Nvidia ve Mercedes yapay zeka için birlikte çalışacak

Geçtiğimiz günlerde CES 2017’de konuşan Nvidia CEO’su Jen-Hsun Huang, Audi’nin otomatik pilotlu araçlarına yapay zekayı bir adım daha ileriye götürerek yeni özellikler ekleyeceklerini açıklamıştı. Dün yine fuar kapsamında düzenlenen bir konferansta konuşan Jen-Hsun Huang, Mercedes-Benz araçları için de yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışacaklarını söyledi.

İki ekibin bir araya geldiğinde güzel bir enerji yakaladıklarını ve yapay zekanın sürüş deneyimini daha keyifli bir hale getireceği konusunda hem fikir olduklarını belirten Huang, Mercedes’le 3 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak 2017 içinde otomatik pilotlu araçlarının hazır olacağını dile getirdi. Aracın sahip olacağı özellikler hakkında henüz pek detay verilmese de Nvidia’nın yeni yapay zekaya sahip yardımcı pilotu olan ve sürücüyü tanıyan, davranışlarını algılayan, yüz ifadesini ve dudak hareketlerini okuyabilen, yol durumu ve boş park alanı bilgisi verebilen Xavier’in Mercedes araçlarına da entegre edebileceği düşünülüyor.

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Mercedes yetkilileri de Nvidia’nın duyurusunun ardından yapay zekanın bilgisayarların geleceği olduğunu ve otomobillerde de devrim yaratacak bir teknoloji olduğunu söyledi.

http://www.ibtimes.com/mercedes-benz-partners-nvidia-ai-car-2471335