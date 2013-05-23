Northrop Grumman MQ-4C Triton insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Farklı amaçlar için kullanılabilen insansız hava araçları geliştirilmeye ve yeni modeller denenmeye devam ediyor. Nortrop Grumman firması tarafından geliştirilen MQ-4C Triton isimli yeni insansız hava aracı, ilk uçuş testini tamamladı.
Havada 80 dakika kalan ve 20,000 feet yüksekliğe çıkan MQ-4C Triton, normal şartlar altında maksimum 60,000 feet yüksekliğe çıkabiliyor ve 30 saat gibi oldukça uzun bir süre aralıksız uçabiliyor. 130 adım kanat açıklığı ile oldukça da büyük bir boyuta sahip olan hava aracı, üzerinde yer alan gelişmiş sensörler ile 360° radar taraması yapabiliyor ve 356 mph hızına ulaşabiliyor. Daha çok keşif ve gözlem amaçları için geliştirildiği belirtilen MQ-4C Triton, 2000 deniz mili içerisinde aktif olarak görev yapabiliyor.
2015 yılına kadar operasyonel testleri yapılıp ABD Donanmasının mevcut insansız hava araçları envanterine eklenecek MQ-4C Triton hakkında yayınlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://defensetech.org/2013/05/22/video-navys-triton-uas-achieves-first-flight/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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daha az yakitla daha uzun ucus sureleri icin. zaten insansiz hava araclarinin en buyuk espirisi bu, icinde insan olmadigi icin cok uzun sureler gorevini surdurebilmesi. hem insanin agirligini tasimiyor hemde su, yiyecek, uyku gibi insani ihtiyaclarla limitlenmiyor. ayrica genis kanat daha dusuk hizlarda seyrederek hedefi daha rahat takip etmesinede imkan taniyor. butun ucaklar biye boyle genis kanatli degil derseniz, dezavantajida dusuk manevra kabiliyeti ve genis kanat alaninin yuksek hizlarda surtunme ile tavan hizin dusurmesi, daha cok yakit kaybina neden olmasi.
çünkü yüksek hız için değil de yüksek irtifa ve uzun görev süresi için tasarlanıyorlar.
Haa belki pilotun dayanabileceği G kuvvetlerinin üzerinde manevra yetenekleriyle ve diğer teknolojisiyle üstün olaiblir İHA'lar ancak uçağı kokpitten uçurmakla yer istasyonundan uçurmak çok farklı olsa gerek. Anca keşif yaparlar, yoksa havadan havaya saldırılarda birbir düşürürler İHA'ları
F35 ve F22 icin amerikanin son insanli savas ucaklari diyorlar. Bunu diyen isin uzmanlari. Dusununce hava muharebesi taktik acidan cokda zeka isteyen bir sey degil. Daha cok refleks ve hizli karar verme ile alakali ki bir bilgisayar bir saniyede bir insanin omru boyunca algilayamiyacagi miktarda datayi isliyebiliyor. Ne demek istedigimi herhangi bir oyunda bilgisayara karsi en zor seviyede oynarsaniz gorursunuz.
Maliyet düşürme tamam da... İnsan kaybı olayı ise şöyle;
Pilot atacağı bombanın şu kadar insanı öldüreceğini biliyor, tereddüt vs. olabilir...
Oysa uzaktan kumanda video oyunu gibi...