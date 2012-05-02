Nova 3 multiplayer modu fragmanı yayınlandı





Gameloft’un merakla beklenen oyunu Nova 3’ün multiplayer modu için kısa bir fragman yayınlandı.

Gameloft tarafından kesin bir çıkış tarihi henüz belirtilmeyen Nova 3 bu ay içinde mobil oyun severlerle buluşacak ve oyunun 6.99$'lık fiyatlandırma ile çıkış yapacağı tahmin ediliyor.







http://www.slidetoplay.com/story/gameloft-releases-nova-3-multiplayer-trailer

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Nova 3’ün oynanabilirlik süresini bir hayli uzatacak olan multiplayer modunun oyunculara standartlaşmış 6 farklı oyun tipi, 6 harita ve geliştirilebilir 10 silah sunacağı belirtiliyor. Özelleştirilebilir karakter yapısı ile aynı tip oyunculara daha az rastlayacağınız oyunda becerilerinizi oynayış tarzınıza göre geliştirmenize imkan verecek bir yetenek sistemi de bulunacak.