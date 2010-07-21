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Nvidia, GeForce GT 220'nin 64-bit versiyonunu hazırlıyor

8 yıl
20,3b
1
35
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTS 450 modelini Ağustos sonu gibi pazara sunmayı planlayan Nvidia, mevcut ürün gamı için de bazı değişiklikler planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, GeForce GT220 modelinin 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. 40nm üretim teknolojisyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT216 GPU'sunun güç verdiği mevcut GeForce GT220 modeli, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahipken, yeni model için ayırıcı özelliğin 64-bit bellek veri yolu olacağı ifade ediliyor. 48x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GT 220'nin diğer özelliklerinde herhangi bir değişliklik olması beklenmezken, yeni modelin son kullanıcılardan öte daha çok sistem üreticileri için hazırlanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GT220 modelinin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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UzmaN345 8 yıl
One ya 64 bit xd benim Fx5700 64 bitti bukadar düşülmezki
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Lethian 8 yıl
TNT2 M64 Strikes Back!
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...TALANCI... 8 yıl
Riqimaru
22.07.2010 Saat: 15:34



quote:



Orijinalden alıntı: WinteR





quote:



Orijinalden alıntı: ecay





quote:



Orijinalden alıntı: WinteR



Hurdalık Efsaneleri ; Bir 9400 GT'nin yeniden doğuşu(v2).



8500GT'nin yeniden doğuşu (v3.0)



7600GT :)



FX5500




DOSTUM NE SAÇMALIYORSUN SEN YAA..
BEN HALA G FORCE FX 5200 KULLANIYOM.





FOREVER FX 5200
ŞEY PARDON PÖRTLEYENE KADAR FX 5200.
_prozac_ isimli arkadaşımızın sistem önerisini iyice inceledim onu alcam 1750 lira civarı taş gibi bir sistem. haftaya elime ulaşınca size haber ederim


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OverClocK1ng 8 yıl
AMD 5450 yi 64 bit çıkartmış olabilir ama nVidia ise eski kartı yeniden isimlendiriyor, sonra bir daha yeniden isimlendiriyor, sonra bir daha yeniden isimlemdiriyor, sonra aynı eski kartı 64 bit e dişürüyor. Eee o zaman bize de dalga geçmek düşüyor.
AMD de 5450 yi 5830 olarak çıkarıp adını 6830 , sonra 6850, sonra 6990 yapıp sonra da 64 bit e düşürseydi ona da gülerdik emin ol..
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ahmetkep 8 yıl

OverClocKing

AMD 5450 yi 64 bit çıkartmış olabilir ama nVidia ise eski kartı yeniden isimlendiriyor, sonra bir daha yeniden isimlendiriyor, sonra bir daha yeniden isimlemdiriyor, sonra aynı eski kartı 64 bit e dişürüyor. Eee o zaman bize de dalga geçmek düşüyor.

AMD de 5450 yi 5830 olarak çıkarıp adını 6830 , sonra 6850, sonra 6990 yapıp sonra da 64 bit e düşürseydi ona da gülerdik emin ol..

GT 220 hiç bir kartın kopyası değildir.farklı bir gpu kullanmıştır.GT216 isimli bir gpu..
128 bit ddr3 versiyonu hd 4670 - hd 4550 arası performans vermektedir.
bunun 64 biti sanırım sistem üreticileriiçin çıkarıyorlar.yani casper vs.
savundugum falan yok nvidia yı.bunu ATI de yapıyor.
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ExclusivePack 8 yıl
lnvidia gpu yal1 cache l2 cache koymuş dalga geçio ati napıo hala 3d özelliği yok nvidia kadarda destek vermionherşey hız deildir
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murdocklawless 8 yıl
lj94,
sen bu yorumunla amelebaşı olmadın mı şimdi?
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Al Capone! 8 yıl

murdocklawless

lj94,

sen bu yorumunla amelebaşı olmadın mı şimdi?


+1
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lj94 8 yıl
forum gene amele dolmus.bi arkadas demişki nvidia amd ile hiçbi sekilde yarısamaz.buna k'cmla gülerm:D.nvidia her şekil amd yi döver bunu kabullenin artık.
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IgorStravinsky 8 yıl

lj94

forum gene amele dolmus.bi arkadas demişki nvidia amd ile hiçbi sekilde yarısamaz.buna k'cmla gülerm:D.nvidia her şekil amd yi döver bunu kabullenin artık.

Vah vah, yazık
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M@U 8 yıl
dx10.1 destekli giriş seviyesi yeni bir model hazırlıyor Nvidia... Biraz geç kalmamış mı? Herkes kendisinden 6 ay önce çıkarması gereken giriş seviyesi Fermi bekliyor da...
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murdocklawless 8 yıl
8 bit'ini de çıkarsınlar, daha bereketli olur.
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ahmetkep 8 yıl
Geçen gün ati nin 64 bitli 5450 si çıktı haberi vardı.gereksiz dedim beni eleştirenler oldu.casper adını açan olmadı.şimdi bakıyorum yorumlarada herkes dalga geçiyor Nvidia ile..
Bu durumun Ati fanlarının forumda fazla olmasından kaynaklandıgını düşünüyorum.
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yonex78 8 yıl
hehehe:D
ne günlere kaldık n vidia baktı hiçbir seviyede amd ile basa çıkamayacak s3 ve via ile giriş seviyesinde rekabet etmeye çalısıor sanırım:P s3 hala yasıormu bilmiyorum ama:D
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OverClocK1ng 8 yıl
nVidia Intel'le dalga geçip karikatür yapacağına önce kendisine baksın. Bu ne ya.
Hakikaten tam Casper'lık olmuş. :|
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