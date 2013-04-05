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Nokia'nın muhtemel tableti ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın muhtemel tableti ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor

Nokia'nın bu yıl pazara sunacağı konusunda çeşitli iddialar ortaya çıkan ancak firmanın da kabul etmediği Windows tableti ile ilgili bu kez geliştiricilerden bir iddia geldi.

Nokia'nın tableti için özel bir uygulama geliştiren ekip içinde yer aldığını iddia eden kaynak, bu açıdan tablet hazırlıklarının olduğunu ve özel uygulamaların da geliştirme aşamasında olduğunu doğruluyor. Bahse konu uygulama ise Adidas Micoach. Uygulama Adidas'ın yonga entegreli ürünlerinden anlık veriler alarak antrenörlerin oyuncuların istatistiklerini tutmasını sağlıyor.

Kaynak, üzerinde çalışılan cihazın Nokia Tablet olarak adlandırıldığını da işaret ediyor. Ancak tablet modelinin ne tür bir donanım içereceği veya üzerinde çalışılan prototipin ne kadar son aşamaya yakın olduğundan bahsedilmemiş.

Bugüne kadar ortaya çıkan iddialar genelde varsayımlar üzerineyken, ilk kez tablet çalışmalarına yakın bir kaynaktan bilgi gelmiş oldu. Bu da iddiaların tamamen gerçek dışı olmadığı izlenimini doğuruyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Win-8-tablet-framed-to-sport-exclusive-apps-like-Adidas-micoach_id41577#3- Yorum Yaz
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Şeker Hapı 6 yıl en beğenilen
[__Zahid__]
ipad varken kimse bunun yuzune bakmaz

x86 winle gelirse ne ipad kalır ne galaxy tab
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Messi nin kollar ne öyle?
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Fenomenon 6 yıl
nokia tablet konusunda cok gec kaldi, ati alan uskudari cokdan gecti, tablet satislari nerdeyse notebooklari geciyo nokia pazara daha yeni girmeye calisiyo
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rorschach_ 6 yıl
Saglam bi kaynaktan haber geldi nokia bitmis.
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DarkHellKnightX 6 yıl rorschach_
crowland

hani nokia batiyordu yaaa

bozisik

Saglam bi kaynaktan haber geldi nokia bitmis.



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crowland 6 yıl
hani nokia batiyordu yaaa
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hukumran 6 yıl
Rt bozar bizi. Adam gibi windowsu adam gibi bi tablette ne zaman kullanmaya başlayacağız. Apple de mac oslu tablet yapmadı gitti kaç yıl oldu.
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darkest earth 6 yıl
O değil de Nokia'dan çok iyi fikirler çıkıyor şu aralar...
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Erkansins 6 yıl
rezalet windows rt tableti microsoft satamıyor nokia mı satacakmış.
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Şeker Hapı 6 yıl en beğenilen
[__Zahid__]
ipad varken kimse bunun yuzune bakmaz

x86 winle gelirse ne ipad kalır ne galaxy tab
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Acaba Win RT mi olacak ?
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zengier 6 yıl
x86 guc tuketimi konusunda ne durumda ? Bu konudaki darbogazlar asilir ve dual boot da olursa benim tabletim olur boyle bir yapi (kimin yaptigi onemli degil) .
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thinkwithbrain 6 yıl
tasarımına laf eden bariz zevksizdir.
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[__Zahid__] 6 yıl
ipad varken kimse bunun yuzune bakmaz
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Krauser ll 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

ipad varken kimse bunun yuzune bakmaz


tamam reyiz sen söyledin çıkmayan şeyin kimse yüzüne bakmaz.
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ZenithSoole 6 yıl
Güzel renkler ve Snapdragon 800 bir de iyi bir ekranla gelirse başarı yakalar.
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