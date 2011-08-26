Nokia'nın uygulama mağazasını en çok kullanan 2.ülke; Türkiye

Akıllı telefon çözümlerini her daim canlı tutan uygulamalara ülkemizdeki ilgide her geçen gün artıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde en büyük telefon satıcılarından olan Nokia, yaptığı açıklama ile ülkemizde uygulama mağazasından gerçekleştirilen uygulama indirme sayısının 50 milyonu aştığını duyurdu. Bu kilometre taşıyla birlikte haftalık 2.2 milyon indirme sayısı birleşince, Nokia Mağazası açısından ülkemiz dünyada Hindistan'dan sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci olması anlamına geliyor.

Dünya çapında son bir yılda 8 kat büyüyen mağazadan günlük uygulama indirme sayısı 5 milyona yükselirken; günde ortalam 1000 uygulama ile birlikte mağazada 40 binden fazla uygulama yer alıyor. 200 milyon Symbian kullanıcısının katkılarıyla büyüyen mağazanın geliştirici cephesine baktığımızda ise 41 ülkeden 158 geliştiricinin uygulamalarıyla bir milyonluk indirme sınırını aşmayı başardıklarını görüyoruz.

36 pazarda 112 opeatör ile yaptığı ortaklık ile mağazasında entegre operatör faturalaması yapılmasını sağlayan Nokia, bu sayede en yakın rakibine göre 25 kattan daha fazla operatör faturalama entegrasyonu gerçekleştirirken; uygulama içi satış ve reklamlara yönelik beta programlarıyla, Symbian geliştiricileri için daha fazla gelir kaynağı sağlıyor. Ayrıca Nokia, ülkemizde, şubat ayı itibariyle kredi kartı faturalamasına başlayarak; yer uygulama geliştiricilerine hazırladıkları uygulamalarını Türk kullanıcılarına sunmalarına imkan sağlamıştı.

Peki Türk geliştiricilerinin başarı örnekleri neler ?

Geliştirdiği "Fetih Lite" oyunuyla küresel düzeyde önemli bir başarının altına imza atan Cohous'un Bul Karayı Al Parayı", "Fetih", "Davul Zurna" ve "İstila" gibi oyunları olan şirketin uygulamaları 6 aylık sürede yaklaşık 500 bin kez indirilirken; şu anda 7 uygulaması mağazadan kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumda. Uygulamalarıyla 30 farklı ülkedeki kullanıcılara ulaşan Cohous'un popüler olduğu ülkeler arasında Hindistan, Brezilya, Tayland ve Vietnam yer alıyor.

27 yaşındaki iki genç girişimciden olan Ertuğrul Yılmaz ve Çağdaş Tatlıcı, geliştirdikleri Alışveriş Robutu uygulamasıyla, kullanıcılara aradıkları ürünün en uygun fiyata nerelerde satıldığını saniyeler içerisinde bulabilme imkanı sunuyor. İki arkadaş, geliştirdikleri bu uygulama ile 2010 Etohum–Nokia fonunu kazanan 3 çözümden biri olmuştu.

Bu başarı örneklerini rahatlıkla çoğaltmak mümkün. Örneğin, Singapurlu geliştirici Breakdesign, Symbian ve S40 kullanıcıları arasındaki oyunseverler için Barking Seed'i (bağımsız mobil oyun topluluğu sitesi) kurarak; yalnızca bir yılda 6,5 milyonu aşkın indirmeye ve 170’ten fazla ülkede 70 binin üzerinde üyeye ulaşmayı başardı.