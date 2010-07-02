Nvidia: GeForce GTX 460, GeForce 9800GT'den 2.6x daha fazla oyun performansı sunuyor

Dördüncü Fermi modeli olarak 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460 için yeni detayları paylaşmaya devam ediyoruz. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı iki farklı bellek konfigürasyonu ile gelecek. 199$ seviyesinden lanse edilecek model 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, 229$ seviyesinden lanse edilecek model ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak.

Her ikisi de 336x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 460 versiyonları 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışacaklar. Sırasıyla 150 Watt ve 160 Watt TDP değerlerine sahip olan GeForce GTX 460, Nvidia tarafından doğrudan ATi Radeon HD 5830'a rakip olarak gösterilirken, daha hızlı olduğunu ve daha sessiz çalıştığının altı çiziliyor. Elimize ulaşan bazı yeni dökümanlarda ise Nvidia, GeForce GTX 460'ı GeForce 9800GT ve GTX 260 ile karşılaştırıyor.

Nvidia tarafından hazırlanan resmi karşılaştırma tablosuna göre GeForce GTX 460, oyunlarda (Far Cry 2 baz alınarak) GeForce 9800GT'ye göre 2.6 kat daha fazla performans sunarken, GeForce GTX 260'dan %45 civarında daha hızlı olmayı başarıyor.