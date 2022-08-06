Telegram hesabı nasıl silinir? Telegram kalıcı hesap silme linki

Telegram hesabınızı kalıcı olarak silmek, devre dışı bırakmak istiyor ancak en hızlı şekilde nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Android telefon, iPhone veya bilgisayardan Telegram hesabını kalıcı olarak silmenin yolunu anlatıyoruz.

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yerine Telegram’ı tercih eden milyonlarca insan var. 700 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olan platform, diğer mesajlaşma uygulamalarında bulunması zor özelliklerle geliyor.

Bununla birlikte, gizlilik konusunda kötü bir geçmişe sahip. Sohbetlerin varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmemesi, kişinin rehberindeki verileri toplaması, grup sohbetlerinde bireysel okundu bilgisi vermemesi, sınırlı destek vermesi, reklamlar içermesi, abonelik planı sunması… Telegram hesabını silmek için birçok neden var ancak bir nedeninizin olması da gerekmiyor; kişileriniz arasında artık kullanan olmamasından kaynaklı da siliyor olabilirsiniz. Sebep her ne olursa olsun, bu rehber en hızlı, kolay şekilde Telegram hesabınızı nasıl sileceğiniz konusunda size yardımcı olur.

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Telegram hesabı silme

Telegram hesabını silmenin birden fazla yolu var. Telegram mobil uygulamasından veya Telegram web sitesi üzerinden hesabınızı devre dışı bırakabilir veya hemen kalıcı olarak silebilirsiniz. Hesabınızı sildikten sonra geri alınamayacağını bilmelisiniz. Sohbetleriniz, kişi listeniz, gruplarınız vs. kalıcı olarak silinir.

Telegram, belirli bir süre giriş yapılmadığında hesabın otomatik olarak silinmesini sağlayan bir güvenlik özelliğine sahip. Varsayılan olarak hesabın otomatik olarak silinme süresi 6 ay. Bu süre içerisinde giriş yapmadığınız taktirde hesabınız katıldığınız tüm gruplar, mesajlar ve kişilerle birlikte siliniyor. Bu süreyi 1 aydan 1 yıla kadar ayarlayabiliyorsunuz. Hesabın silinmesi için belirli süre beklemek zorunda değilsiniz; “hesabı hemen sil” seçeneğiyle onay işleminin ardından Telegram’dan anında çıkabilirsiniz.

4 adımda Telegram hesabı silme

Telegram hesabınıza giriş yapın ve Ayarlar’a girin. Gizlilik ve Güvenlik’e dokunun. Aşağı kaydırın, “Hesabımı otomatik olarak sil”e dokunun. Hesabı hemen sil’e dokunun.

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Telegram hesap silme linki

Telegram hesabı silme işlemi, doğrudan mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Alternatif olarak, Telegram web üzerinden de hesabınızı silebilirsiniz. Telegram, kullanıcıların hesaplarını hızlı bir şekilde silmelerine izin veren hesap silme linki sunar. Telegram hesap silme linki (2022) tıkladığınızda hesap kapatma/devre dışı bırakma sayfasına yönlendirir. Sonrasında aşağıdaki adımları izleyin:

Telefon numaranızı -ülke koduyla birlikte- girin ve Next’e tıklayın. "Confirmation code" bölümüne telefonunuza gelen Telegram web giriş kodunu girin. Delete My Account butonuna, ardından “Yes, delete my account”a tıklayın. Telegram hesabınız silinecektir.

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Telegram hesabı silince ne olur?

Hesabınızla ilişkili tüm mesajlar, gruplar, kişiler, tüm verileriniz Telegram’dan silinir. Oluşturduğunuz gruplarda sohbetler sürer, gruptaki kişilere gönderdiğiniz mesajlar da onlarda kalmaya devam eder. Telegram hesabının kapatılması işlemi geri alınamaz. Yeniden kaydolursanız yeni bir Telegram kullanıcısı olarak görünürsünüz ve sohbet geçmişinizi, kişilerinizi, gruplarınızı geri yükleyemezsiniz. Telefon numaranızdaki kayıtlı kişilere bilgilendirme mesajı gönderilir.

Telegram hesabı kendiliğinden silinir mi?

Telegram’ı kullanmayı bırakır ve en az 6 ay süreyle giriş yapmazsanız, hesap otomatik olarak silinir. Hesabınız bulutta saklanan tüm mesajlar, medyalar, kişiler ve diğer tüm verilerle birlikte silinir. Ayarlar menüsü Gizlilik ve Güvenlik altından hesabın kendiliğinden otomatik olarak silineceği süreyi (en az 6 ay en fazla 1 yıl) ayarlayabilirsiniz.

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