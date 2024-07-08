300 adet milli muharip uçak KAAN üretilecek: İşte detaylar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, şirketin projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçak KAAN'ın üretim bilgileri dahil olmak üzere motor tedariki ve yerli motor üretimi, Hürjet, ANKA 3, Gökbey ve Atak 2 hakkında da bilgiler paylaşıldı. MMU KAAN için ise Demiroğlu, toplamda 300 adetlik üretim hedefinden bahsetti. İşte detaylar:

KAAN, uzun süreli bir yolculuk olacak

TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, YouTube'da Gdh TV'ye katıldı ve burada projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, yeni bir uçağı iniş takımları üzerinde taksi testine çıkarmanın büyük bir başarı olduğunun altını çizerken bir sene içerisinde KAAN'ı uçurarak daha büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Öte yandan Blok 10 olarak ifade edilen ilk teslimatı yapılacak KAAN özelindeki testler ise 2025 yılında yapılacak. Bu test süreci sadece 2025'i kapsamayacak ve doğal olarak uzun süreli bir yolculuk olacak. Demiroğlu'na göre ilk versiyona koyulacak alt sistemlerin niteliğine göre test ve uçuş zarflarında değişiklik yaşanabilir. TUSAŞ CEO'su aynı zamanda bu yolculuğun 2030'ların sonuna kadar devam edeceğinin de altını çiziyor.

Öte yandan anlaşılacağı üzere TUSAŞ, KAAN'da Blok yaklaşımını benimsiyor. Daha önce açıklandığı gibi ilk teslimat edilecek KAAN, Blok-10 varyantı olarak anılacak. Bu varyant esasında "Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan uçaklardan daha gelişmiş bir uçak" olacak. Buradan ilk teslimatı yapılacak KAAN'ları 4.5 Nesil olarak tanımlayabiliriz.

Teslimat tarafına geldiğimizde ise Demiroğlu, 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının teslim edileceğini söyledi. Şimdilik herhangi bir gecikme olmadığını, çıkacak aksaklıkların çözüleceğini ve hedeflerini tutturma niyetinde olduklarını söyleyen Demiroğlu, KAAN'ın ihracatına da değindi.

300 adet KAAN üretilecek

İlk teslimat edilecek KAAN Blok-10 uçakları mevcutta bulunan uçaklardan daha iyi görünmezlik, sürat, faydalı yük taşıma kapasitesi ve radar sağlayacak. AESA radar sayesinde 100 kilometrenin üzerinde bir görüş kabiliyeti ilk uçaklarda olacak.

Tam Boyutta Gör Elbette Demiroğlu net ifadeler vermekten kaçınıyor zira bunlar hassas detaylar. Yerli AESA radarlarının F-16'lara da takıldığını biliyoruz. Ancak KAAN, F-16'dan çok daha büyük bir uçak ve dolayısıyla uçağın burnuna takılacak AESA radar da daha büyük ve haliyle daha uzun menzilli olacak. KAAN için Roketsan, ASELSAN, Tübitak SAGE ve diğer firmalar teknolojiler geliştiriyor. Geliştirilen ve geliştirilmekte olan donanım ve alt sistemler Blok güncellemeleri ile KAAN'a eklenecek.

Demiroğlu aynı zamanda ön çalışmalarda KAAN'ın en azından ilk etapta Hava Kuvvetleri için 100 veya 100'ün üzeri miktarlarda üretilmesinin planlandığını açıkladı. Demiroğlu, en azın bir o kadar da dost ve müttefik ülkeler için KAAN'ın üretileceğini söyledi: "Onlarla beraber çalışarak onların da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, onlar için 150 adet KAAN şeklinde sayı versem herhalde hata yapmış olmam. İlerleyen yıllarda önce kendi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak şartıyla toplamda 250-300 arasında bir rakam planlıyoruz diyebilirim."

KAAN için ortaklar geliyor

Demiroğlu, yaptığı açıklamalarda KAAN için 4-5 ülkeden ciddi talep olduğu ve bunun ilk uçuşun ardından daha görünür hale geldiğini söyledi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın TUSAŞ'ı kısa bir süre önce ziyaret etmesinin bunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Demiroğlu, şimdilik diğer ülkelerin KAAN Projesine ne zaman ve ne düzeyde katılacaklarının belirsiz olduğunu ancak bu yıl veya 2025'te resmi katılımları görebileceğimizi söyledi. Bilindiği üzere Azerbaycan, Malezya ve Suudi Arabistan'ın ilgisi yüksek seviyelerde.

KAAN, F-35 ve F-22

Tam Boyutta Gör Bir uçağı gizli bir platform yapan birkaç tane özelliğin olduğunu aktaran Demiroğlu, tasarımın, boyanın ve motorun bunlardan birisi olduğunu belirtti. KAAN'ın tasarım noktasında zaten 5. Nesil olarak tasarlandığını söyleyen TUSAŞ CEO'su boyanın geliştirilmekte olduğunu ve bunun Blok-10'a yetiştirilmeye çalışıldığını aktardı. Eğer boya tarafı yetişmez ise Blok-20 varyantında olacağı belirtildi. Motor ise 2020'lerin sonlarında entegrasyonlara geçecek ve 2030'ların başlarında uçaklarda olacak.

Demiroğlu, tüm bunları uygulayarak KAAN'a F-35 ve F-22 ayarında veya belki daha iyi görünmezlik özelliği kazandıracaklarını söyledi. F-22'nin çok güzel ancak eski bir uçak olduğunu aktaran Demiroğlu, uçağın 30 yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çekti. Ancak birebir kıyaslamanın zor olduğunu zira ABD'nin F-22'yi hiçbir yere satmadığını ve bilginin de olmadığını söylüyor. Bununla birlikte KAAN'ın radarlar gibi bazı yönleriyle F-22'den üstün olacağının da altı çizildi. KAAN ile diğer uçakların boyut ve genel karşılaştırmasını merak ediyorsanız bağlantıya tıklamanızı da tavsiye ederiz.

6. Nesil için çalışılıyor

Tam Boyutta Gör ABD ve Avrupa'nın halihazırda üzerinde çalıştığı 6. Nesil uçak projeleri bulunuyor. Demiroğlu, 6. Nesil için sıfırdan uçak geliştirilmeyeceğini, KAAN'ın zaten geliştirilmek üzere bir platform olarak tasarlandığını söyledi.

6. nesil uçakların en büyük özellikleri insanlı ve insansız sistemlerin birbiriyle konuştuğu, insansız unsurların KAAN tarafından kontrol ve komuta edildiği bir konsept. Burada Data Fusion ve Sensor Fusion teknolojileri yoğun bir şekilde kullanılıyor ve sistemler bir Network yani bir ağ üzerinde çalışıyor. Bu yazılımsal altyapılardan birisi de yapay zekanın entegrasyonu. Yani 6. Nesil uçaklarla birlikte insanın mümkün olduğunca az role sahip olması ama gerekli olduğunda kontrolü ele alması planlanıyor.

Demiroğlu, baş pilotları Barbaros Demirbaş'ın 6. Nesil'de Türkiye'nin lider olduğunu söylediğini de belirtti. Bu söylemin altında ise ANKA 3, Kızılelma ve Süper Şimşek unsurlarının var olduğunu söyleyelim. Demiroğlu halihazırda simülasyon üzerinde bunları (6. Nesil platform yaklaşımı) çalıştıklarını da söyledi. Dolayısıyla 6. nesil için Türkiye öncü ülkelerden birisi olacak. Röportajın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

300 adet milli muharip uçak KAAN üretilecek: İşte detaylar