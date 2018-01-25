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Numara sorgulama siteleri ve uygulamaları kapatılıyor

Arayan kim, arayanı bul vs gibi telefon numarasından isim, isimden telefon numarası bulan web siteleri ve uygulamaların kapatılmasına karar verildi. İşte detaylar:
1 yıl
7,2b
1
29
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Numara sorgulama siteleri ve uygulamaları kapatılıyor
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Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile telefon numarasından isim bulan uygulama ve internet sitelerin kapatılmasına karar verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılan şikâyetler kapsamında yapılan değerlendirmede, çeşitli bilgileri toplayarak isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişebilen çok sayıda uygulama ve internet sitesinin olduğu tespit edildi.

Kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyor

Kanun 3. maddesinin 1 numaralı fıkrasının E bendine göre bu bilgiyi Kanunun 5 ve 6. maddelerinde bulunan işlenme şartlarını bulundurmadan sunan uygulama ve internet siteleri kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyor.

Kişisel bilgilerin paylaşımını yapan numara sorgulama sitelerinin paylaşım faaliyetlerinin durdurması gerekiyor. Faaliyetlerin durdurulmaması durumunda erişimin engellenmesi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gerekli kurumlara başvurular yapılacak. Buna ek olarak kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilme ihtimaline karşı hukuki işlemler başlatılacak.

Uygulama marketlerinde çok sayıda arayanı gösteren uygulama bulunuyor. Bu uygulamalara ek olarak Turkcell’in Upcall, Türk Telekom’un Arayanı Bil, Vodafone’un da Arayan Kim servisi bulunuyor. Kurumun alacağı kararın bu servisleri etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.


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Gravaze 1 yıl en beğenilen
118'li numara servisleri kullanılsın diye yapılmıyorsa bir şey bilmiyorum. Zamanında özelleştirilip birkaç şirkete ihale edildiğinde deli para kırıyordu bu servisler. Şimdi çoğu kişi kişisel işleri için bu servisleri kullanmıyor. O yüzden yapılıyor bence. Vatandaşın bilgileri, kişisel verileri düşünülüyorsa önce avukatlık ofislerinin elinde dolaşan numara veritabanlarına bir çözüm bulsunlar, sonra sms atan tacizcilere bir önlem alsınlar ama bunlardan önce bir yasa çıkarıp numaramızı pazarlayan firmalara dünyayı dar etsinler.
118'li numara servisleri kullanılsın diye yapılmıyorsa bir şey bilmiyorum. Zamanında özelleştirilip birkaç şirkete ihale edildiğinde deli para kırıyordu bu ser...
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Kerim5100 1 yıl
İsteyen istediğini dolandırsın diye di mi?!?! Allahtan bu işi yapan uygulamalar var yoksa ne yapardık hiç bilmiyorum :D
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cangunner 1 yıl
Tanımadığım bir numara aradığında açmıyorum,internete yazıyorum bir bakıyorum dolandırıcı numarası. Bu kararla dolandırıcılara gün doğar. Ha ben yine bilmediğim numarayı açmam.
Tanımadığım bir numara aradığında açmıyorum,internete yazıyorum bir bakıyorum dolandırıcı numarası. Bu kararla dolandırıcılara gün doğar. Ha ben yine bilmediğim...
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DH Misafiri 9 ay
Madem ki kişisel verilerin gizliliğini düşünüyorsunuz o halde 118'li hatlarıda iptal ettirin. Onlar isim paylaşınca kişisel veri ihlali olmuyor mu?
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nitella 1 yıl
Avea, telekom arapların, vodafone ingilizlerin. Neyi kimi kimden nasıl koruyacaksın.
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CeyX_X 1 yıl
ilginç
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Nexi-Ma 1 yıl
Sonunda doğru olanda buydu zaten.
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nitella 1 yıl
Gittiğim şehirde ki oteller, belediye başkanı hoşgeldiniz diye mesaj atıyor. Hangi koruma kanunundan bahsediyor bunlar.
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Zetkinlik 1 yıl
118cilerin baskısıyla oluşmuş bir durum sanki
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DH Misafiri 1 yıl
İsteyen devlet ya da operatör kanalından istediği bilgiye ulaşabiliyor. Sen kapatsan ne fayda?
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DineİnValhalla 1 yıl
Hayırlısı
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technic26 1 yıl
Merak ediyorum, şu kanunları yazanlar ve onaylayanlar, tepedeki kodamanların bu bilgilerine malum şahıslar ulaşıp taciz edince veya dolandırınca yasalar onlara özel işliyor mu?
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boyka06 1 yıl
Benim telefon numaramı kimseye sormadan firmalara reklam için pazarlayacak, satacak akşama kadar beni de hamamcısıyla, kaplıcasıyla, penis meme şişiricileriyle muhatap edecek, papaz edeceksin sonra da kalkıp kişisel güvenliğin korunması verilen işlenmesi , bla bla...hass.....ordan
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