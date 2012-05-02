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Nova 3 multiplayer modu fragmanı yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
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14
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft’un merakla beklenen oyunu Nova 3’ün multiplayer modu için kısa bir fragman yayınlandı.

Nova 3’ün oynanabilirlik süresini bir hayli uzatacak olan multiplayer modunun oyunculara standartlaşmış 6 farklı oyun tipi, 6 harita ve geliştirilebilir 10 silah sunacağı belirtiliyor. Özelleştirilebilir karakter yapısı ile aynı tip oyunculara daha az rastlayacağınız oyunda becerilerinizi oynayış tarzınıza göre geliştirmenize imkan verecek bir yetenek sistemi de bulunacak.

Gameloft tarafından kesin bir çıkış tarihi henüz belirtilmeyen Nova 3 bu ay içinde mobil oyun severlerle buluşacak ve oyunun 6.99$'lık fiyatlandırma ile çıkış yapacağı tahmin ediliyor. 


 

http://www.slidetoplay.com/story/gameloft-releases-nova-3-multiplayer-trailer Yorum Yaz
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Jacobıan 7 yıl
güzel olmuşta acaba bu yeni nesil işlemciler (tegra3 vb)içinmi yapılmış
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
Hayırlısı olsun.
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Zenci Solaryumcu 7 yıl
Oyun cok iyiydi daha guzel olacak gibi gorunuyor. Araç surulmesi cok iyi olmus.
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Citizen_Must_Die 7 yıl
Asında akıllı telefon için game pad yaparsak parayı kırarız varmıdır böle bişe acaba.
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E_Aydin35 7 yıl
Karakter seçimi ile ilgili güzel seçenekler verilmiş, her telden çalıyoruz anlaşılan oyunda, atmosferler ve düşmanlar güzel :)Aynı zamanda biraz salak gibiler sanki ? :) Farklı silahlar oyunu daha zevkli bir hale getirir, kısacası çok güzel olmuş.
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napolyon94 7 yıl
Controller desteklerse oyun tabletimde xbox koluyla oynarim,birde hdmi ile tv ye aktardim mi ohh miss
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EddyCue 7 yıl
normalde dokunma ile kontrol çok zor ama mesela galaxy note da kalem var onun ile aim'e yön verme yapılsa çok iyi olur. mesela nintendo ds 'de kalem ile metroid prime çok harika oynanıyordu.
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Parn 7 yıl
Modern combat 3 un multiplayer i oynayın bunun yüzüne bile bakmazsınız
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Mobile Prof. 7 yıl
Adamı hareket ettirene kadar..

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römercan 7 yıl
Gayet güzel görünüyor NOVA 2'ye göre.
Fakat ben Battlefield 3 bekliyorum. EA güzel bir oyun yaparsa mobil oyunculuk da rekabetle beraber büyük bir gelişme olur.
1 Yanıt Yanıtla
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leopard10 7 yıl römercan
römercan
Gayet güzel görünüyor NOVA 2'ye göre.
Fakat ben Battlefield 3 bekliyorum. EA güzel bir oyun yaparsa mobil oyunculuk da rekabetle beraber büyük bir gelişme olur.

Battlefield 3 aftershock çıkmayacak diye biliyorum
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