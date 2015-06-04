Nvidia G-Sync dizüstüne geliyor

Nvidia'nın oyunlarda takılma, yırtılma, tearing gibi görüntü kalitesini kötü etkileyen unsurları monitör temelli yok etmeyi amaçladığı G-Sync hali hazırda harici monitörler için geliştiriliyordu. Ancak artık dizüstü monitörlerinde de G-Sync teknolojisi kullanılabilecek.





Nvidia G-Sync grafik biriminin veri çıkışını monitörün tazeleme hızı ile senkronize ediyor ve böylece daha akıcı oyun deneyimi sağlanıyor. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarına 75Hz seviyesini getirecek olan G-Sync bu cephede bazı yenilikler de sunacak.





İlk olarak dizüstü oyuncu bilgisayarlarında G-Sync uyumlu grafik kartı ve ekranlar entegre geleceği için ekstra bir donanıma ihtiyaç duyulmayacak. İkinci olarak harici monitörlerdeki modüllere ihtiyaç olmayacak ve bağlantı gömülü bir eDP üzerinden yapılacak.





Hali hazırda Nvidia, 5 adet bilgisayarın G-Sync için hazır olduğunu belirtiyor. Teknolojiyi barındıran modellere bakacak olursak:





- Asus ROG G751 : Bu modelde 17.3 inçlik Full HD panel yer alıyor. Grafik kartı olarak GTX 970 ve 980 seçenekleri olacak.





- Gigabyte Aorus X7 Pro-Sync : 17 inçlik Full HD ekrana sahip olan modelde SLI konfigürasyonunda iki adet Nvidia GeForce GTX 970M grafik kartı yer alıyor.





- Gigabyte Aorus X5 : 15.6 inçlik 3K ekrana sahip modelde çift GeForce GTX 965M yapılanması bulunuyor.





- MSI GT72 G : Modelde 17.2 inçlik Full HD ekran, GeForce GTX 970M ve GTX 980M seçenekleri bulunacak.





Bunlar haricinde Clevo firması 17 inçlik Full HD ve 15.6 inçlik 4K ekranlı iki model hazırlıyor. Firma daha çok üretici ortaklarına markasız ürün temin ettiği için bu iki modeli pek çok marka altında görebiliriz. Modellerin fiyatı ve çıkış tarihi henüz net değil.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2485163,00.asp