Note 10 okuma ve yazma hızlarında UFS 3.0 kullanan diğer telefonları geride bıraktı

Akıllı telefon üreticisi Samsung sadece birkaç gün önce yeni amiral gemisi Note 10 modelini tanıtmıştı. UFS 3.0 depolama teknolojisi ile gelen cihaz, aynı teknolojiye sahip rakipleriyle karışlaştırıldığında okuma ve yazma hızlarında ilk sırada yer aldı.

Testlerde üstün performans sergiledi

UFS teknolojisi (Universal Flash Storage) genellikle taşınabilir aygıtlarda depolama için kullanılıyor ve UFS 3.0 en son depolama standartıdır. UFS 2.1'den iki kat daha hızlı olanUFS 3.0 23.2Gbps hıza kadar veri aktarımı yapabiliyor. OnePlus'ın OnePlus 7 serisi UFS 3.0 depolama alanı kullanan ilk akıllı telefon modeliydi. Samsung tarafından üretilen bu teknoloji şirketin Galaxy Fold katlanabilir cihazında da kullanıldı ancak telefondaki problemler bu konunun konuşulmasının önüne geçti diyebiliriz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1160388714318589952

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Şirketin UFS 3.0'ı Galaxy S10 modelini atlayarakcihazlara entegre ettiği ve hem okuma hem de yazma hızlarında OnePlus 7 ve Galaxy Fold'u geride bıraktığı belirtiliyor.konusunda çok iyi performans gösteren Note 10'un rastgele veri yazma ve SQLite testlerinde deverdiği ifade ediliyor.