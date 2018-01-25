Numara sorgulama siteleri ve uygulamaları kapatılıyor

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Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile telefon numarasından isim bulan uygulama ve internet sitelerin kapatılmasına karar verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılan şikâyetler kapsamında yapılan değerlendirmede, çeşitli bilgileri toplayarak isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişebilen çok sayıda uygulama ve internet sitesinin olduğu tespit edildi.

Kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyor

Kanun 3. maddesinin 1 numaralı fıkrasının E bendine göre bu bilgiyi Kanunun 5 ve 6. maddelerinde bulunan işlenme şartlarını bulundurmadan sunan uygulama ve internet siteleri kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyor.

Kişisel bilgilerin paylaşımını yapan numara sorgulama sitelerinin paylaşım faaliyetlerinin durdurması gerekiyor. Faaliyetlerin durdurulmaması durumunda erişimin engellenmesi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gerekli kurumlara başvurular yapılacak. Buna ek olarak kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilme ihtimaline karşı hukuki işlemler başlatılacak.

Uygulama marketlerinde çok sayıda arayanı gösteren uygulama bulunuyor. Bu uygulamalara ek olarak Turkcell’in Upcall, Türk Telekom’un Arayanı Bil, Vodafone’un da Arayan Kim servisi bulunuyor. Kurumun alacağı kararın bu servisleri etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.