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Nokia'dan iPhone kullanıcılarını zombiye benzeten yeni video

5 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'dan iPhone kullanıcılarını zombiye benzeten yeni video
Temmuz ayında gerçekleştireceği özel bir etkinlik ile 41MP kameralı yeni Lumia EOS modelini tanıtması beklenen Nokia, agresif reklam kampanyalarına devam ediyor. Yakın gelecekte ülkemiz pazarına da sunulması beklenen Lumia 925’in başrolünde yer aldığı yeni videoda, iPhone kullanıcılarını zombiye benzeten Nokia, düşük ışıkta rakiplerinden daha iyi kamera performansı sunduğuna vurgu yapıyor. Lumia 920 ile kıyaslandığında daha ince ve daha estetik bir kasaya sahip olan Lumia 925 aynı zamanda PureView Phase 2 kamera teknolojisine sahip.
İşlemci ve bellek kapasitesi gibi temel donanım detayları açısından Lumai 920 ile büyük oranda benzer olan Lumia 925, daha dengeli tonlar sağlayan geliştirilmiş kamerası, kamera odaklı yeni yazılımlar ve çift LED flash gibi detayları ile ön plana çıkmayı başarıyor. Snapdragon 800 platformunu kullanan yeni bir üst seviye cihaz üzerinde de çalışan Nokia, Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan akıllı telefonları için, hazırladığı videolarda ağırlıklı olarak kamera performansına, daha da detaylı olarak düşük ışık başarımına vurgu yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de Samsung'un, Galaxy S4 Zoom modelini hedefe alan Nokia'nın bu hamlesine Apple ve/veya iPhone kullanıcılarından nasıl tepkiler gelecek, bekleyip göreceğiz.

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godless turtle 5 yıl en beğenilen
Nokia'nın da ilginç ilginç reklamları var arkadaş. Reklamın temel amacı müşteri kazanmak değil midir? Zombi diye dalga geçtiğin adam neden senin telefonunu alsın ki?!
Nokia'nın da ilginç ilginç reklamları var arkadaş. Reklamın temel amacı müşteri kazanmak değil midir? Zombi diye dalga geçtiğin adam neden senin telefonunu alsı...
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3 Yanıt Yanıtla +90
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insunwetrust 5 yıl
Bana göre reklam Iphone kullananları değil, tamamıyla kamerasını hedef almış. Iphone kullananlara kameranız sizi zombi gibi gösteriyor demiş. Ve kırmızı gözler cidden tam oturmuş. Ayrıca Iphone kamera konusunda gerçekten kaybediyor.

Ama Nokia niye sadece kamera vurgusu yapıyor, bunu tartışırım.
Bana göre reklam Iphone kullananları değil, tamamıyla kamerasını hedef almış. Iphone kullananlara kameranız sizi zombi gibi gösteriyor demiş. Ve kırmızı gözler...
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1 Yanıt Yanıtla +67
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Tek Kural Ahmet Kural 5 yıl
Aslında reklamda anlatılmak istenen düşünce pekde yanlış değil hani.
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17Scorpion 4 yıl
Nokia'nın reklam politikası, telefon üretme konusunda ki becerisi kadar başarısız. Bir şirket düşünün nereden tutarsan tut elinizde kalan...
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aglarm 4 yıl

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abrenax 4 yıl
Düzgün fotoğraf çekmek isteyen 2000tl o telefona vereceğine 250 tl ye kamera alır. Hem o telefondan kat kat iyi resim çeker, hem de 1750 tl ye o telefondan çok daha iyisini alır.
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losttime35 4 yıl



Muziipp
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DGT 4 yıl
Butür reklamlar normal. Pazar lideriyken, birden sonuncu olmak koyar adama tabi. Şu varki keşke nokia kendini geliştirebilseydi. Microsoft ile çöküş artık kaçınılmaz.
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Guest-1E24E8F01 4 yıl
Nokia reklam yapmış iyi güzelde hiç demiyor mu onlarda bana satış ve uygulama ve cihaz konusunda böyle derlerse ne yapıcım diye bence bu reklamın amacı IPhone 'un şuan ki popüler ismini kullanıp reklam ile daha çok ilgi çekmek
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FireSwords 4 yıl
Fotoğraf çekerken mavi ekran verir şimdi bu.
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Zuko 5 yıl
Yalnız zombilik bulaşıcıdır. Hatta çok hızlı bulaşır. Nokiacılar zombi olup Applecı olacak mı demek istemiş bunlar?
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Zig Zag 5 yıl
İlk mesajda -238 oy ile kişisel rekorumun bulunduğu konu
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WmGMD 5 yıl
Ulan nokia :)
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eray36 5 yıl
Nokia, iphone kullanıcılarını zombiye benzeten video ile iyi yapmış.
iphone alacağıma uygunundan bir laptop, bir tablet üstüne biraz daha karıp yine Nokia Lumia alırım.
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novacaine 5 yıl
Nokia'da ne yapsın yazık böyle dev bir firmaya bok atıp gündemde kalmaya çalışıyor.
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discjockeyyy 5 yıl
Nasıl bişey bu reklam izlemedim kotadan ama iphone kullanıcıları potansiyel müşterileri ve onları kazanmaya çalışmak yerine aşağılamak tüm firmalar için gerizekalılıktır.
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flexii_87 5 yıl
Buyrun arkadaşlar 2500 tl lik sony kameraya L920 nasıl da kafa tutuyo (full hd izeleyin)


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