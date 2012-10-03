Nokia yeni tanıtım videosu ile iPhone 5'i hedef aldı

http://wmpoweruser.com/nokia-attacks-apples-dreary-black-and-white-phones-in-new-video-ad/

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Nokia Lumia serisi ile sunmuş olduğu geniş renk seçeneklerine vurgu yapan ve iPhone 5'i hedef alan yeni bir video yayınladı.Söz konusu videoda Apple'ın dünyasının oldukça renksiz olduğunun üstünde durulurken, Lumia kullanıcılarının renkli ve neşeli bir dünyaya sahip oldukları görülüyor. iPhone 5 kuyruğundaki insanların resmedildiği video animasyon tekniği ile hayat bulurken, videoda yüzü görünen tek karakterin iPhone 5'i alırken farklı renk seçeneği soran karakter oluyor.iPhone 5'in tanıtılmasının ardından iPhone 5 ve Apple hayranlarıyla alay eden Samsung'un aksine Nokia ilk etapta iPhone ile Nokia 920'yi karşılaştırmıştı. Nokia şimdiyse iPhone'un sıkıcı hale gelmeye başladığı üzerine bir kampanya sürdürüyor gibi görünüyor.Windows Phone 8 ile birlikte akıllı telefon pazarında kendini tekrar göstermek isteyen Nokia'nın istediği başarıya ulaşıp ulaşamayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.