Norveç FM radyoyu terkeden ilk ülke oluyor

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İlk radyo sinyalinin gönderilmesinin ve Nikola Tesla’nın radyonun patentini almasının ardından 100 yıldan uzun bir süre geçti ancak radyoların bu süre zarfında çok büyük değişime uğradığını söylemek pek de mümkün değil. Halen tüm dünyada kullanılan FM radyolar da teknolojideki hızlı değişimden nasibini alarak artık yerini Dijital Ses Yayını(DAB)’na bırakmaya hazırlanıyor. Norveç 11 Ocak’tan itibaren bu değişimin gerçekleştiği ilk ülke olacak.

İlk olarak 11 Ocak’ta Bodø kentinde FM radyoların kapatılmasıyla başlayacak uygulama yıl sonuna kadar ülkedeki bütün FM radyo ağlarının kapatılmasıyla tamamlanmış olacak. Yüksek ses kalitesine sahip olması, parazit barındırmaması, frekans üzerinden değil de kanal ismiyle arama yapılması gibi pek çok özelliğe sahip olan dijital radyonun en önemli avantajı ise kanal sayısı kısıtlı olan FM radyolara göre çok daha fazla kanal barındırabilen bir kapasiteye sahip olması.

Halk kararsız

Bütün bu avantajlarına rağmen Norveç halkı henüz dijital radyoya çok sıcak bakmıyor. Ülkede yapılan anket sonuçlarına göre %66’lık bir kesim FM radyonun terk edilmesine karşı çıkarken sadece %17’lik kesim dijital radyoya geçilmesini destekliyor. Bu sonuçların en önemli nedeni ise özellikle çalışan insanların FM radyo olmadan yeterli motivasyona sahip olamayacağı ve iş yerlerinin dijital radyo yayınına uygun radyoları temin etmeden bu uygulamaya geçmenin ülke ekonomisine zarar vereceği düşüncesi. Bir diğer problem ise ülkenin bir kısmının FM radyo diğer kısmının dijital radyo kullanması durumunda şu an radyolardan verilen acil durum uyarılarının pek çok kişiye ulaşamayacak olması.

Bütün bunların yanında ülkedeki 2 milyondan fazla araç analog radyoya sahip ve bu radyolar dijital radyo için uygun değil. İyi bir dijital radyo adaptörü için araç başına 175 dolarlık bir fiyat düşünüldüğünde dijital radyonun ülkeye toplam maliyeti 350 milyon doları bulacak.

Tüm dünya yakından takip edecek

Norveç’te uygulamanın nasıl ilerleyeceğini, artılarını ve eksilerini önümüzdeki günlerde tüm dünya görecek. Bu uygulamayı dikkatle takip edecek olan ülkelerden İsviçre 2020’de, İngiltere ve Danimarka ise ilerleyen yıllarda FM radyodan tamamen vazgeçmeyi planlıyor. Ülkemizde ise Uydu Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği Başkanı Hayrettin Özaydın 2015’te Ankara’da dijital radyo test yayınlarına başlandığını duyurmuştu.

http://www.reuters.com/article/us-norway-radio-idUSKBN14P1TH