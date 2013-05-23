Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Northrop Grumman MQ-4C Triton insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Northrop Grumman MQ-4C Triton insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Farklı amaçlar için kullanılabilen insansız hava araçları geliştirilmeye ve yeni modeller denenmeye devam ediyor. Nortrop Grumman firması tarafından geliştirilen MQ-4C Triton isimli yeni insansız hava aracı, ilk uçuş testini tamamladı.

Havada 80 dakika kalan ve 20,000 feet yüksekliğe çıkan MQ-4C Triton, normal şartlar altında maksimum 60,000 feet yüksekliğe çıkabiliyor ve 30 saat gibi oldukça uzun bir süre aralıksız uçabiliyor. 130 adım kanat açıklığı ile oldukça da büyük bir boyuta sahip olan hava aracı, üzerinde yer alan gelişmiş sensörler ile 360° radar taraması yapabiliyor ve 356 mph hızına ulaşabiliyor. Daha çok keşif ve gözlem amaçları için geliştirildiği belirtilen MQ-4C Triton, 2000 deniz mili içerisinde aktif olarak görev yapabiliyor.
2015 yılına kadar operasyonel testleri yapılıp ABD Donanmasının mevcut insansız hava araçları envanterine eklenecek MQ-4C Triton hakkında yayınlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://defensetech.org/2013/05/22/video-navys-triton-uas-achieves-first-flight/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mrfairdeal 6 yıl
FILMLERDE GORDUGUNUZ UCAN OTOMOBILLER, FILMLERDE GORDUGUNUZ SEKLI ILE GERCEK OLACAK : Bilimden uçan otomobile : Coanda etkisi, teknolojiye donustu
sirketmilanbu.wordpress.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Güzel bir tasarım olmuş fakat anlamadım yön insansız hava araçlarında neden kanat açıları çok büyük oluyor ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Güzel bir tasarım olmuş fakat anlamadım yön insansız hava araçlarında neden kanat açıları çok büyük oluyor ?

daha az yakitla daha uzun ucus sureleri icin. zaten insansiz hava araclarinin en buyuk espirisi bu, icinde insan olmadigi icin cok uzun sureler gorevini surdurebilmesi. hem insanin agirligini tasimiyor hemde su, yiyecek, uyku gibi insani ihtiyaclarla limitlenmiyor. ayrica genis kanat daha dusuk hizlarda seyrederek hedefi daha rahat takip etmesinede imkan taniyor. butun ucaklar biye boyle genis kanatli degil derseniz, dezavantajida dusuk manevra kabiliyeti ve genis kanat alaninin yuksek hizlarda surtunme ile tavan hizin dusurmesi, daha cok yakit kaybina neden olmasi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Güzel bir tasarım olmuş fakat anlamadım yön insansız hava araçlarında neden kanat açıları çok büyük oluyor ?

çünkü yüksek hız için değil de yüksek irtifa ve uzun görev süresi için tasarlanıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 6 yıl
İHA'lar genelde keşif amaçlı oluyor(haberdeki de böyle), bazıları mühimmatta taşıyor ancak içinde pilotu olmayan bir savaş uçağı, pilotu olana göre dezavantajlıdır.
Haa belki pilotun dayanabileceği G kuvvetlerinin üzerinde manevra yetenekleriyle ve diğer teknolojisiyle üstün olaiblir İHA'lar ancak uçağı kokpitten uçurmakla yer istasyonundan uçurmak çok farklı olsa gerek. Anca keşif yaparlar, yoksa havadan havaya saldırılarda birbir düşürürler İHA'ları
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl fuckulteli
fuckulteli

İHA'lar genelde keşif amaçlı oluyor(haberdeki de böyle), bazıları mühimmatta taşıyor ancak içinde pilotu olmayan bir savaş uçağı, pilotu olana göre dezavantajlıdır.

Haa belki pilotun dayanabileceği G kuvvetlerinin üzerinde manevra yetenekleriyle ve diğer teknolojisiyle üstün olaiblir İHA'lar ancak uçağı kokpitten uçurmakla yer istasyonundan uçurmak çok farklı olsa gerek. Anca keşif yaparlar, yoksa havadan havaya saldırılarda birbir düşürürler İHA'ları

F35 ve F22 icin amerikanin son insanli savas ucaklari diyorlar. Bunu diyen isin uzmanlari. Dusununce hava muharebesi taktik acidan cokda zeka isteyen bir sey degil. Daha cok refleks ve hizli karar verme ile alakali ki bir bilgisayar bir saniyede bir insanin omru boyunca algilayamiyacagi miktarda datayi isliyebiliyor. Ne demek istedigimi herhangi bir oyunda bilgisayara karsi en zor seviyede oynarsaniz gorursunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rouvax 6 yıl
Pilot yetiştirmeye harcanan para ve zaman ile karşılaştırıldığında bedava sayılır insansız hava araçları
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bu almanların iptal ettiği eurohawk ın aynısı değil mi? onuda north. yapmıştı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
insansız araçlar şu an için ar-ge harcamalarının yüksekliği, yerdeki kontrol merkezlerinin inşaası vs.. sebebi ile oldukça pahalıya mal olsalarda, işletme giderleri daha düşük, belirli vadede üretim maliyetleride düşecektir, neticede içerisinde yaşam destek üniteleri barındırmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
C&C general zero aklıma geliyor bunları görünce.Oyunda bile çok iş yapıyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdarski 6 yıl
ABD sanırım insansız uçaklarla hem maliyet düşürme hem de insan kaybını engelleme peşinde..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evet, İsyan! 6 yıl serdarski
serdarski

ABD sanırım insansız uçaklarla hem maliyet düşürme hem de insan kaybını engelleme peşinde..

Maliyet düşürme tamam da... İnsan kaybı olayı ise şöyle;

Pilot atacağı bombanın şu kadar insanı öldüreceğini biliyor, tereddüt vs. olabilir...
Oysa uzaktan kumanda video oyunu gibi...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1386 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, uav ve insansız hava aracı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Xbox One değerlendirmesi, Lumia 920 J.Lo klibinde, Samsung SSD'ler Türkiye yolunda, HTC One 5 Milyon sattı, Galaxy S4 Active göründü... 6 yıl Intel Core i5-4670K video ön inceleme "Haswell ilk testlerle mercek altında" 6 yıl Röportaj: Sony'nin yeni 55" ve 65" 4K televizyonları hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim