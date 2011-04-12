Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan Symbian^3 tabanlı telefonlar için beklenen güncelleme; Anna

8 yıl
37b
1
39
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia yeni telefonları X7 ve E6 ile birlikte Symbian 3 işletim sistemine yönelik beklenen güncellemeyi de duyurdu.Anna kod adını taşıyan yeni güncellemede, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri ve olmasını istedikleri özellikleri dikkate aldığını belirten Nokia, Anna güncellemesinin aynı zamanda çok sayıda yeni güncellemenin ilk aşaması olduğuun söylüyor.

Finlandiya merkezli mobil iletişim devinin yaptığı açıklamaya göre Anna güncellemesi onlarca sayıda güncelleme içeriyor. Daha iyi bir görsel deneyim için ikonların yenilendiği işletim sisteminde ayrıca portre modunda yeni sanal klavye, performansı ciddi şekilde arttırılan ve arayüzü geliştirilen yeni tarayıcıya, hızlı arama ve yeni toplu taşıma rotaları gibi özelliklerle ciddi şekilde güncellenen Ovi Maps navigasyon uygulamasına, mesajlaşmaya yönelik bazı güncellemeler, kurumsal seviyede güvenlik ve gerçek ana ekran kaydırma gibi yeniliklere yer veriiyor.

Anna güncellemesinin detaylarına ek olarak Nokia, Ovi Store uygulama mağazasına yönelik bazı istatistikleri de paylaştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, her gün beş milyondan fazla uygulamanın indirildiği mağazada 40,000'den fazla uygulama bulunuyor ve şimdiye kadar 158 geliştirici mağazadaki uygulamasıyla bir milyonun üzerinde indirilem başarısını gösterdi.

İlk defa X7 ve E6 modellerinde kullanılan Anna güncellemesi, Symbian ^3 platformunda çalışan N8, E7, C6 ve C6-01 modellerine de geliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 7 yıl
Nokia biraz risk alıp yeni bir arayüz ile çıkmalı eğer ille de symbian diyorsa bunu yapmalı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yaw arkadaşlar ne şükürsüz çıktınız sizde yaaa.... adam hız istediniz hız vermiş kolaylık istediniz onu sağlamış... güncelleme ilede nbunları destekleyecekmiş.. daha allahtan belanızı mı istiyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nasuh48 7 yıl

DH Misafiri

yaw arkadaşlar ne şükürsüz çıktınız sizde yaaa.... adam hız istediniz hız vermiş kolaylık istediniz onu sağlamış... güncelleme ilede nbunları destekleyecekmiş.. daha allahtan belanızı mı istiyorsunuz

bunlar androidin kötü taraflarını bilmeden başkalarının ağzıyla konuşanlar olduğu için sybianın nimetlerini bilmiolar daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jaimine_RAJA 8 yıl
aslında nokia kullanıcılarında da suç var.kullandığı telefonun eksikliklerini her fırsatta hep bir ağızdan dile getirseler mutlaka bir çözüm arayışına girecektir nokia.ama bunu yapan kullanıcı sayısı az olduğu için adamlar çoğu zaman oralı bile olmuyor.nokianın başında kim olsa şikayet gelmeyen bir işletim sistemi yerine tabiki farklı geliştirmeler üzerine giderler.Arkadaşlar bu firma nokia...Hakkaride de kullanan 70 yaşında dede de var istanbul da kullanan ilkokul öğrenciside var.Böyle bir firmayı,her kesime her cebe hitap eden bir firmayı karalayamazsınız:) sadece eleştirebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spyman 8 yıl
daha ne yapsın millet,

nokia iphone nin altına düştü.

demekki imkanları bu kadar..

ben n8 den memnunum ... ama galaksi s 2 ye bakacağım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ajanmemoli 8 yıl
Bende N8 var berbat ötesi bir telefon.
Ovi ye girerken takılıyor.
web tıklayınca takılıyor.
uygulamalara girince takılıyor.
Arayüz değişse ne çikar önemli olan işlemci.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quexstre48 8 yıl
Symbian uiq3 en beğendiğim symbian sistemdir, s serisi bir türlü yeterli performansı gösteremedi.SE m600i (64mb ram ve 208 MHz ARM926-EJ cpu ve 80 MHz power-wr gpu) ile yapamadığım şey yoktu ve sistemi çok rahat hack'leyebiliyordunuz. 1.5 sene önce sattığıma pişman oldum fakat bundan sonraki tercihim büyük ihtimal android olacaktır. Açık kaynak kodlu işletim sistemlerine biraz zaafım var :)
Windows Mobile 5 serisinden sonrası,symbian S60,70,80,90 uiq 1,2,3 kullanmış biri olarak diyebilirim ki, symbian bu saatten sonra benim gözümde wm 6.5 ten fazla birşey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 8 yıl

quexstre48
Symbian uiq3 en beğendiğim symbian sistemdir, s serisi bir türlü yeterli performansı gösteremedi.SE m600i (64mb ram ve 208 MHz ARM926-EJ cpu ve 80 MHz power-wr gpu) ile yapamadığım şey yoktu ve sistemi çok rahat hack'leyebiliyordunuz. 1.5 sene önce sattığıma pişman oldum fakat bundan sonraki tercihim büyük ihtimal android olacaktır. Açık kaynak kodlu işletim sistemlerine biraz zaafım var :)
Windows Mobile 5 serisinden sonrası,symbian S60,70,80,90 uiq 1,2,3 kullanmış biri olarak diyebilirim ki, symbian bu saatten sonra benim gözümde wm 6.5 ten fazla birşey değil.

bende suan p1 kullaniyorum uiq 3 arayuzune sahip symbian 9.1 versiyonunu kullaniyo 208 mhz islemci hizi var sanirim , 128 mb ram oranina sahip telefonum genel olarak memnununm ancak islemci hizinin düsük olmasi sebebiyle telefon biraz yavas
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
NOKİA SON ZMANLARDA SAR değeri uçurmuş durumda ülkemizde eskiden kalma birşeydi telefon deyince akla nokia gelirdi artık bitti it's over
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
draconist 8 yıl
Symbian aslında güzel bir işletim sistemi, ama nokia telefonların donanımı artık çok zayıf kalmaya başladı.
Bir çok Symbian kullanan onu kullanmayı bilmiyor,kimin symbian telefonunu elime aldıysam menü tuşuna basılı tuttuğumda arka planda çalışan ne kadar çok program bıraktığını görüyorum, doğal olarak bu işlem ram ve işlemci tüketimini arttırıp telefonda lag yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 8 yıl
bende 5230 var nokıanın bendede aynı sorun var durup dururken telefonum kapanıyor sanırım bataryada problem var full batarya ama nadıren kapanıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper# 8 yıl
Adamlar devrim yaşadılar yeni iconlar, yeni browser vaybe
Ha bide qwerty klavye hakkını yemeyelim güzel olmuş
Olan şeyleri sanki ilk biz yapıyoruz gibisinden bide reklam çekiyorlar. Google ve Apple bunu yapsa 1 günü geçen reklamlar izlemek zorunda kalırız.

Nokia'yı bir anlamayamadım gitti. MeeGo'ya destek ver git MS ile anlaş. Sonra S^3 güncelleme çıkacak dendi bir yıldır bu kadar mı ilerleme kazanılmış doğrusu garip. Rakipleri Android sayesinde paranın dibine vururken sen hala orta-üst segmente takıl Nokia. Ayıp valla :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 8 yıl
Symbian işetim sistemli N5800 kullanıyorum tam bir rezalet en son firmware yüklü telefon kendi kendine açılıp kapanıyor webde stabil gezemiyorsun durup duruken kapanıyor telefon berbat ötesi yavaş ve laglı acaba benim telefondamı sıkıntı var diye düşünüyordum ki arkadaşımdada aynı telefondan var ondada aynı sorunlar var umarım yeni çıkan symbian daha iyi olur videodan iyi gibi gördükde hep videodaki gibi olmuyor bu işler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Max_ 8 yıl
Symbaian'dan bıktık artık.
Kötü işlemci işte.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 8 yıl
jibe

Symbian işetim sistemli N5800 kullanıyorum tam bir rezalet en son firmware yüklü telefon kendi kendine açılıp kapanıyor webde stabil gezemiyorsun durup duruken kapanıyor telefon berbat ötesi yavaş ve laglı acaba benim telefondamı sıkıntı var diye düşünüyordum ki arkadaşımdada aynı telefondan var ondada aynı sorunlar var umarım yeni çıkan symbian daha iyi olur videodan iyi gibi gördükde hep videodaki gibi olmuyor bu işler...



Valla Nokia ya gıcığım aam huyum işte yiğidi öldür hakkını yeme. 5800 ile ilgili sorun yaşamadım. Ne kasa açıklığı idi ne başka ciddi bir sorun ( RDS hariç onu yaşadım işte. ). Hem de arızalı seriden almıştım. Bilemiyorum belki benim şansım yaver gitti. Şüphesiz sorun yaşayalar var ama benim izlenimlerim sorun yaşayanların %90 ı kullanmayı bilmediklerinden sorun yaşıyor. Arkadaş demiş bakıyorum arkada bir sürü açık uygulama diye. Bir arkadaşıma aldırmıştım 1 yıldır hala öğretemedim o uygulamaları kapatmayı. İPhone neden moda oldu çünki adamlar harbi incelemiş piyasayı. Boşuna Multitask ı o kadar süre vermemek için diretmediler.


Bazısında da kafa almıyor işte herkes her konuda iy olacak değil, ama suçu cihaza atmak hımmm. Zaten bizim milletimizde huydur. Çamaşır makinesini söküp birleştirmek hanım bu artan 4 vida ne diyince onu yedek koymuşlar diye suçu üreticiye atmak.

Yine bizzat yaşadığım olay. Cevahir de adamın biri 5800 almış ama kalem arıyor onun için kalemi kaybetmiş. Neyse öneri yaptıktan snra bakayım dedim. Alla alla ekran takoz gibi. İlk önce acaba hakikaten bunlar bastırmatik te bana çok kalite ekran mı denk geldi diye. Sonra aklıma geldi kalibrasyonu tekrar yaptım. O Bastırmatik ekran yağ gibi akmaya başladı.

Ama şu an ben de ne 5800 ne de symbian önermiyorum. Niye dersen ucuz modellerde zaten Gio, Fit ve P503 gibi modeller var. E pahallılarda ne Galaxy S ile yarışabilir ne de İPhone 4 ile. Yaani. E gitti millet kamerası için Nokia alıyor olmasına rağmen iyi tutabilecek modele AF koymadı.

E yaaani kardeşim 500TL lik GİO da. 450TL lik 5800 da var bu AF. 700-800TL lik telefonda niye yok. Hadi 3Mp falan olsa diyeceğim diğer özellikleri öne çıkarmak istedi deriz de. 5Mp ne alaka. 3 yap AF olsun be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 8 yıl
An(n)a yine Symbian! KAÇIN!!! KAÇIN!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
37020 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, nokia ve
3 etiket daha x7 güncelleme c6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü" 8 yıl Lenovo ile 24 saat çalışabilen yeni dizüstü bilgisayarlarını, 2011 modellerini ve gelecek planlarını konuştuk 8 yıl Samsung Galaxy Pro video inceleme 8 yıl General Mobile ile uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonları üzerine konuştuk 8 yıl Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim