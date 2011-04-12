Nokia'dan Symbian^3 tabanlı telefonlar için beklenen güncelleme; Anna

Nokia yeni telefonları X7 ve E6 ile birlikte Symbian 3 işletim sistemine yönelik beklenen güncellemeyi de duyurdu.Anna kod adını taşıyan yeni güncellemede, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri ve olmasını istedikleri özellikleri dikkate aldığını belirten Nokia, Anna güncellemesinin aynı zamanda çok sayıda yeni güncellemenin ilk aşaması olduğuun söylüyor.

Finlandiya merkezli mobil iletişim devinin yaptığı açıklamaya göre Anna güncellemesi onlarca sayıda güncelleme içeriyor. Daha iyi bir görsel deneyim için ikonların yenilendiği işletim sisteminde ayrıca portre modunda yeni sanal klavye, performansı ciddi şekilde arttırılan ve arayüzü geliştirilen yeni tarayıcıya, hızlı arama ve yeni toplu taşıma rotaları gibi özelliklerle ciddi şekilde güncellenen Ovi Maps navigasyon uygulamasına, mesajlaşmaya yönelik bazı güncellemeler, kurumsal seviyede güvenlik ve gerçek ana ekran kaydırma gibi yeniliklere yer veriiyor.

Anna güncellemesinin detaylarına ek olarak Nokia, Ovi Store uygulama mağazasına yönelik bazı istatistikleri de paylaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, her gün beş milyondan fazla uygulamanın indirildiği mağazada 40,000'den fazla uygulama bulunuyor ve şimdiye kadar 158 geliştirici mağazadaki uygulamasıyla bir milyonun üzerinde indirilem başarısını gösterdi.

İlk defa X7 ve E6 modellerinde kullanılan Anna güncellemesi, Symbian ^3 platformunda çalışan N8, E7, C6 ve C6-01 modellerine de geliyor.