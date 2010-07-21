Nvidia, GeForce GT 220'nin 64-bit versiyonunu hazırlıyor

GeForce GTS 450 modelini Ağustos sonu gibi pazara sunmayı planlayan Nvidia, mevcut ürün gamı için de bazı değişiklikler planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, GeForce GT220 modelinin 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. 40nm üretim teknolojisyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT216 GPU'sunun güç verdiği mevcut GeForce GT220 modeli, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahipken, yeni model için ayırıcı özelliğin 64-bit bellek veri yolu olacağı ifade ediliyor. 48x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GT 220'nin diğer özelliklerinde herhangi bir değişliklik olması beklenmezken, yeni modelin son kullanıcılardan öte daha çok sistem üreticileri için hazırlanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GT220 modelinin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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DOSTUM NE SAÇMALIYORSUN SEN YAA.. BEN HALA G FORCE FX 5200 KULLANIYOM.
FOREVER FX 5200 ŞEY PARDON PÖRTLEYENE KADAR FX 5200. _prozac_ isimli arkadaşımızın sistem önerisini iyice inceledim onu alcam 1750 lira civarı taş gibi bir sistem. haftaya elime ulaşınca size haber ederim
AMD de 5450 yi 5830 olarak çıkarıp adını 6830 , sonra 6850, sonra 6990 yapıp sonra da 64 bit e düşürseydi ona da gülerdik emin ol..
GT 220 hiç bir kartın kopyası değildir.farklı bir gpu kullanmıştır.GT216 isimli bir gpu..
128 bit ddr3 versiyonu hd 4670 - hd 4550 arası performans vermektedir.
bunun 64 biti sanırım sistem üreticileriiçin çıkarıyorlar.yani casper vs.
savundugum falan yok nvidia yı.bunu ATI de yapıyor.
sen bu yorumunla amelebaşı olmadın mı şimdi?
+1
Vah vah, yazık
Bu durumun Ati fanlarının forumda fazla olmasından kaynaklandıgını düşünüyorum.
ne günlere kaldık n vidia baktı hiçbir seviyede amd ile basa çıkamayacak s3 ve via ile giriş seviyesinde rekabet etmeye çalısıor sanırım:P s3 hala yasıormu bilmiyorum ama:D
Hakikaten tam Casper'lık olmuş. :|