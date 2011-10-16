Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, 3D Vision 2 kitini duyurdu

7 yıl
34,1b
1
35
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üç boyutlu görüntüleme teknolojilerine ciddi yatırımlar yapan Nvidia, GeForce LAN 6 etkinliği kapsamında ikinci nesil 3D Vision kitini duyurdu. IR alıcı ve yeniden tasarlanan 3D gözlük çifti ile gelen kit ile birlikte Nvidia, 3D modunda daha yüksek görüntü kalitesi için geliştirdiği 3D LightBoost teknolojisini de sunuyor.
Nvidia, 3D Vision 2 kitini duyurdu
Tam Boyutta Gör
3D Vision 2'nin dikkat çeken ilk detayı yeniden tasarlanan gözlükler oluyor. Çok daha şık bir görünüme kavuşan ve yapısında kullanılan yumuşak kompozit materyaller sayesinde birinci nesle göre daha hafif olan ve bu sayede daha rahat kullanılabilen gözlüklerde bir diğer önemli güncelleme de lenselerde yapılarak lens boyutu %20 arttırıldı. Aynı zamanda daha yüksek görüntü kalitesi için dış ışığı kesen ışık engelleyici de gözlüğün detayları arasında.
Nvidia, 3D Vision 2 kitini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Birinci nesil 3D Vision kiti ile uyumlu olan yeni gözlüğün yanında 3D Vision 2, iki kat daha parlak 3D görüntüler sağlayan ayrıca çevre birimlerinin daha rahat kullanımı için çevresel ışığı da arttıran 3D LightBoost teknolojisi de kitin bir parçası olarak sunulurken, bu teknolojiyi kullanan ilk monitör Asus cephesinden geldi ve 27-inç boyutundaki VG278H oldu.
Nvidia, 3D Vision 2 kitini duyurdu
Tam Boyutta Gör
LED backlit tabanlı olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, 2ms tepki süresi ile geliyor. Tazeleme hızı 120Hz olan monitörde görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI 1.4 konnektörlerine yer veriliyor. İki adet 3D Vision 2 gözlüğü ile gelen monitör 699$ seviyesinden sunulurken, Nvidia'nın 3D Vision 2 kiti 149$'a, sadece gözlükler ise 99$'a alınabilecek, Toshiba da 3D Lightbook destekli dizüstü bilgisayarlar sunacak. 
Nvidia, 3D Vision 2 kitini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IceRulez 7 yıl en beğenilen
2. resimde klavyenin ışığı niye artıyor ki
2 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgdincer 7 yıl
sen gözlükle baktığın zaman sadece monitörün mü ışığı azalıyor ?? ah liselilerim benim :D
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 7 yıl
Yazıda zaten belirtilmiş. 2 kat daha parlak ve yüksek kaliteli görüntü sağlanmış ''ayrıca çevre birimlerinin daha rahat kullanımı için çevresel ışığı da arttıran 3D LightBoost teknolojisi kullanılmıştır''.

Bu yüzden o iki resim ile bu farkı vurgulamak istemişler.
Yazıda zaten belirtilmiş. 2 kat daha parlak ve yüksek kaliteli görüntü sağlanmış ''ayrıca çevre birimlerinin daha rahat kullanımı için çevresel ışığı da arttır...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Bamya Avcisi 7 yıl
Arkadaşlar geçen gün Geforce GT-9800 1 Gb ekran kartı aldım ve 3D desteği vardı.Ben de 3D'le aşırı ilgili olduğumdan kurdum bilgisayarıma.Ayriyetten Crysis 2'yi ve just cause 2'yi yükledim şu anda renkli 3D gözlüklerimle istediğim oyunu oynayabiliyorum.Nintendo 3ds'im de var ancak bu apayrı bir zevk.Kesinlikle tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Egemen|54| 7 yıl
IceRulez
2. resimde klavyenin ışığı niye artıyor ki

tebrik ediyorum arkadaşım :)))
Ayrıca polarizeler varken bunlar artık iş yapmaz nvidia bu işi bıraksın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
şu 3d saçmalığı ne zaman bitecek yahu.. çok sıktı artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
msw 7 yıl
Photoshopla milleti kandırın siz, gözlükle klavyeyenin ışıkları bile artmış tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TorwaK 7 yıl
Ürün Türkiye 'de ne zaman satılacak, bilgisi olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mastercodex 7 yıl
Gözlük yapısına bakacak olursanız yüzü daha iyi kaplayan bir görünüme sahip. Gözlüğün kulağa geçen sap kısımları biraz daha geniş tutularak ışık sızması azaltılmış durumda. Ayrıca Gözlüğün camları biraz daha büyük tutularak görüş alanı %20 daha artt0ırılmış.
Nvidia 3D Vision 2 setinde kullanılan Light Boost sayesinde ışık gücü 2 kat daha arttırılmış durumda. Gözlükte kullanılan plastiğin hafifliği sayesinde ağırlığı ile rahatsız etmeyen bir gözlük elde edilmiş.
Ekrandaki canlılığa gelince teknik olarak şöyle izah etmek isterim. Polarize camlar ile 60Hz frekansda oluşan görüntü kayıpları yazlım üzerinden brightness arttırılarak telafi edilmiştir.
Sonuç olarak Nvidia 3D Vison 2 kiti bir önceki kitin makyaj yapılmış hali olarak karşımıza çıkıyor ve cihazı halen IR emitter ile kullanması ise ayrı bir eksisi. Seti daha cazip kılmak için Bluetooth iletişim sistemi kullanılabilirdi. Böylece IR emitter yerine Bluetooth Dongle kullanılmış olurdu.
Bizim insanımız tabiki herşeyde olduğu yeni olan bu ürünede ilk etapta yoğun ilgi gösterecektir ama bir süre sonra bu yazdıklarım daha iyi anlaşılacaktır.
Piyasadaki tüm 3D sistemleri kullanmış ve halen kullanan bir kişi olarak bu ürüne biraz daha temkinli yaklaşıyorum ama görüntü itibariyle çok çekici bir gözlük olduğunuda eklemek isterim.
Mastercodex
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ogogo 7 yıl
3D vision da kullanılan teknoloji (devamlı bir sağ gözü bir sol gözü kararttığı için) gerçekten bi süre sonra baş ağrısı yapıyor fakat en güzel 3 boyut ve derinlik hissinide gene aynı teknoloji veriyo kanaatindeyim (pasif gözlük kullanan teknolojiye göre).
Birde 1. nesil nvision gözlükler gerçekten güneş gözlüğü takıp monitöre bakıyormuş gibi ışığı kısıyor.
Sonuçta saatlerce oyun oynamak imkansız gibi birşey insanın sağlığı bozulur fakat film izlemek veya kısa süreli yarış oyunları oynamak için meraklısı bu parayı verebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralexx42 7 yıl
3d 3d diye sisiriyorlar bakalım nereye kadar fiyatlar böyle ucuk olacak
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl kralexx42
kcelil42

3d 3d diye sisiriyorlar bakalım nereye kadar fiyatlar böyle ucuk olacak

nereye kadar? çinliler bu işe el atana kadar.. birisi bi kopya yapmaya başlasa ardı arkası kesilmez.. diğer markalarda pazarı çine kaptırmamak için fiyatları düşürmek zorunda kalır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 7 yıl
FPR olarak yapsalar ya şu gözlükleri okadar para verip bide hamile kadınlar gibi başımın ağrısına midemin bulantısına katlanamam arkadaş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
150 dolara o gözlükleri Türkiyede nerde buluyorsun? ilk nesil 250dolardan başlıyor.. bu gelirse 350dolardan aşağı olmazki buda bu 3d teknolojisinin yakın bir zamanda kolay kolay yaygınlaşamayacağı anlamına geliyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 7 yıl
2 kat arttı dedilerse 2 kat artmıştır...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
34128 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Monitör ve
3 etiket daha 3d nvidia Notebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Galaxy S II'nin kontrolündeki robot 5 saniyede Rubik Küp çözüyor 7 yıl AMD Bulldozer FX-8150 7GHz'e hız aşırtma... 7 yıl Apple, iPhone 4S'yi anlatıyor - Türkçe altyazılı video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim