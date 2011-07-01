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Nvidia, 3DVision kitiyle birlikte Duke Nukem Forever oyununu ücretsiz olarak veriyor

7 yıl
8,8b
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18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yaptığı yeni bir açıklamayla 3DVision kablosuz stereo 3D gözlük kiti ile birlikte Duke Nukem Forever oyununu ücretsiz olarak vermeye başladığını açıkladı. Sınırlı bir zaman için geçerli olan bu kampanya çerçevesinde Kuzey Amerika'daki oyun ve teknoloji tutkunları başta NewEgg olmak üzere önde gelen çevrimiçi alış-veriş sitelerinde 149$ etiket fiyatına sahip olan bu özel kiti edinebilecekler. 

İki adet stereo 3D gözlük ve gözlüklerin aktif kullanımına olanak tanıyan IR vericiye yer verilen pakete, Nvidia tabanlı ekran kartı kullanan ve 3DVision sertifikalı HDTV veya monitöre sahip olan kullanıcıların ilgi göstermesi bekleniyor. Nvidia'dan Andrew Fear, MS-DOS ortamında başlayan Duke Nukem'in son oyunla her zamankinden daha iyi göründüğünü ve üçüncü boyut ile benzersiz bir deneyim sunduğunu söyledi. 

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hakanr 7 yıl
Amaaaaan sizlemi uğraşcam yaaa. Gidin kazıklanın anasını satayım. Bu cümleleri kuranlarda büyük ihtimalle o parayı kendisi kazanmadığı için bu kadar rahattır.
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CodeMachine 7 yıl
3D sinemaya gidincede yok kardeşim gözlüksüz 3D yapın öyle gelirim mi diyorsunuz yoksa gözlükleri takıp avatarı izleyip millete abi 3 boyutlu film süpermiş mi diyorsunuz. 3D olayı dünyada avatar filmiyle duyuldu ama nvidia bunu yıllar önce bilgisayar sistemlerine taşımıştı zaten. teknik olarak günümüzde verimli bir şekilde gözlüksüz 3d olayını kimse başaramamışken sadece laf atmak için konuşuyorsunuz. Nvidianın donanım konusunda hiçte katı kuralları yok. mevcut 3d televizyonunuzu nvidia kartlı pc ye takarak 3d oyun oynayabiliyorsun. adam daha ne yapsın. hele oyunlarda hiçbir sınırlama yok. yıllar önce çıkmış oyunları bile 3d vision ile 3d olarak oynayabiliyorsun. Fizik olayı nvidia kart için alma sebebi değildir ama 3d vision nvidia kart alma sebebidir. ayrıca 3d vision sadece oyun tabanlı değildir, 3d bluray filmleride 3d olarak evinizin rahatlığında izleyebilirsiniz, uyumlu cad programları ile yaptığınız çizimleri daha 3d olarak müşterilerinize sunabilirsiniz.
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fod 7 yıl

CodeMachine

3D sinemaya gidincede yok kardeşim gözlüksüz 3D yapın öyle gelirim mi diyorsunuz yoksa gözlükleri takıp avatarı izleyip millete abi 3 boyutlu film süpermiş mi diyorsunuz. 3D olayı dünyada avatar filmiyle duyuldu ama nvidia bunu yıllar önce bilgisayar sistemlerine taşımıştı zaten. teknik olarak günümüzde verimli bir şekilde gözlüksüz 3d olayını kimse başaramamışken sadece laf atmak için konuşuyorsunuz. Nvidianın donanım konusunda hiçte katı kuralları yok. mevcut 3d televizyonunuzu nvidia kartlı pc ye takarak 3d oyun oynayabiliyorsun. adam daha ne yapsın. hele oyunlarda hiçbir sınırlama yok. yıllar önce çıkmış oyunları bile 3d vision ile 3d olarak oynayabiliyorsun. Fizik olayı nvidia kart için alma sebebi değildir ama 3d vision nvidia kart alma sebebidir. ayrıca 3d vision sadece oyun tabanlı değildir, 3d bluray filmleride 3d olarak evinizin rahatlığında izleyebilirsiniz, uyumlu cad programları ile yaptığınız çizimleri daha 3d olarak müşterilerinize sunabilirsiniz.

cahiller, aticiler biraz daha icindekileri kussalardı niye böyle noktayı koydun ki ya
içlerinde kaldı bak
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Poyri 7 yıl
Cogu kisi 3d yi elestirmis. Biri neden gozluklu demis digeri neden illa kendi markalarini zorluyor demis. Ati de yapmaya basladi yeni yeni o sirf ekrani alinca yetiyor galiba 3d kite gerek kalmiyor ama 3d vision cikalo kac yil oldu ati kendine ozel cihaz sayesinde vermedi kac yil geride kaldi. Physx konusunda yazanlarda evet sirf onun ici kart alinmaz ama 2 tane ayni seviye ayni fiyatta kart alirken bunum gibi kucuk +lar on plana cikarir. Adamlarin isi daha cok kart daha cok alet satarak buyumek tum firmalarin yaptigi bu kucuk islerle diger firmalardan ayrilmasi lazim bu 3d physx falan bunu icin zaten birazcik birakin fanatikligi duzgunce dusunun
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séquestre 7 yıl
Mükemmel paket..
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Recharged 7 yıl
Keşke daha farklı bir oyun verselermiş yanında.
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rabbitweed 7 yıl
physx yaptin tutmadi.3dvision yaptin oda tutmuyor kardesim.bu fanboylara yeni malzeme lazim artik
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hakanr 7 yıl
Tabiki seçiceksin :) Sizde su at gözlüklerinizi atıp gözlüksiz 3D gelse diye ısrar etseniz bide komponent üreticilerinin sırf bir ekran kartı aldın diye seni birşeylerden mahrum bıraktıklarını anlasanız. Bak 3D oyun oynayacaksın bunları da al demesi yerine herkez her oyunu aynı kalitede aynı şekilde oynasın dediğinizde, bende sizini için çok sevinicem.
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gokhancosan 7 yıl
Ati tabanlı ekran kartını kullananları yorumlardan rahat seçebiliyorum....
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dere.beyi 7 yıl
üstüne para verseler o oyunu ancak alırım ama gözlükler süper oyun hariç fiyatı nekadar acaba ?
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CodeMachine 7 yıl
3D vision ne olduğunu bilmeden kullanmadan işkembeden sallıyor millet.
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Yeniada 7 yıl

CodeMachine

3D vision ne olduğunu bilmeden kullanmadan işkembeden sallıyor millet.


Katılmamak elde değil....



Ben bu sistemi götüpte ağzı açık kalmayan bir kişi görmedim.......
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