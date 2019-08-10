Twitter mesajlarına arama özelliği geliyor

Teknoloji Editörü
Twitter'da aradığınız mesajlaşmaları bulmak, özellikle mesaj kutunuz doluysa oldukça zahmetli bir iştir. Ancak yakın bir süre içinde Twitter'ın mesaj bölümünde arama yapmanız mümkün hale gelecek.
Mesajlaşmaları bulmak kolaylaşacakTersine mühendislikle uğraşan Jane Manchun Wong, mikro blog sitesi Twitter'ın Direct Message (DM) olarak adlandırılan mesajlaşma bölümüne arama özelliğinin ekleneceğini ortaya çıkardı. Şimdilik test aşamasında olan bu özellikle DM kutunuzda size mesaj gönderen kullanıcılar arasında arama yapabiliyorsunuz.
Grup arama özelliğinin de yer alacağı arama fonksiyonunun ise tam olarak hangi tarihte kullanıcılara sunulacağı henüz belirtilmiş değil. Gelen haberler ise en geç iki ay içinde kullanıma sunulacağı yönünde.
https://twitter.com/wongmjane/status/1159947819744026624 Yorum Yaz Paylaş Tweetle