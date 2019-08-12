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Note 10 okuma ve yazma hızlarında UFS 3.0 kullanan diğer telefonları geride bıraktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz gün tanıttığı yeni akıllı telefonu Note, UFS 3.0 depolama teknolojisi kullanan diğer telefonları okuma ve yazma hızında geçti.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Samsung sadece birkaç gün önce yeni amiral gemisi Note 10 modelini tanıtmıştı. UFS 3.0 depolama teknolojisi ile gelen cihaz, aynı teknolojiye sahip rakipleriyle karışlaştırıldığında okuma ve yazma hızlarında ilk sırada yer aldı.

Testlerde üstün performans sergiledi

UFS teknolojisi (Universal Flash Storage) genellikle taşınabilir aygıtlarda depolama için kullanılıyor ve UFS 3.0 en son depolama standartıdır. UFS 2.1'den iki kat daha hızlı olanUFS 3.0 23.2Gbps hıza kadar veri aktarımı yapabiliyor. OnePlus'ın OnePlus 7 serisi UFS 3.0 depolama alanı  kullanan ilk akıllı telefon modeliydi. Samsung tarafından üretilen bu teknoloji şirketin Galaxy Fold katlanabilir cihazında da kullanıldı ancak telefondaki problemler bu konunun konuşulmasının önüne geçti diyebiliriz.

Şirketin UFS 3.0'ı Galaxy S10 modelini atlayarak Note 10 cihazlara entegre ettiği ve hem okuma hem de yazma hızlarında OnePlus 7 ve Galaxy Fold'u geride bıraktığı belirtiliyor. Veri aktarımı konusunda çok iyi performans gösteren Note 10'un rastgele veri yazma ve SQLite testlerinde de üstün sonuçlar verdiği ifade ediliyor.


https://twitter.com/UniverseIce/status/1160388714318589952 Yorum Yaz
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captain320 2 sa. en beğenilen
11500 TL olduktan sonra beni uzaya götürse bile bir anlam ifade etmez
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Angel of the Lord 1 sa.
Fiyatı dışında rakipsiz.
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renega1 1 sa. yeni yorumcu
note 10 fiyatı 11000 ufs 3.0 kullanan oneplus 7 pro 4100
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Onurmsq 2 sa.
Random write farkını konuşturmuş
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captain320 2 sa. en beğenilen
11500 TL olduktan sonra beni uzaya götürse bile bir anlam ifade etmez
1 Yanıt Yanıtla +9
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rosedaled3 1 sa. captain320
İşe getirip götürse ben tamamım
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