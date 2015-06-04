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Nvidia G-Sync dizüstüne geliyor

3 yıl
2,4b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia G-Sync dizüstüne geliyor

Nvidia'nın oyunlarda takılma, yırtılma, tearing gibi görüntü kalitesini kötü etkileyen unsurları monitör temelli yok etmeyi amaçladığı G-Sync hali hazırda harici monitörler için geliştiriliyordu. Ancak artık dizüstü monitörlerinde de G-Sync teknolojisi kullanılabilecek. 

Nvidia G-Sync grafik biriminin veri çıkışını monitörün tazeleme hızı ile senkronize ediyor ve böylece daha akıcı oyun deneyimi sağlanıyor. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarına 75Hz seviyesini getirecek olan G-Sync bu cephede bazı yenilikler de sunacak. 

İlk olarak dizüstü oyuncu bilgisayarlarında G-Sync uyumlu grafik kartı ve ekranlar entegre geleceği için ekstra bir donanıma ihtiyaç duyulmayacak. İkinci olarak harici monitörlerdeki modüllere ihtiyaç olmayacak ve bağlantı gömülü bir eDP üzerinden yapılacak. 

Hali hazırda Nvidia, 5 adet bilgisayarın G-Sync için hazır olduğunu belirtiyor. Teknolojiyi barındıran modellere bakacak olursak:

-  Asus ROG G751 : Bu modelde 17.3 inçlik Full HD panel yer alıyor. Grafik kartı olarak GTX 970 ve 980 seçenekleri olacak. 

- Gigabyte Aorus X7 Pro-Sync : 17 inçlik Full HD ekrana sahip olan modelde SLI konfigürasyonunda iki adet Nvidia GeForce GTX 970M grafik kartı yer alıyor. 

- Gigabyte Aorus X5 : 15.6 inçlik 3K ekrana sahip modelde çift GeForce GTX 965M yapılanması bulunuyor. 

- MSI GT72 G : Modelde 17.2 inçlik Full HD ekran, GeForce GTX 970M ve GTX 980M seçenekleri bulunacak. 

Bunlar haricinde Clevo firması 17 inçlik Full HD ve 15.6 inçlik 4K ekranlı iki model hazırlıyor. Firma daha çok üretici ortaklarına markasız ürün temin ettiği için bu iki modeli pek çok marka altında görebiliriz. Modellerin fiyatı ve çıkış tarihi henüz net değil.  

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2485163,00.asp Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
fierro35
G-sync kullanan bir daha başka monitörde oyun oynayamaz.Şu an witcher 3 ü ultra ayarlarda oynuyorum yoğun anlarda fps 40 lara kadar düşmesine ve bunu hissetmeme rağmen en ufak bir takılma ve rahatsızlık hissetmiyorum oyunda

O monitörlere verilen paraya 60 ın altına inmeyen sistem yaparsınız vysnc açarsınız en ufak takılma ya da yırtılma hissetmezsiniz
fierro35G-sync kullanan bir daha başka monitörde oyun oynayamaz.Şu an witcher 3 ü ultra ayarlarda oynuyorum yoğun anlarda fps 40 lara kadar düş...
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alpercantugra 3 yıl
s.a arkadaşlar 5 ay önce arabistanın teknosasından msi laptop aldım.modeli Ge70 20e dedi türkiyede biri. Ama arkasında ms 16gc yazıyo. Aratınca ya fan çıkıyo yada farklı özellikde laptoplar çıkıyo. bilgisayarımdan baktığım ve satacak olduğum kişiden öğrendiğim özellikleri 4.nesil i7 4800mq 2.7ghz (3.4 fln oluyomuş) fll hd gtx765m(gddr5miş) 12gb ram mavi ledli kutudan çıkan mausu(kırmızı hatlı) ve büyük sırt çantası ve windows 8.1 yüklü. msi ürün kayıtda kayıtlı ve 2 yıl msi garantisi var. 2500 tl fiyat uygun mu dur. yardımcı olursanız çok dua ederim arkadaşlar.. 0 506 154 87 26 (teklife açıktır)
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WHITE_Wolf 3 yıl
G sync aslında şu anki laptoplarda çalıştığını yanlışlıkla sızan bir nvidia sürücüsüyle göstermişlerdi.Hatta 2si1 de Mesut bey haberini yapmıştı
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fierro35 3 yıl
CooL_ROMEO

fierro35G-sync kullanan bir daha başka monitörde oyun oynayamaz.Şu an witcher 3 ü ultra ayarlarda oynuyorum yoğun anlarda fps 40 lara kadar düşmesine ve bunu hissetmeme rağmen en ufak bir takılma ve rahatsızlık hissetmiyorum oyunda
O monitörlere verilen paraya 60 ın altına inmeyen sistem yaparsınız vysnc açarsınız en ufak takılma ya da yırtılma hissetmezsiniz

Vsync nin ne olduğunu bilmiyordum sayende öğrendim zeki arkadaşım :)
İyi güzel düşündünde ben 2 adet 970 sli ile beraber 60 hz değil 2k çözünurlük 144 hz monitör kullanıyorum.60 üstünde aldığım her fazla hz yine g-sync ile o hz yi veriyor.90 hz de project cars oynamanın tadı o paraya değer görüp yaşayana...Tabi sen şimdi umarım 60 hz ile 90 hz arasındaki farkı insan gözü ayırt edemez demezsin görmediysen şimdiden söyliyim büyük bir fark var ve farkediliyor.
G-sync li bir monitör ile oyunlarda alınan hz ne kadar yüksekse monitörde de desteklediği hz ye kadar o hızı görebilmek içinde kullanılır sadece 60hz altı diye bir uygulama değildir aklında bulunsun.
Tabi burdan şu sonuç çıkıyor sisteminiz yeterince güçlü ise g-sync li motitörü öneriyorum bi bakıma senle aynı fikirdeyim.
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donanımcı123 3 yıl
Laptopta g-sync qeyfi.


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CooL_ROMEO 3 yıl en beğenilen
fierro35
G-sync kullanan bir daha başka monitörde oyun oynayamaz.Şu an witcher 3 ü ultra ayarlarda oynuyorum yoğun anlarda fps 40 lara kadar düşmesine ve bunu hissetmeme rağmen en ufak bir takılma ve rahatsızlık hissetmiyorum oyunda

O monitörlere verilen paraya 60 ın altına inmeyen sistem yaparsınız vysnc açarsınız en ufak takılma ya da yırtılma hissetmezsiniz
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fierro35 3 yıl
G-sync kullanan bir daha başka monitörde oyun oynayamaz.Şu an witcher 3 ü ultra ayarlarda oynuyorum yoğun anlarda fps 40 lara kadar düşmesine ve bunu hissetmeme rağmen en ufak bir takılma ve rahatsızlık hissetmiyorum oyunda
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