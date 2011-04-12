Nokia'dan Symbian^3 tabanlı telefonlar için beklenen güncelleme; Anna

Nokia yeni telefonları X7 ve E6 ile birlikte Symbian 3 işletim sistemine yönelik beklenen güncellemeyi de duyurdu.Anna kod adını taşıyan yeni güncellemede, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri ve olmasını istedikleri özellikleri dikkate aldığını belirten Nokia, Anna güncellemesinin aynı zamanda çok sayıda yeni güncellemenin ilk aşaması olduğuun söylüyor.
Finlandiya merkezli mobil iletişim devinin yaptığı açıklamaya göre Anna güncellemesi onlarca sayıda güncelleme içeriyor. Daha iyi bir görsel deneyim için ikonların yenilendiği işletim sisteminde ayrıca portre modunda yeni sanal klavye, performansı ciddi şekilde arttırılan ve arayüzü geliştirilen yeni tarayıcıya, hızlı arama ve yeni toplu taşıma rotaları gibi özelliklerle ciddi şekilde güncellenen Ovi Maps navigasyon uygulamasına, mesajlaşmaya yönelik bazı güncellemeler, kurumsal seviyede güvenlik ve gerçek ana ekran kaydırma gibi yeniliklere yer veriiyor.
Anna güncellemesinin detaylarına ek olarak Nokia, Ovi Store uygulama mağazasına yönelik bazı istatistikleri de paylaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, her gün beş milyondan fazla uygulamanın indirildiği mağazada 40,000'den fazla uygulama bulunuyor ve şimdiye kadar 158 geliştirici mağazadaki uygulamasıyla bir milyonun üzerinde indirilem başarısını gösterdi.
İlk defa X7 ve E6 modellerinde kullanılan Anna güncellemesi, Symbian ^3 platformunda çalışan N8, E7, C6 ve C6-01 modellerine de geliyor.
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bunlar androidin kötü taraflarını bilmeden başkalarının ağzıyla konuşanlar olduğu için sybianın nimetlerini bilmiolar daha...
nokia iphone nin altına düştü.
demekki imkanları bu kadar..
ben n8 den memnunum ... ama galaksi s 2 ye bakacağım...
Ovi ye girerken takılıyor.
web tıklayınca takılıyor.
uygulamalara girince takılıyor.
Arayüz değişse ne çikar önemli olan işlemci.
Windows Mobile 5 serisinden sonrası,symbian S60,70,80,90 uiq 1,2,3 kullanmış biri olarak diyebilirim ki, symbian bu saatten sonra benim gözümde wm 6.5 ten fazla birşey değil.
bende suan p1 kullaniyorum uiq 3 arayuzune sahip symbian 9.1 versiyonunu kullaniyo 208 mhz islemci hizi var sanirim , 128 mb ram oranina sahip telefonum genel olarak memnununm ancak islemci hizinin düsük olmasi sebebiyle telefon biraz yavas
Bir çok Symbian kullanan onu kullanmayı bilmiyor,kimin symbian telefonunu elime aldıysam menü tuşuna basılı tuttuğumda arka planda çalışan ne kadar çok program bıraktığını görüyorum, doğal olarak bu işlem ram ve işlemci tüketimini arttırıp telefonda lag yapıyor.
Nokia'yı bir anlamayamadım gitti. MeeGo'ya destek ver git MS ile anlaş. Sonra S^3 güncelleme çıkacak dendi bir yıldır bu kadar mı ilerleme kazanılmış doğrusu garip. Rakipleri Android sayesinde paranın dibine vururken sen hala orta-üst segmente takıl Nokia. Ayıp valla :)
Valla Nokia ya gıcığım aam huyum işte yiğidi öldür hakkını yeme. 5800 ile ilgili sorun yaşamadım. Ne kasa açıklığı idi ne başka ciddi bir sorun ( RDS hariç onu yaşadım işte. ). Hem de arızalı seriden almıştım. Bilemiyorum belki benim şansım yaver gitti. Şüphesiz sorun yaşayalar var ama benim izlenimlerim sorun yaşayanların %90 ı kullanmayı bilmediklerinden sorun yaşıyor. Arkadaş demiş bakıyorum arkada bir sürü açık uygulama diye. Bir arkadaşıma aldırmıştım 1 yıldır hala öğretemedim o uygulamaları kapatmayı. İPhone neden moda oldu çünki adamlar harbi incelemiş piyasayı. Boşuna Multitask ı o kadar süre vermemek için diretmediler.
Bazısında da kafa almıyor işte herkes her konuda iy olacak değil, ama suçu cihaza atmak hımmm. Zaten bizim milletimizde huydur. Çamaşır makinesini söküp birleştirmek hanım bu artan 4 vida ne diyince onu yedek koymuşlar diye suçu üreticiye atmak.
Yine bizzat yaşadığım olay. Cevahir de adamın biri 5800 almış ama kalem arıyor onun için kalemi kaybetmiş. Neyse öneri yaptıktan snra bakayım dedim. Alla alla ekran takoz gibi. İlk önce acaba hakikaten bunlar bastırmatik te bana çok kalite ekran mı denk geldi diye. Sonra aklıma geldi kalibrasyonu tekrar yaptım. O Bastırmatik ekran yağ gibi akmaya başladı.
Ama şu an ben de ne 5800 ne de symbian önermiyorum. Niye dersen ucuz modellerde zaten Gio, Fit ve P503 gibi modeller var. E pahallılarda ne Galaxy S ile yarışabilir ne de İPhone 4 ile. Yaani. E gitti millet kamerası için Nokia alıyor olmasına rağmen iyi tutabilecek modele AF koymadı.
E yaaani kardeşim 500TL lik GİO da. 450TL lik 5800 da var bu AF. 700-800TL lik telefonda niye yok. Hadi 3Mp falan olsa diyeceğim diğer özellikleri öne çıkarmak istedi deriz de. 5Mp ne alaka. 3 yap AF olsun be.