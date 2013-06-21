Nokia'dan iPhone kullanıcılarını zombiye benzeten yeni video

Temmuz ayında gerçekleştireceği özel bir etkinlik ile 41MP kameralı yeni Lumia EOS modelini tanıtması beklenen Nokia, agresif reklam kampanyalarına devam ediyor. Yakın gelecekte ülkemiz pazarına da sunulması beklenen Lumia 925’in başrolünde yer aldığı yeni videoda, iPhone kullanıcılarını zombiye benzeten Nokia, düşük ışıkta rakiplerinden daha iyi kamera performansı sunduğuna vurgu yapıyor. Lumia 920 ile kıyaslandığında daha ince ve daha estetik bir kasaya sahip olan Lumia 925 aynı zamanda PureView Phase 2 kamera teknolojisine sahip.

İşlemci ve bellek kapasitesi gibi temel donanım detayları açısından Lumai 920 ile büyük oranda benzer olan Lumia 925, daha dengeli tonlar sağlayan geliştirilmiş kamerası, kamera odaklı yeni yazılımlar ve çift LED flash gibi detayları ile ön plana çıkmayı başarıyor. Snapdragon 800 platformunu kullanan yeni bir üst seviye cihaz üzerinde de çalışan Nokia, Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan akıllı telefonları için, hazırladığı videolarda ağırlıklı olarak kamera performansına, daha da detaylı olarak düşük ışık başarımına vurgu yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de Samsung'un, Galaxy S4 Zoom modelini hedefe alan Nokia'nın bu hamlesine Apple ve/veya iPhone kullanıcılarından nasıl tepkiler gelecek, bekleyip göreceğiz.