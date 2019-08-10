Twitter mesajlarına arama özelliği geliyor

Twitter'da aradığınız mesajlaşmaları bulmak, özellikle mesaj kutunuz doluysa oldukça zahmetli bir iştir. Ancak yakın bir süre içinde Twitter'ın mesaj bölümünde arama yapmanız mümkün hale gelecek.

Mesajlaşmaları bulmak kolaylaşacak

https://twitter.com/wongmjane/status/1159947819744026624

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Tersine mühendislikle uğraşan, mikro blog sitesi Twitter'ınolarak adlandırılan mesajlaşma bölümüne arama özelliğinin ekleneceğini ortaya çıkardı. Şimdilik test aşamasında olan bu özellikle DM kutunuzda size mesaj gönderen kullanıcılar arasındayapabiliyorsunuz.Grup arama özelliğinin de yer alacağı arama fonksiyonunun ise tam olarakkullanıcılara sunulacağı henüz belirtilmiş değil. Gelen haberler ise en geçkullanıma sunulacağı yönünde.