Nvidia, 3DVision kitiyle birlikte Duke Nukem Forever oyununu ücretsiz olarak veriyor

Nvidia yaptığı yeni bir açıklamayla 3DVision kablosuz stereo 3D gözlük kiti ile birlikte Duke Nukem Forever oyununu ücretsiz olarak vermeye başladığını açıkladı. Sınırlı bir zaman için geçerli olan bu kampanya çerçevesinde Kuzey Amerika'daki oyun ve teknoloji tutkunları başta NewEgg olmak üzere önde gelen çevrimiçi alış-veriş sitelerinde 149$ etiket fiyatına sahip olan bu özel kiti edinebilecekler.





İki adet stereo 3D gözlük ve gözlüklerin aktif kullanımına olanak tanıyan IR vericiye yer verilen pakete, Nvidia tabanlı ekran kartı kullanan ve 3DVision sertifikalı HDTV veya monitöre sahip olan kullanıcıların ilgi göstermesi bekleniyor. Nvidia'dan Andrew Fear, MS-DOS ortamında başlayan Duke Nukem'in son oyunla her zamankinden daha iyi göründüğünü ve üçüncü boyut ile benzersiz bir deneyim sunduğunu söyledi.