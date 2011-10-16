Nvidia, 3D Vision 2 kitini duyurdu

Üç boyutlu görüntüleme teknolojilerine ciddi yatırımlar yapan Nvidia, GeForce LAN 6 etkinliği kapsamında ikinci nesil 3D Vision kitini duyurdu. IR alıcı ve yeniden tasarlanan 3D gözlük çifti ile gelen kit ile birlikte Nvidia, 3D modunda daha yüksek görüntü kalitesi için geliştirdiği 3D LightBoost teknolojisini de sunuyor.

3D Vision 2'nin dikkat çeken ilk detayı yeniden tasarlanan gözlükler oluyor. Çok daha şık bir görünüme kavuşan ve yapısında kullanılan yumuşak kompozit materyaller sayesinde birinci nesle göre daha hafif olan ve bu sayede daha rahat kullanılabilen gözlüklerde bir diğer önemli güncelleme de lenselerde yapılarak lens boyutu %20 arttırıldı. Aynı zamanda daha yüksek görüntü kalitesi için dış ışığı kesen ışık engelleyici de gözlüğün detayları arasında.

Birinci nesil 3D Vision kiti ile uyumlu olan yeni gözlüğün yanında 3D Vision 2, iki kat daha parlak 3D görüntüler sağlayan ayrıca çevre birimlerinin daha rahat kullanımı için çevresel ışığı da arttıran 3D LightBoost teknolojisi de kitin bir parçası olarak sunulurken, bu teknolojiyi kullanan ilk monitör Asus cephesinden geldi ve 27-inç boyutundaki VG278H oldu.

LED backlit tabanlı olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, 2ms tepki süresi ile geliyor. Tazeleme hızı 120Hz olan monitörde görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI 1.4 konnektörlerine yer veriliyor. İki adet 3D Vision 2 gözlüğü ile gelen monitör 699$ seviyesinden sunulurken, Nvidia'nın 3D Vision 2 kiti 149$'a, sadece gözlükler ise 99$'a alınabilecek, Toshiba da 3D Lightbook destekli dizüstü bilgisayarlar sunacak.