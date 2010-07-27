Nvidia GeForce GTS 450, 31 Ağustos'ta lanse edilecek

GeForce GTX 460 modelini iki hafta önce pazara sunan Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ürün gamının beşinci modeli olarak GeForce GTS 450'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF106 GPU'sunun güç vereceği ekran kartı, ekran kartı ürticilerinden aldığımız bilgilere göre 128-bit olacak ve 1GB GDDR5 bellekle gelecek. Fiyatlandırma açısından Nvidia'nın mevcut ürün gamı içerisinde GeForce GTS 250'nin yerini alması beklenen ekran kartı, aynı zamanda Radeon HD 5770 serisine de rakip olacak.

Tasarım konusunda Nvidia'nın üreticileri serbest bıraktığı GeForce GTS 450 için lansman günüyle birlikte çok sayıda özel tasarımlı modelin pazara sunlması bekleniyor. Bu arada kartın lansman günü de netleşiyor. Henüz Nvidia tarafından yapılmış resmi bir açıklama olmasa da, Nvidia'ya yakın kaynaklar, GTS 450'nin 31 Ağustos'ta lanse edileceğini belirtiyorlar.