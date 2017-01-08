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Norveç FM radyoyu terkeden ilk ülke oluyor

Norveç, 2011’den beri çalışmalarını sürdürdüğü dijital radyo uygulamasını tamamen hayata geçirerek FM radyo ağını terk eden ilk ülke olacak. Halk ise bu uygulamaya sıcak bakmıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
25,9b
1
48
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Norveç FM radyoyu terkeden ilk ülke oluyor
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İlk radyo sinyalinin gönderilmesinin ve Nikola Tesla’nın radyonun patentini almasının ardından 100 yıldan uzun bir süre geçti ancak radyoların bu süre zarfında çok büyük değişime uğradığını söylemek pek de mümkün değil. Halen tüm dünyada kullanılan FM radyolar da teknolojideki hızlı değişimden nasibini alarak artık yerini Dijital Ses Yayını(DAB)’na bırakmaya hazırlanıyor. Norveç 11 Ocak’tan itibaren bu değişimin gerçekleştiği ilk ülke olacak.

İlk olarak 11 Ocak’ta Bodø kentinde FM radyoların kapatılmasıyla başlayacak uygulama yıl sonuna kadar ülkedeki bütün FM radyo ağlarının kapatılmasıyla tamamlanmış olacak. Yüksek ses kalitesine sahip olması, parazit barındırmaması, frekans üzerinden değil de kanal ismiyle arama yapılması gibi pek çok özelliğe sahip olan dijital radyonun en önemli avantajı ise kanal sayısı kısıtlı olan FM radyolara göre çok daha fazla kanal barındırabilen bir kapasiteye sahip olması.

Halk kararsız 

Bütün bu avantajlarına rağmen Norveç halkı henüz dijital radyoya çok sıcak bakmıyor. Ülkede yapılan anket sonuçlarına göre %66’lık bir kesim FM radyonun terk edilmesine karşı çıkarken sadece %17’lik kesim dijital radyoya geçilmesini destekliyor. Bu sonuçların en önemli nedeni ise özellikle çalışan insanların FM radyo olmadan yeterli motivasyona sahip olamayacağı ve iş yerlerinin dijital radyo yayınına uygun radyoları temin etmeden bu uygulamaya geçmenin ülke ekonomisine zarar vereceği düşüncesi. Bir diğer problem ise ülkenin bir kısmının FM radyo diğer kısmının dijital radyo kullanması durumunda şu an radyolardan verilen acil durum uyarılarının pek çok kişiye ulaşamayacak olması.

Bütün bunların yanında ülkedeki 2 milyondan fazla araç analog radyoya sahip ve bu radyolar dijital radyo için uygun değil. İyi bir dijital radyo adaptörü için araç başına 175 dolarlık bir fiyat düşünüldüğünde dijital radyonun ülkeye toplam maliyeti 350 milyon doları bulacak.

Tüm dünya yakından takip edecek 

Norveç’te uygulamanın nasıl ilerleyeceğini, artılarını ve eksilerini önümüzdeki günlerde tüm dünya görecek. Bu uygulamayı dikkatle takip edecek olan ülkelerden İsviçre 2020’de, İngiltere ve Danimarka ise ilerleyen yıllarda FM radyodan tamamen vazgeçmeyi planlıyor. Ülkemizde ise Uydu Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği Başkanı Hayrettin Özaydın 2015’te Ankara’da dijital radyo test yayınlarına başlandığını duyurmuştu.


http://www.reuters.com/article/us-norway-radio-idUSKBN14P1TH Yorum Yaz
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Areyouradyo 2 yıl en beğenilen
Milletin derdine bak bizim derdimize bak vallahi kıskandım keşke tek derdimiz fm radyo olsaydı...
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Şıh Hazretleri 2 yıl

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Tek derdiniz bu olsun
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jimhendrix 2 yıl
Biz youtube`da 144p ve en fazla 480p takılan adamlarız fm falan düşüncek durum yok

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Survival 2 yıl
İbret başarıyla alındı
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Radyocu hoca bey analog yapılara baya hasretsiniz anlaşılanda . Dijital teknolojisi gelişmese bugün bilgisayar, symbian,ios,android,wp telefonlar olur muydu?
Sırf analog diye şimdi ah lambalı transistör basardım bilgisayarın düğmesine başlardın kızarmaya girerdim hesap makinesine odayı ısıtırdın o ışığınla desem doğru olur mu? Dijital radyoda bu konuda önemli.
Bugün ki dijital teknoljoide yapabildiklerimizi analogda yapmaya kalkışsak hepimizin bir okul dolusu lambalı transistörü olması gerekirdi.
Arkadaşlar fotoğrafta da analog diyorsunuzda unutmadık o ulan poz bitecek çekmeyeyim ya gibi şeyleri. Üstelik ne çektiğini de hemen göremiyordun şipşak makinalar dışında.
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bitlikarınca 2 yıl
Bence yanlis. Baglanti zayif oldugunda bizdeki gibi parazit artacagina yavas internetle video izliyormus gibi takilip atlayarak gidecek.
Neyse bizi ilgilendirmiyor zaten
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lterlemez 2 yıl
Dijital yayının en büyük avantajı, yüksek dağ ve/veya derin vadi gibi arazilerde yayın çekmeme/parazitli yayın sorununun yaşanmamasıdır.
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mcrew 2 yıl
avrupanın dubaisi norveç
kimse bilmez norveç in petrol gelirini
adamların bir ikeası var bir de somon balığı
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zwartevis 2 yıl mcrew
Ikea İsveçli hocam :)
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Kaiser75 2 yıl mcrew
Norveçli balıkçıların Neutrogena'sı var
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Experimentation 2 yıl
hayat onlara güzel
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adnansetek 2 yıl
Bilmuyorum ben radyo kültüründen vazgeçmek istemiyorum
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Senkei 2 yıl
Bir yerden başlamak lazımdı başlamışlar. teknolojik eşyalar ilk çıktıklarında pahalı olur ama zamanla rayına oturacaktır.
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apodur 2 yıl
Radyo, bir zamanlar güzeldi.
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robotica 2 yıl
Yaşadığım yerde digital televizyonlar çekiyor. (bulgaristan televizyonu bTV) Bildiğiniz V çubuk anten ile rahatlıkla alınabiliyor ama anteni 5 cm sağa sola oynattınız mı küt diye kesiyor yayını. Şehir içinde güçlü vericilerle sorun yaşanmayacaktır belki ama şehirler arasında nasıl kıvıracaklar merak ediyorum. FM cızırtılı da olsa çok uzak mesafelerden alınabiliyor, kaliteli bir radyo sahibiyseniz zaten sorun olmuyor.
Basit bir örnek vereyim, Lüleburgaz'da yüksek yerlerde Bursa radyoları cızırtılı da olsa dinlenebiliyor.
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