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Nokia'nın uygulama mağazasını en çok kullanan 2.ülke; Türkiye

7 yıl
4,1b
1
31
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın uygulama mağazasını en çok kullanan 2.ülke; Türkiye
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Akıllı telefon çözümlerini her daim canlı tutan uygulamalara ülkemizdeki ilgide her geçen gün artıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde en büyük telefon satıcılarından olan Nokia, yaptığı açıklama ile ülkemizde uygulama mağazasından gerçekleştirilen uygulama indirme sayısının 50 milyonu aştığını duyurdu. Bu kilometre taşıyla birlikte haftalık 2.2 milyon indirme sayısı birleşince, Nokia Mağazası açısından ülkemiz dünyada Hindistan'dan sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci olması anlamına geliyor.

Dünya çapında son bir yılda 8 kat büyüyen mağazadan günlük uygulama indirme sayısı 5 milyona yükselirken; günde ortalam 1000 uygulama ile birlikte mağazada 40 binden fazla uygulama yer alıyor. 200 milyon Symbian kullanıcısının katkılarıyla büyüyen mağazanın geliştirici cephesine baktığımızda ise 41 ülkeden 158 geliştiricinin uygulamalarıyla bir milyonluk indirme sınırını aşmayı başardıklarını görüyoruz.

36 pazarda 112 opeatör ile yaptığı ortaklık ile mağazasında entegre operatör faturalaması yapılmasını sağlayan Nokia, bu sayede en yakın rakibine göre 25 kattan daha fazla operatör faturalama entegrasyonu gerçekleştirirken; uygulama içi satış ve reklamlara yönelik beta programlarıyla, Symbian geliştiricileri için daha fazla gelir kaynağı sağlıyor. Ayrıca Nokia, ülkemizde, şubat ayı itibariyle kredi kartı faturalamasına başlayarak; yer uygulama geliştiricilerine hazırladıkları uygulamalarını Türk kullanıcılarına sunmalarına imkan sağlamıştı.

Peki Türk geliştiricilerinin başarı örnekleri neler ?

Geliştirdiği "Fetih Lite" oyunuyla küresel düzeyde önemli bir başarının altına imza atan Cohous'un Bul Karayı Al Parayı", "Fetih", "Davul Zurna" ve "İstila" gibi oyunları olan şirketin uygulamaları 6 aylık sürede yaklaşık 500 bin kez indirilirken; şu anda 7 uygulaması mağazadan kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumda. Uygulamalarıyla 30 farklı ülkedeki kullanıcılara ulaşan Cohous'un popüler olduğu ülkeler arasında Hindistan, Brezilya, Tayland ve Vietnam yer alıyor.

Nokia'nın uygulama mağazasını en çok kullanan 2.ülke; Türkiye
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27 yaşındaki iki genç girişimciden olan Ertuğrul Yılmaz ve Çağdaş Tatlıcı, geliştirdikleri Alışveriş Robutu uygulamasıyla, kullanıcılara aradıkları ürünün en uygun fiyata nerelerde satıldığını saniyeler içerisinde bulabilme imkanı sunuyor. İki arkadaş, geliştirdikleri bu uygulama ile 2010 Etohum–Nokia fonunu kazanan 3 çözümden biri olmuştu.

Bu başarı örneklerini rahatlıkla çoğaltmak mümkün. Örneğin, Singapurlu geliştirici Breakdesign, Symbian ve S40 kullanıcıları arasındaki oyunseverler için Barking Seed'i (bağımsız mobil oyun topluluğu sitesi) kurarak; yalnızca bir yılda 6,5 milyonu aşkın indirmeye ve 170’ten fazla ülkede 70 binin üzerinde üyeye ulaşmayı başardı.




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DarkEnergy 7 yıl en beğenilen blank42
blank42

İlk defa bir sırlamada ülkemin üstte olması utandırdı.


Neden rüşvette, yolsuzlukta, trafik kazalarında, eğitimsizlikte vs. üstlerde olması gurur mu veriyor?
blank42İlk defa bir sırlamada ülkemin üstte olması utandırdı.Neden rüşvette, yolsuzlukta, trafik kazalarında,...
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By_SeDo 7 yıl
Millet yavaş yavaş şaşıyor artık aynı benim yaptığım gibi en çok uygulama indirilen 2. ülke olduğunu söylüyor türkiyenin ama en geri bırakılan ülkede nedense hep türkiye nokıa c7 im vardı satıyorum sony ericsonn alıcam symbian öldüü :D
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umutarslan.com 7 yıl
mavilim_
Janissary- Zaten en fazla 5800 satmıştır Nokia.
bildiğim kadarıyla en çok sattığı telen 3310 idi yanlışsan söyleyim lütfen

hayır "1100" 200milyon adet satarak rekor kırmıştı.En yakın arkadaşımda vardı mesela birisini arıyor karşı taraf telefonu açmadan sesleri geliyordu :D bana sat sat satt diye çok yalvardım ama satmadı şimdi bozuk bi şekilde çocuk oyuncakları arasında duruyor.
telefonun yeni alındığında böyle bir olayı yoktu 1-1.5 yıl sonra böyle olmaya başladı.çok enteresan bir telefon
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mavilim_ 7 yıl
Janissary-
Zaten en fazla 5800 satmıştır Nokia.

bildiğim kadarıyla en çok sattığı telen 3310 idi yanlışsan söyleyim lütfen
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K_Spartakus 7 yıl mavilim_
mavilim_
Janissary-
Zaten en fazla 5800 satmıştır Nokia.

bildiğim kadarıyla en çok sattığı telen 3310 idi yanlışsan söyleyim lütfen

Doğru olabilir ama eskidendi !
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yc#1 7 yıl
"Nokia'dan şaşma" felsefesini benimseyen milyonların olduğu bir ülke için beklenen bir sonuç.
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Kodperest 7 yıl
yoldan 5 kişi çevir en az birinde 5800 çıkar
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fatihcanery 7 yıl
cahil bir toplum olduğumuzun kanıtı işte,neyin ne olduğunu bilmeden alıp kullanan.cahilliği yetmiyormuş gibi birde iddialaşan..
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John Voxville 7 yıl
En azından, Hindistan'ın gerisinde olduğumuza şükredelim.
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ama=neden 7 yıl
İşte öyle bir stratejidir ki WP7'ye türkçe desteği bile koymadılar.
Nokia Türkiye'de ki adı yeter.
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madshadow 7 yıl
Telefon üretirsek şaşmam. Bu kadar interneti sömürmenin bir anlamı olmalı.
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Momo-Oz 7 yıl
Nokia 5800 ımı hunharca fırlattım ve samsung galaxy s 9003 ümle gayet mutluyum :)
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FightForBeer 7 yıl
Neden Acabaa...??
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