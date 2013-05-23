Northrop Grumman MQ-4C Triton insansız hava aracı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Farklı amaçlar için kullanılabilen insansız hava araçları geliştirilmeye ve yeni modeller denenmeye devam ediyor. Nortrop Grumman firması tarafından geliştirilen MQ-4C Triton isimli yeni insansız hava aracı, ilk uçuş testini tamamladı.





Havada 80 dakika kalan ve 20,000 feet yüksekliğe çıkan MQ-4C Triton, normal şartlar altında maksimum 60,000 feet yüksekliğe çıkabiliyor ve 30 saat gibi oldukça uzun bir süre aralıksız uçabiliyor. 130 adım kanat açıklığı ile oldukça da büyük bir boyuta sahip olan hava aracı, üzerinde yer alan gelişmiş sensörler ile 360° radar taraması yapabiliyor ve 356 mph hızına ulaşabiliyor. Daha çok keşif ve gözlem amaçları için geliştirildiği belirtilen MQ-4C Triton, 2000 deniz mili içerisinde aktif olarak görev yapabiliyor.

2015 yılına kadar operasyonel testleri yapılıp ABD Donanmasının mevcut insansız hava araçları envanterine eklenecek MQ-4C Triton hakkında yayınlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.