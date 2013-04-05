Nokia'nın muhtemel tableti ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor





Nokia'nın bu yıl pazara sunacağı konusunda çeşitli iddialar ortaya çıkan ancak firmanın da kabul etmediği Windows tableti ile ilgili bu kez geliştiricilerden bir iddia geldi.





Nokia'nın tableti için özel bir uygulama geliştiren ekip içinde yer aldığını iddia eden kaynak, bu açıdan tablet hazırlıklarının olduğunu ve özel uygulamaların da geliştirme aşamasında olduğunu doğruluyor. Bahse konu uygulama ise Adidas Micoach. Uygulama Adidas'ın yonga entegreli ürünlerinden anlık veriler alarak antrenörlerin oyuncuların istatistiklerini tutmasını sağlıyor.





Kaynak, üzerinde çalışılan cihazın Nokia Tablet olarak adlandırıldığını da işaret ediyor. Ancak tablet modelinin ne tür bir donanım içereceği veya üzerinde çalışılan prototipin ne kadar son aşamaya yakın olduğundan bahsedilmemiş.





Bugüne kadar ortaya çıkan iddialar genelde varsayımlar üzerineyken, ilk kez tablet çalışmalarına yakın bir kaynaktan bilgi gelmiş oldu. Bu da iddiaların tamamen gerçek dışı olmadığı izlenimini doğuruyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Win-8-tablet-framed-to-sport-exclusive-apps-like-Adidas-micoach_id41577#3-