Nova 3 multiplayer modu fragmanı yayınlandı

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Gameloft’un merakla beklenen oyunu Nova 3’ün multiplayer modu için kısa bir fragman yayınlandı.
Nova 3’ün oynanabilirlik süresini bir hayli uzatacak olan multiplayer modunun oyunculara standartlaşmış 6 farklı oyun tipi, 6 harita ve geliştirilebilir 10 silah sunacağı belirtiliyor. Özelleştirilebilir karakter yapısı ile aynı tip oyunculara daha az rastlayacağınız oyunda becerilerinizi oynayış tarzınıza göre geliştirmenize imkan verecek bir yetenek sistemi de bulunacak.
Gameloft tarafından kesin bir çıkış tarihi henüz belirtilmeyen Nova 3 bu ay içinde mobil oyun severlerle buluşacak ve oyunun 6.99$'lık fiyatlandırma ile çıkış yapacağı tahmin ediliyor.
http://www.slidetoplay.com/story/gameloft-releases-nova-3-multiplayer-trailer Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat ben Battlefield 3 bekliyorum. EA güzel bir oyun yaparsa mobil oyunculuk da rekabetle beraber büyük bir gelişme olur.
Battlefield 3 aftershock çıkmayacak diye biliyorum