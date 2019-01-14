Norwegian Air, uzun menzilli uçuşlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmaya başlayan ilk ucuz havayolu oldu

Düşük fiyatlı hizmet sunan havayolları arasında bulunan Norwegian Air’ın fiyatlandırma politikası, bu grup havayolları içinde kendine has bir yere sahip. En uygun fiyatlı Ucuz Tarife’den (LowFare) bir bilet alırsanız, aklınıza gelebilecek neredeyse her şey için para ödemeniz gerekiyor. Ancak söz konusu hava yolu şirketinden okyanus aşırı bir uçuş bileti alırsanız, sizleri ücretsiz yüksek hızlı uydu Wi-Fi hizmeti bekliyor.

2011 yılında tüm Avrupa hatlarında ücretsiz sunulan bu hizmet firma tarafından ilk defa transatlantik uçuşlarda sunulmaya başlanmış. Fakat söz konusu firma Norwegian Air olunca önce bir daha durup düşünmek gerekiyor. Zira, Wi-Fi hizmeti şu an şirketin hem tüm transatlantik filosunu kapsamıyor hem de verilen hizmet “Premium” paket harici ücretsiz. Netflix ya da YouTube videoları izlemek gibi tercihleriniz varsa, 3 saatlik Premium paket için 14,95 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Temel pakette ise e-posta alıp gönderme ya da Instagram’da gezinme gibi eylemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Halihazırda uzun menzilli uçuşlarda kullanılan sadece bir uçak bize ücretsiz Wi-Fi sunabiliyor. O da uçağın kuyruğunda Mark Twain’in resmi bulunan firmanın en yeni 787-9 Dreamliner jeti. Şirket 2020’ye kadar, 29 787-9 Dreamliner’dan 14 tanesine ile Ocak sonuna kadar 19 yeni 737 MAX uçağına daha uçuş esnasında Wi-Fi hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

https://www.cntraveler.com/story/norwegian-is-offering-free-wi-fi-on-long-haul-flights