Nvidia, GeForce GT 220'nin 64-bit versiyonunu hazırlıyor

GeForce GTS 450 modelini Ağustos sonu gibi pazara sunmayı planlayan Nvidia, mevcut ürün gamı için de bazı değişiklikler planlıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, GeForce GT220 modelinin 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. 40nm üretim teknolojisyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT216 GPU'sunun güç verdiği mevcut GeForce GT220 modeli, 128-bit bellek veri yolu desteğine sahipken, yeni model için ayırıcı özelliğin 64-bit bellek veri yolu olacağı ifade ediliyor. 48x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GT 220'nin diğer özelliklerinde herhangi bir değişliklik olması beklenmezken, yeni modelin son kullanıcılardan öte daha çok sistem üreticileri için hazırlanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GT220 modelinin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.