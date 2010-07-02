Nvidia: GeForce GTX 460, GeForce 9800GT'den 2.6x daha fazla oyun performansı sunuyor

Dördüncü Fermi modeli olarak 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460 için yeni detayları paylaşmaya devam ediyoruz. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı iki farklı bellek konfigürasyonu ile gelecek. 199$ seviyesinden lanse edilecek model 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, 229$ seviyesinden lanse edilecek model ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak.
Her ikisi de 336x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 460 versiyonları 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışacaklar. Sırasıyla 150 Watt ve 160 Watt TDP değerlerine sahip olan GeForce GTX 460, Nvidia tarafından doğrudan ATi Radeon HD 5830'a rakip olarak gösterilirken, daha hızlı olduğunu ve daha sessiz çalıştığının altı çiziliyor. Elimize ulaşan bazı yeni dökümanlarda ise Nvidia, GeForce GTX 460'ı GeForce 9800GT ve GTX 260 ile karşılaştırıyor.
Nvidia tarafından hazırlanan resmi karşılaştırma tablosuna göre GeForce GTX 460, oyunlarda (Far Cry 2 baz alınarak) GeForce 9800GT'ye göre 2.6 kat daha fazla performans sunarken, GeForce GTX 260'dan %45 civarında daha hızlı olmayı başarıyor.
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Milletin niye paldır küldür kartlarını sattıkları belli işte.Ama onlara sorsanız gürültü yok ısı yok vsvs.
farcry 2 afrikada 52km^2 alanda geçen hava şartları değişen bir oyun. Ekran kartları için en uygun test oyunlarından biri bence.Çünkü ışık efekleri en yoğun bu oyunda kullanılıyor günün saatine uygun aydınlık miktarı çok gerçekci ayrıca yağmurlu bulutlu havalar...
Afrikada geçmesi ayrı bir güzel kurak kayalara çıkıp manzarayı seyretmet çok hoş
farcyr 2 bitireli yıllar oluyor.bu oyunlar eskidi artık milleti kandırmasınlar gerçi farcyr 2 herzaman oynabilir bir oyun 52 km ^2 alanda afrika turu atmayı her zamam isterim :D
9800gt den 2.6 kat ve gtx260 dan %45 hızlı demek gtx285 den daha hızlı demektir.
Bu söylenen yüzdelerin doğru olması için kartın gtx 465 den hızlı, 470 den %5 kadar yavaş olması gerekir.
Hiç mümkün gözükmüyor.
1900 1200 2x aa crysis 9800gt 16fps 35/16=2.2
1900 1200 2x aa crysis gtx285 35fps
demmekki kartımız gtx285 ortalama yuzde 18 iyi olacak..
nvidianın bu serisinden bir yol olmaz ve kimseye almasını tavsiye etmiyorum. mimari de iş var, gelecek vaad ediyor ve performans olarak da gayet yeterliler ama AŞIRI güç çekiyorlar. gtx460 gibi orta seviyeye hitap eden kartta iki tane güç girişi olmamalı. oc li gtx465 5970 den fazla güç çekmesi kabul edilebilir bir durum değil. bugün piyasadaki gtx 4** serisi kartların sık kullanılanları 2 yıl sonra kapasitörleri, lehim bağlantı noktaları ve diğer bileşenlerin uzun süre ısıya maruz kalmasından kullanılmaz hale gelmesi ihtimal dışı bir durum değil.
ancak başta da dediğim gibi mimari de iş var. bir sonraki üretim tekniği ve yeni revizyonlarla kendine gelir. aynı şey ati 2000 serisinde de olmuş ve 2900xt gibi rezalet bişey çıkmıştı ortaya. ama o kartın mimarisi hala kullanılmaya devam ediyor.
5770 ve 5850 orta-üst seviye için en alınabilir kartlar şu anda. ama ati ortalığı boş bulup kartlara fazla fiyat biçiyor.