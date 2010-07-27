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Nvidia GeForce GTS 450, 31 Ağustos'ta lanse edilecek

8 yıl
14b
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25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460 modelini iki hafta önce pazara sunan Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ürün gamının beşinci modeli olarak GeForce GTS 450'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç vereceği ekran kartı, ekran kartı ürticilerinden aldığımız bilgilere göre 128-bit olacak ve 1GB GDDR5 bellekle gelecek. Fiyatlandırma açısından Nvidia'nın mevcut ürün gamı içerisinde GeForce GTS 250'nin yerini alması beklenen ekran kartı, aynı zamanda Radeon HD 5770 serisine de rakip olacak.

Tasarım konusunda Nvidia'nın üreticileri serbest bıraktığı GeForce GTS 450 için lansman günüyle birlikte çok sayıda özel tasarımlı modelin pazara sunlması bekleniyor. Bu arada kartın lansman günü de netleşiyor. Henüz Nvidia tarafından yapılmış resmi bir açıklama olmasa da, Nvidia'ya yakın kaynaklar, GTS 450'nin 31 Ağustos'ta lanse edileceğini belirtiyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl

M@U araştırmadan saçmalamak sana mahsus ki millete çamur atıyorsun...
bimeks.com.tr/...
taksitli seçeneğine bir bak...
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CrusaderKnight 8 yıl
Hd5770 varken bu kart alınmaz.

Nvindia orta seviye kartlarda çok başarısız. Genedel düşük ve yüksek seviyede atıye göre daha başarılı.
Ancak oyuncuların çoğunluğu ortalama ekran kartları aldığı için Atı önde.
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M@U 8 yıl
DH Misafiri


M@U araştırmadan saçmalamak sana mahsus ki millete çamur atıyorsun...

bimeks.com.tr/...
taksitli seçeneğine bir bak...

Kartın fiyatını uçuk göstermek için elinizden geleni yapmışsınız maaşallah. Gösterdiğiniz yerde bile 600 Lira olduğunu kanıtlayamıyorsunuz.

Alın size 1 GB olanın fiyatını göstereyim: novabilgisayar.com/... (Hatta stokta olmayan bir link vereyim: eksenbilgisayar.com/... taksitli fiyatlara da iyice bakın!)

Bu da 768 MB olanı: bimeks.com.tr/...

Kimin araştırma yapmadığı belli oluyor sanırım. Israr ediyorum saçmalıyorsunuz.
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DH Misafiri 8 yıl
şimdi kendinle çelişme...kendi +/- fiyat aralığında dersen 150tl de girer...5000tl de...onun için küçümseme yazarken :)
kendi fiyat aralığı dersen ahanda orda bile yakalanıyorsun..
gtx465-hd5850 varken okartla rüya bile gördürmezler sana:)
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Dovahkiin 8 yıl
Tamam sen öyle diyosan öyledir muhattap olmayacağım
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DH Misafiri 8 yıl
"gtx460 f/p oranı iyi olan ürün"
hangisi??
guraba 192bitmi yoksa bitli 256 mı??
nezamandan beri 600tllik kart f/p oldu?
tabii göbeğini kaşıyan babaya papa papa diyenler için f/p değil züpperrr/pi olabilir..
1 sene sonra üretilen gts 450 rakip olacakmış..oldu.. 42lik adamın 24lük adamla yarışması gibin dimi...
utanmasa nvidia 5850yi geçti bu kart diyecek yemiiyooo..ama züppelere yedirmişki hala fanatikusluk hala...
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Dovahkiin 8 yıl
Fiyat/performans deyince 150TL mi fiyatının olması gerekiyor.

Kendi +/- fiyat aralığında kesinlikle f/p bir kart GTX 460. Bunu neden inkar ediyorsunuz anlamıyorum.
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M@U 8 yıl

DH Misafiri

"gtx460 f/p oranı iyi olan ürün"
hangisi??
guraba 192bitmi yoksa bitli 256 mı??
nezamandan beri 600tllik kart f/p oldu?


GTX460'ın 600 Lira olduğu bir tane link verin! Ne kadar saçma konuştuğunuz malum...
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Tolgá 8 yıl
Zaten 6 ay geciktiler hata yapacaklarını sanmıyorum dikkatli adım atacaklardır
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CrySystem 8 yıl

DEATH71

Zaten 6 ay geciktiler hata yapacaklarını sanmıyorum dikkatli adım atacaklardır


6 ay gecikmeleri asıl hata değil mi?
ki hala ezip geçemedi...
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mavizaman 8 yıl
eylül başı ölme eşeğim ölme..
ekim civarı 6000 serisi ATIlerin lanse edileceği söyleniyor bide onu bekleriz..
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M@U 8 yıl

mavizaman

eylül başı ölme eşeğim ölme..

ekim civarı 6000 serisi ATIlerin lanse edileceği söyleniyor bide onu bekleriz..

İlk nesilden umudumu kestiğim için gts250 sipariş ettim. Artık onun testlerini yaparım.
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M@U 8 yıl
Bu kartın 128bit olmasını imkansız olarak görmeye beşldım iyice. Yahu hd5770'e rakip olacak bir kart yapılacaksa, yanıt anlamı taşır. Yani geçmek amacındadır. Nvidia'nın daha 4ghz bellek kullandığı görülmedi. 128 bit 3600mhz bellek ile birleştiğinde hd5770'ten çok daha düşük bir bellek bant genişliği elde ediliyor. Kaldı ki hd5770 için bellek bant genişliği yetersiz ve bu sebepten Ati en hızlı bellekleri kullanıyor.

Hadi diyelim ki Nvidia yeni mimarisinde bellek yönetimini oldukça geliştirdi ve Ati kartlara göre daha iyi durumda. E böyle bir durumda da ancak hd5770 performansı verir. O bile muamma. O halde hd5770 ile yarışacak olan kart 128 bit bellek veriyolu genişliğine sahip olamaz. Kartın adı ne olur bilmem (gts450, gts455) ama hd5770'e rakip olacak kartın 192 bit olacağı kesin. Aksi halde Nvidia baştan kaybetmiş olacak.
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IgorStravinsky 8 yıl
5770 e rakip olabilceğini zannetmiyorum. Biraz daha hızlı yapmaları lazım. Çünkü HD 5xxx serisi çok az güç tüketiyo.
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thal1on 8 yıl
250-300 arası fiyatı olupta 5770'i geçebilirse çok güzel olur.
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Dovahkiin 8 yıl
Nvidia orta seviyede çok geç kaldı ama zararın neresinden dönse kar.
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ceycey11 8 yıl
bakalım buda oc canavarı çıkacakmı
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