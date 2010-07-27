Nvidia GeForce GTS 450, 31 Ağustos'ta lanse edilecek

GeForce GTX 460 modelini iki hafta önce pazara sunan Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ürün gamının beşinci modeli olarak GeForce GTS 450'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç vereceği ekran kartı, ekran kartı ürticilerinden aldığımız bilgilere göre 128-bit olacak ve 1GB GDDR5 bellekle gelecek. Fiyatlandırma açısından Nvidia'nın mevcut ürün gamı içerisinde GeForce GTS 250'nin yerini alması beklenen ekran kartı, aynı zamanda Radeon HD 5770 serisine de rakip olacak.
Tasarım konusunda Nvidia'nın üreticileri serbest bıraktığı GeForce GTS 450 için lansman günüyle birlikte çok sayıda özel tasarımlı modelin pazara sunlması bekleniyor. Bu arada kartın lansman günü de netleşiyor. Henüz Nvidia tarafından yapılmış resmi bir açıklama olmasa da, Nvidia'ya yakın kaynaklar, GTS 450'nin 31 Ağustos'ta lanse edileceğini belirtiyorlar.
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M@U araştırmadan saçmalamak sana mahsus ki millete çamur atıyorsun...
bimeks.com.tr/...
taksitli seçeneğine bir bak...
Nvindia orta seviye kartlarda çok başarısız. Genedel düşük ve yüksek seviyede atıye göre daha başarılı.
Ancak oyuncuların çoğunluğu ortalama ekran kartları aldığı için Atı önde.
Kartın fiyatını uçuk göstermek için elinizden geleni yapmışsınız maaşallah. Gösterdiğiniz yerde bile 600 Lira olduğunu kanıtlayamıyorsunuz.
Alın size 1 GB olanın fiyatını göstereyim: novabilgisayar.com/... (Hatta stokta olmayan bir link vereyim: eksenbilgisayar.com/... taksitli fiyatlara da iyice bakın!)
Bu da 768 MB olanı: bimeks.com.tr/...
Kimin araştırma yapmadığı belli oluyor sanırım. Israr ediyorum saçmalıyorsunuz.
kendi fiyat aralığı dersen ahanda orda bile yakalanıyorsun..
gtx465-hd5850 varken okartla rüya bile gördürmezler sana:)
hangisi??
guraba 192bitmi yoksa bitli 256 mı??
nezamandan beri 600tllik kart f/p oldu?
tabii göbeğini kaşıyan babaya papa papa diyenler için f/p değil züpperrr/pi olabilir..
1 sene sonra üretilen gts 450 rakip olacakmış..oldu.. 42lik adamın 24lük adamla yarışması gibin dimi...
utanmasa nvidia 5850yi geçti bu kart diyecek yemiiyooo..ama züppelere yedirmişki hala fanatikusluk hala...
Kendi +/- fiyat aralığında kesinlikle f/p bir kart GTX 460. Bunu neden inkar ediyorsunuz anlamıyorum.
GTX460'ın 600 Lira olduğu bir tane link verin! Ne kadar saçma konuştuğunuz malum...
6 ay gecikmeleri asıl hata değil mi?
ki hala ezip geçemedi...
ekim civarı 6000 serisi ATIlerin lanse edileceği söyleniyor bide onu bekleriz..
İlk nesilden umudumu kestiğim için gts250 sipariş ettim. Artık onun testlerini yaparım.
Hadi diyelim ki Nvidia yeni mimarisinde bellek yönetimini oldukça geliştirdi ve Ati kartlara göre daha iyi durumda. E böyle bir durumda da ancak hd5770 performansı verir. O bile muamma. O halde hd5770 ile yarışacak olan kart 128 bit bellek veriyolu genişliğine sahip olamaz. Kartın adı ne olur bilmem (gts450, gts455) ama hd5770'e rakip olacak kartın 192 bit olacağı kesin. Aksi halde Nvidia baştan kaybetmiş olacak.