ASPİLSAN, havacılık ve elektrikli araçlar için bataryalar geliştiriyor

Tam Boyutta Gör ASPİLSAN Enerji, Türkiye’nin en büyük batarya üreticisi konumunda ve bir süredir firma köklü bir dönüşüm geçiriyor. ASPİLSAN’ı uzunca bir süredir savunma sanayi alanında görmüş olsak da son dönemlerde firma sivil alanlara doğru bir atak halinde.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, yaptığı açıklamada, sivil sektörlerle yaptıkları anlaşmalardan birini Turkcell ile hayata geçirdiklerini aktarırken ortaya çıkan telekomünikasyon bataryasının Türkiye'de önemli aşama kaydettiğini ve bataryalarının şebekenin pek çok yerinde kullanıldığını bildirdi. Ayrıca ASPİLSAN, havacılık ve elektrikli araçlar için batarya paketleri de geliştiriyor.

ASPİLSAN’dan batarya atılımı

ASPİLSAN, havacılık ve elektrikli araçların yanında elektrikli ev aletleri sektörüyle anlaşmalar yapmış durumda. Yeni pil hücreleriyle yeni tasarımlarda yer almak için farklı firmalarla işbirlikleri geliştirdiklerine işaret eden Özdemir, bunların meyvelerini ilerleyen zamanda toplayacaklarına inandıklarını vurguladı.

Özdemir, hedeflerinin sivil havacılık olduğunun da altını çizdi. Bilindiği üzere sivil havacılık, regülasyonlarıyla en zor olan alanlardan bir tanesi. Uçan bir platforma enerji kaynağı sağlamak zorlu bir süreç. Bu platformun içerisine insan girdiği zaman bu süreç daha da zor hale geliyor. Aktarılanlara göre ASPİLSAN, bu alanda önemli mesafeler kaydetti ve havacılık bataryaları için EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) sertifikasyonunu tamamladığı sistemleri ürün gamına koydu.

Özdemir, Türk Hava Yolları’nın kendilerine büyük destek verdiğini de sözlerine ekledi. Sivil havacılıkta uçakların en önemli, en kritik bileşenlerinden biri olan bataryaların yerlileştirilmesi bu alanda büyümek isteyen Türkiye için oldukça kritik. Bu bağlamda EASA sertifikasyonunun alınması önemli.

Hidrojen hazırlıkları sürüyor

Özdemir, sadece batarya alanında değil 5 yıldır doktoralı araştırmacılarla Teknopark İstanbul'da hidrojen ve yakıt hücresi konusundaki AR-GE çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Hidrojenin önemli bir enerji kaynağı olduğuna işaret eden Özdemir, bunun yanında hidrojenin ekonomik olarak üretilmesi, depolanması ve lojistiğinin sağlanması gibi sorunların ise aşılmayı beklediğini belirtti.

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Avrupalı firmaların özellikle Afrika bölgesinde hidrojen için büyük yatırımlar yaptıkları biliniyor. Zira bataryalarda kullanılan lityum gibi madenlerin sınırsız olmadığı düşünüldüğünde ülkelerin ve firmaların alternatifler araması doğal. Hidrojen de bu alternatiflerin en tepesinde. ASPİSAL, halihazırda AR-GE faaliyetlerinin yanında TENMAK ve TÜBİTAK ile birlikte hidrojen ve yakıt hücresi üzerinde çalışıyor.

Elektrikli araç bataryaları

Tam Boyutta Gör ASPİLSAN, Kayseri'de organize sanayi bölgesindeki fabrikalarında elektrottan montaj şeklinde nikel kadmiyum pil üretimi gerçekleştiriyor. Bu ürünlerin, sahip olduğu elektriksel karakteristik ve güvenlik sebebiyle hava, deniz ve raylı taşımacılıkta çok kullanıldığı belirtiliyor. Bunların yanında firma elektrikli araç alanında da söz sahibi olmayı hedefliyor.

Elektrikli araçlar konusunda Ankara'da faaliyet gösteren bir AR-GE ekipleri bulunduğuna işaret eden Özdemir, şunları söyledi:

"Burada hafif elektrikli araçlardan minibüse kadar farklı güçlerde paketler üretiyoruz. Bu alanda önemli çalışmalar yaptık. Bunların içerisinde batarya üretim devreleri ve hücreleri, sızdırmazlığı, termal yönetimi olan ürünler yapıyoruz. Bu anlamda da önemli çalışmalar sağladık. Bu ürünleri de müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yaptık, tasarladık, verdik. Sahada çalışan ürünlerimiz var. Halen üretmekte, tasarlama olduğumuz ürünler var.”

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