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Twitter mesajlarına arama özelliği geliyor

Sosyal medya platformlarından Twitter'ın Direct Message adı verilen mesajlaşma bölümüne arama özelliği geliyor. Artık sohbetlerinizi daha kolay bulabileceksiniz.
8 sa.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Twitter'da aradığınız mesajlaşmaları bulmak, özellikle mesaj kutunuz doluysa oldukça zahmetli bir iştir. Ancak yakın bir süre içinde Twitter'ın mesaj bölümünde arama yapmanız mümkün hale gelecek.

Mesajlaşmaları bulmak kolaylaşacak

Tersine mühendislikle uğraşan Jane Manchun Wong, mikro blog sitesi Twitter'ın Direct Message (DM) olarak adlandırılan mesajlaşma bölümüne arama özelliğinin ekleneceğini ortaya çıkardı. Şimdilik test aşamasında olan bu özellikle DM kutunuzda size mesaj gönderen kullanıcılar arasında arama yapabiliyorsunuz.

Grup arama özelliğinin de yer alacağı arama fonksiyonunun ise tam olarak hangi tarihte kullanıcılara sunulacağı henüz belirtilmiş değil. Gelen haberler ise en geç iki ay içinde kullanıma sunulacağı yönünde.


https://twitter.com/wongmjane/status/1159947819744026624 Yorum Yaz
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