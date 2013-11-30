Nokia'dan Lumia 2520 için reklam: "iPad kullanıcıları, ayrıca dizüstü bilgisayar taşımalılar"

Nokia'nın (aslında Microsoft demek lazım) bir süre önce pazara sunduğu ilk tableti Lumia 2520 için hazırladığı reklamda dünyanın en çok satan tableti olan iPad'i ti'ye aldı.

Reklamda iPad Air'ın "Kalem" reklamıyla dalga geçen Nokia'nın iddiasına göre iPad kullanıcıları, tabletlerinde klavye yer almadığı için ayrıca dizüstü bilgisayar taşımak zorundalar...

Reklam iPad Air'ı ile mutlu mesut yaşayan bir kullanıcının, konu üretkenlik olduğunda klavye konusunda çektiği sıkıntıları ve çevresine bu sıkıntıları yansıtmaması konu ediliyor. Tabiki Nokia'nın iddiası gibi dizüstü bilgisayar da iPad'e eşlik ediyor. Malum son ise belli klavyeli Lumia 2520 alacağına iPad Air almış, yanlışlıkla...

"Hareket halinde çalışma. Güle güle dizüstü bilgisayar, merhaba yeni tablet. Evet başlıyoruz, herkes bundan bir tane istiyor. Evet arkadaşlar; gerçekten ince. Bir kalemden daha ince. Evet. Hafif de. Ayrıca çok az yer kapladığından bahsettim mi? Bir saniye olumsuz Nancy. Bu sorular da ne? İhtiyacın olan her şeye sahip bu. Klavye mi? İhtiyacın yok, ekrana dokunuyorsun. Ahh, bu şeyin klavyeye sahip olmasını isterdim. Şu an patilerinde eldiven giyen bir kedinin üretken olabileceği kadar üretkenim. Sanıyorum bu sevimsiz şeyi çıkartmak lazım Bu? Biraz dinlensin. Onunla çalışmak çok zor. Hayır batarya değil. Beni rezil durumda yakalayamayacaksınız. Bununla takılırken değil. Ah, tekrardan sen. Tarzından bir şey kaybetme, havalı davran. Kimse bilmemeli. Bu şeyi seviyorum. Hala hafif ve dizüstü bilgisayar çantası içinde olduğunu hiçbir zaman farkedemezsiniz. Bir dakika. O da ne? Nokia Lumia 2520 mi dedi? Nasıl yani, yanlış tableti mi aldım?"

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