyon tekniği ile hayat bulurken, videoda yüzü görünen tek karakterin iPhone 5'i alırken farklı renk seçeneği soran karakter oluyor.
iPhone 5'in tanıtılmasının ardından iPhone 5 ve Apple hayranlarıyla alay eden Samsung'un aksine Nokia ilk etapta iPhone ile Nokia 920'yi karşılaştırmıştı. Nokia şimdiyse iPhone'un sıkıcı hale gelmeye başladığı üzerine bir kampanya sürdürüyor gibi görünüyor.
Windows Phone 8 ile birlikte akıllı telefon pazarında kendini tekrar göstermek isteyen Nokia'nın istediği başarıya ulaşıp ulaşamayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://wmpoweruser.com/nokia-attacks-apples-dreary-black-and-white-phones-in-new-video-ad/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şaka bir yana nokia'yı hiç sevmesem de ve hatta zamanında yaptıklarının cezasının bugün bilinçli tüketicilerce verilmesi gerektiğine inansam da iyi reklam yaptığını düşünüyorum. Tv reklamları olsun, tanıtım broşürleri olsun güzel bir tarza sahip.
Dikkatle okursan yorumumda ki ana düşünce renk farkı değil. Nokia'nın kendi reklamını yaparken rakip firmayı ve onun kullanıcılarını açıkça olmasa da aşağılamasıdır. Reklamdaki bu tarz beni rahatsız etmiştir. Nokia'nın renkli veya iphone'un renksiz telefonlarının hangisinin daha güzel olduğu kişiden kişiye değişir. Bana göre a telefonu güzeldir başkasına göre b telefonu... Beni rahatsız eden ve nokia satın alma kararımdan vazgeçiren nokia'nın şirket politikasıdır. Ayrıca şunu belirtmek isterim, hayatım boyunca iphone kullanmadım.
Tüketim çılgınlığı sadece iphone kullanıcılarını değil herkesi sarmış durumda. Sadece iphone kullanıcıları değil hemen hemen herkes üst model çıktığında telefonlarını değiştirmekteler. Apple firması tüketicide bağımlılık yaratma konusunda oldukça başarılı olduğundan pastadan en fazla payı alan şirkettir (samsung ile beraber).
Reklamı nerenizle izliyorsunuz merak ettim açıkcası reklamda sadece renk farklılığını dile getirmemiş nokia. Orda otomatiğe bağlamış, çip takılmışcasına apple kullanıcılarını göstermiş. Demişki ;
2G den beri aynı tarasım aynı arayüz aynı renk ve hep aynı kuyrukta bekleyen insanlar. Azcık kafanızı kaldırın ve kendinize gelin. Odunlaşmayı hayatınıza renk katın iphone 4 çıktı, herkes 3gs satıp 4 aldı. 4S çıktı, herkes 4'ü satıp 4s aldı. 5 çıktı, forumda bakın herkes 4s satıp, 5 almaya çalışıyor.
Allah askına biri bana desin. iphone 3gs'in, ihtiyaçlarımızı karşılaması bakımından 4 ve 4s ten hatta 5 ten ne farkı varki? Kimse kamer işlemci vs.. demesin. bana işe yarıcak bişi söleyin...
Yılların telefonu 3gs hala güncelleme alıyor. tel 400 450tl oldu forumda yüzüne bakan yok.
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