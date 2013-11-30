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Nokia'dan Lumia 2520 için reklam: "iPad kullanıcıları, ayrıca dizüstü bilgisayar taşımalılar"

5 yıl
1,6b
1
50
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Nokia'dan Lumia 2520 için reklam:

Nokia'nın (aslında Microsoft demek lazım) bir süre önce pazara sunduğu ilk tableti Lumia 2520 için hazırladığı reklamda dünyanın en çok satan tableti olan iPad'i ti'ye aldı.

Reklamda iPad Air'ın "Kalem" reklamıyla dalga geçen Nokia'nın iddiasına göre iPad kullanıcıları, tabletlerinde klavye yer almadığı için ayrıca dizüstü bilgisayar taşımak zorundalar...

Reklam iPad Air'ı ile mutlu mesut yaşayan bir kullanıcının, konu üretkenlik olduğunda klavye konusunda çektiği sıkıntıları ve çevresine bu sıkıntıları yansıtmaması konu ediliyor. Tabiki Nokia'nın iddiası gibi dizüstü bilgisayar da iPad'e eşlik ediyor. Malum son ise belli klavyeli Lumia 2520 alacağına iPad Air almış, yanlışlıkla...

"Hareket halinde çalışma. Güle güle dizüstü bilgisayar, merhaba yeni tablet.

Evet başlıyoruz, herkes bundan bir tane istiyor. Evet arkadaşlar; gerçekten ince. Bir kalemden daha ince. Evet.

Hafif de. Ayrıca çok az yer kapladığından bahsettim mi?

Bir saniye olumsuz Nancy. Bu sorular da ne? İhtiyacın olan her şeye sahip bu. Klavye mi? İhtiyacın yok, ekrana dokunuyorsun.

Ahh, bu şeyin klavyeye sahip olmasını isterdim. Şu an patilerinde eldiven giyen bir kedinin üretken olabileceği kadar üretkenim. Sanıyorum bu sevimsiz şeyi çıkartmak lazım

Bu? Biraz dinlensin. Onunla çalışmak çok zor.

Hayır batarya değil. Beni rezil durumda yakalayamayacaksınız. Bununla takılırken değil.

Ah, tekrardan sen. Tarzından bir şey kaybetme, havalı davran. Kimse bilmemeli.

Bu şeyi seviyorum. Hala hafif ve dizüstü bilgisayar çantası içinde olduğunu hiçbir zaman farkedemezsiniz.

Bir dakika. O da ne? Nokia Lumia 2520 mi dedi? Nasıl yani, yanlış tableti mi aldım?"

Lumia 2520 hakkındaki detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


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insunwetrust 5 yıl en beğenilen hukuksever
1300-1400 civarında giriş yapabilir Türkiye'ye. iPad ürünleri ile fiyat konusunda rakip olacaklar. iPad'i Windows RT ile susturamaz Nokia. Tablet çok başarılı bir tasarıma ve donanıma sahip ama işletim sistemi günlük kullanıcılara değil, daha profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. İnternette dolaşmak, müzik dinlemek ve eğlenmek için henüz iPad ile yarışabilecek seviyede bir işletim sistemine sahip değil. Win 8 olsaydı o zaman daha başka olurdu tabii durum. RT ölü bir işletim sistemi ne yazık ki.
1300-1400 civarında giriş yapabilir Türkiye'ye. iPad ürünleri ile fiyat konusunda rakip olacaklar. iPad'i Windows RT ile susturamaz Nokia. Tablet çok başarılı ...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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haqy 5 yıl
Biz de kendilerini "ti" ye alıyoruz ve iPad'imizden bir sonraki habere geçiyoruz :) O değil de, microsoft daha yeni RT işletim sisteminden kurtulma planlarını açıklamadı mı? RT işletim sistemiyle iPad'i nasıl geride bırakmayı düşünüyorlar?
Biz de kendilerini "ti" ye alıyoruz ve iPad'imizden bir sonraki habere geçiyoruz :) O değil de, microsoft daha yeni RT işletim sisteminden kurtulma planlarını a...
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modifci 5 yıl
Microsoft 'tek' işletim sistemine bir an önce geçmeli bence
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Dark Shade 5 yıl
Microsoft ve nokia hic uslanmayacaklar. Microsoft rt ile yakaladigi o basarisizliga ragmen hala nasil rt de inat edebiliyor anlayamiyorum. Ölü o isletim sistemi.
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MegaWolt38 5 yıl
Adam kalkmış reno torosla mercedes i kıyaslıyor..Yav he he, bi bitmediniz vay anasını....
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ozs 5 yıl
Nokia klavyeyle mi ezmeye çalışmış ipad'i. Sanki klavye satılmıyo ipad için anasını satıyim...
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Utku 5 yıl
Satn alma henuz gerceklesmemısken ortaya cıkan bır tablet ıcın "aslında mıcrosoft" demek cok basıt ve haberı okuyanları kıskırtmaya yonelık bır davranıs.

Bu sıtenın edıtorlerı cok kalıtesız
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JiggySaw 5 yıl
brk-bjk
Nedir bu Apple çekememezliği arkadaş:Samsung reklam yapar Apple için kuyruk olanları koyar,Nokia reklam yapar Appleın kendince eksiklikleri ile dalga geçer.Ama Apple reklam yapar sadece kendi ürününü anlatır.Kalite farkı bu değil de nedir.

Hi, I am a MAC...
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brk-bjk 5 yıl
Nedir bu Apple çekememezliği arkadaş:Samsung reklam yapar Apple için kuyruk olanları koyar,Nokia reklam yapar Apple'ın kendince eksiklikleri ile dalga geçer.Ama Apple reklam yapar sadece kendi ürününü anlatır.Kalite farkı bu değil de nedir.


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slmsoyle 5 yıl
Videodaki olay ipad imi satıp windows tablet alma sebebim. Ms office ve internet explorer..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyatı ucuza gelirse anca ipade rakip olabilir
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serdirim 5 yıl
Bir Nokia Klasiği

aksam.com.tr/...

Nokia’nın yeni satışa sunduğu ilk tableti Lumia 2520, ilginç bir sorun ile kullanıcılarına zor anlar yaşatıyor

Bu haftanın başında Nokia forumları bir hayli hareketliydi. Yeni Lumia 2520'i satın alanların heyecanı kısa bir süre sonra hüsrana döndü. Birçok kullanıcı, tabletlerinin uyku modundan uyanmadığını ve ekranın tepki vermediğini söyledi.

Uykudan uyanamayan Lumia 2520'leri yeniden çalıştırmanın tek yolu ise güç tuşuna 10 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatmak. Henüz sorunun tabletlerin tümünde mi yoksa bir bölümünde mi yaşandığı bilinmiyor.
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huseyintat 5 yıl
sadece gülüyorum bu zavallı nokia'ya :)
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onsos1100 5 yıl
haqy
Biz de kendilerini ti ye alıyoruz ve iPadimizden bir sonraki habere geçiyoruz :) O değil de, microsoft daha yeni RT işletim sisteminden kurtulma planlarını açıklamadı mı? RT işletim sistemiyle iPadi nasıl geride bırakmayı düşünüyorlar?

Sizin dediğiniz kurtulma değil birleştirme planı..
windows phone 8 ile windows 8 rt birleştirelecek. böylece şuan 17 bin uygulaması bulunan windows rt 170 bin windows phone uygulaması ile yoluna devam edecek.
Buna karşılık ipad'lerde 90 bin uygulama bulunuyor.
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