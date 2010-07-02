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Nvidia: GeForce GTX 460, GeForce 9800GT'den 2.6x daha fazla oyun performansı sunuyor

8 yıl
29,1b
1
52
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dördüncü Fermi modeli olarak 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460 için yeni detayları paylaşmaya devam ediyoruz. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı iki farklı bellek konfigürasyonu ile gelecek. 199$ seviyesinden lanse edilecek model 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine, 229$ seviyesinden lanse edilecek model ise 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak.

Her ikisi de 336x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 460 versiyonları 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışacaklar. Sırasıyla 150 Watt ve 160 Watt TDP değerlerine sahip olan GeForce GTX 460, Nvidia tarafından doğrudan ATi Radeon HD 5830'a rakip olarak gösterilirken, daha hızlı olduğunu ve daha sessiz çalıştığının altı çiziliyor. Elimize ulaşan bazı yeni dökümanlarda ise Nvidia, GeForce GTX 460'ı GeForce 9800GT ve GTX 260 ile karşılaştırıyor.

Nvidia tarafından hazırlanan resmi karşılaştırma tablosuna göre GeForce GTX 460, oyunlarda (Far Cry 2 baz alınarak) GeForce 9800GT'ye göre 2.6 kat daha fazla performans sunarken, GeForce GTX 260'dan %45 civarında daha hızlı olmayı başarıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
oc ile gtx495...
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ALBAY 8 yıl
Çok pis nvidia reklamları bunlar.İşte ATI yi bu yüzden seviyorum.Adamlar ne yaparsa yapsın abartmıyorlar.Yok 10 katı hızlı yok 50 katı soğuk vsvs..Adamlar abartmadan reklamlarını yapıp geçiyorlar.Eğer ilk dx11 kartları (5850-5870-5770) NV çıkarsaydı o zaman herhalde 5850 için 1000 lira felan öderdik.
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DH Misafiri 8 yıl
tabi far cry 2 ile test yaparlar. nvidia ekran kartlarıyla arası iyi
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CaSsErDoDo 8 yıl
2.6 kat daha performanslı derler takarız pc mize 10fps daha fazla verir sonra gel dert yan forumlarda bu kart bozuk diye....
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vidoko 8 yıl
bence 2010 nividia için bir halt olmaz yargısındayım :)) 2011 de neoolur onu bilmem
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annihilator 8 yıl
inanmıyoroommmm GTX 460, 470ten ve hatta HD5870'ten hızlı ve nerdeyse 480 kadar hızlı olcakmışşşşş 2.6ya göre!!!



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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3DFF 8 yıl
gönlü nvidadan yana olan arkadaşım. 3-5 gün önce gtx 470 aldı. performans çok iyi ama kartı soğutamıyorum diyor. kartı soğutmak için. başka çareler arıyor. çok gürültülü sesinden durulmuyor diyor. kartın sıcaklığından ekran kartı yanacak diye korkuyorum diyor. bilseydim ati alırdım diyor. ben de shapphire hd 5850 den çok memnunum. 12 çarpı 526 tl ye aldım. gold bilgisayardan. şimdi 550 civarında fiyatı. fermiler çıkmazdan 1 ay önce aldım. fiyatı düşmedi arttı. far cry 2 yi çok hızlı oynuyorum. 5850' min hızı far cry 2 ye fazla fazla yetiyor. vallahi ati taraftarı olduğum için demiyorum. 5850 den önceki kartım nvidia 8800 gt idi o zaman nvida iyi idi onu aldım. çok da memnundum. şimdi de 5000 serisi daha iyi.kabul edelim fermiler 5000 serisi karşısında başarısız.
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ALBAY 8 yıl

3DFF

gönlü nvidadan yana olan arkadaşım. 3-5 gün önce gtx 470 aldı. performans çok iyi ama kartı soğutamıyorum diyor. kartı soğutmak için. başka çareler arıyor. çok gürültülü sesinden durulmuyor diyor. kartın sıcaklığından ekran kartı yanacak diye korkuyorum diyor. bilseydim ati alırdım diyor. ben de shapphire hd 5850 den çok memnunum. 12 çarpı 526 tl ye aldım. gold bilgisayardan. şimdi 550 civarında fiyatı. fermiler çıkmazdan 1 ay önce aldım. fiyatı düşmedi arttı. far cry 2 yi çok hızlı oynuyorum. 5850' min hızı far cry 2 ye fazla fazla yetiyor. vallahi ati taraftarı olduğum için demiyorum. 5850 den önceki kartım nvidia 8800 gt idi o zaman nvida iyi idi onu aldım. çok da memnundum. şimdi de 5000 serisi daha iyi.kabul edelim fermiler 5000 serisi karşısında başarısız.


Milletin niye paldır küldür kartlarını sattıkları belli işte.Ama onlara sorsanız gürültü yok ısı yok vsvs.
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Hadrian 8 yıl
GTX 460 256-bit, tüm oyunlar baz alındığında GTX 285'den %3-5 kadar daha hızlı olacaktır.
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MxFxOx 8 yıl
9800 gt demekki çok kötü bir kart 460 bile 2.6 kat fark atmışsa ben bunu anladım :D
farcry 2 afrikada 52km^2 alanda geçen hava şartları değişen bir oyun. Ekran kartları için en uygun test oyunlarından biri bence.Çünkü ışık efekleri en yoğun bu oyunda kullanılıyor günün saatine uygun aydınlık miktarı çok gerçekci ayrıca yağmurlu bulutlu havalar...
Afrikada geçmesi ayrı bir güzel kurak kayalara çıkıp manzarayı seyretmet çok hoş
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DH Misafiri 8 yıl
2.6 kat farkı gtx480 atabilir. 460 da ne oluyor.
farcyr 2 bitireli yıllar oluyor.bu oyunlar eskidi artık milleti kandırmasınlar gerçi farcyr 2 herzaman oynabilir bir oyun 52 km ^2 alanda afrika turu atmayı her zamam isterim :D
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muvaZaa xD 8 yıl
valla yorumların çoğuna gülmemek elde değil özellikle şu 9800gt den 2.6x daha hızlı olacak dendiğinde milletin yok gtx 285 ten daha performanslı demesiyle inanın gülmekten karnıma ağrı girdi
far cry2 yi mi baz alıyor bu nvidia resmen kartını satmak için aynı seviyelerde karşılaştırılırken nvidia kartların sürekli arayı açtığı bir oyun sıkıyorsa iddialı olduğu metro 2033 e gelsin gtx 480 bile 5870 e adam akıllı 3-5 fps fark atabildi yeni sürücüler deseniz fark 7 fpsyi geçmiyor max... kaldı ki gtx 460 ın gtx 285 ten daha performanslı olacağını yanlış hesaplayan arkadaşlar bir daha hesap yapsın... bana göre 192 bitlik modeli oyunlara göre değişkenlik göstererek 5770 seviyesinde, 256 bitlik olanı da 5830 seviyesinde olacak
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drkayzer 8 yıl
isterse hızlı olmasın
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mav1li 8 yıl
Yine bir firma kandırması ile sizlerle beraberiz.

9800gt den 2.6 kat ve gtx260 dan %45 hızlı demek gtx285 den daha hızlı demektir.

Bu söylenen yüzdelerin doğru olması için kartın gtx 465 den hızlı, 470 den %5 kadar yavaş olması gerekir.

Hiç mümkün gözükmüyor.


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mk2kill 8 yıl
masa utunde degil ama laptoplarda mobil versiyonu iyi iş cıkarabilir. orta seviye oyun laptoplarında fena bir secim olmaz bence.
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xmms 8 yıl
Matematik bilmeyenler için hesabı şöyle yapabiliriz..

1900 1200 2x aa crysis 9800gt 16fps 35/16=2.2
1900 1200 2x aa crysis gtx285 35fps

demmekki kartımız gtx285 ortalama yuzde 18 iyi olacak..
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M@U 8 yıl
Eğer FarCry2'yi referans gösteriyorsa Nvidia, bu karttan bir yol olmaz demek istiyor sanırım. Yahu yeni mimarinin zaten kendini en iyi gösterdiği oyun FarCry2. Diğer oyunlarda gtx260'la başabaş olacak heralde. Belki hd5830 seviyesinde. Tabi bu karşılaştırmada kullanılan gtx460 modelini de bilmek gerekir. Tahminim 256bit olan modeldir. Kimse yoğurdum kara demez. Reklamları 256bit'lik model üzerinden yapıp, satışın büyük kısmını 192bit'e yönlendirirse fena bir durum olur. Neyse zaten 10 gün sonra çıkıyor. İnşallah adamakıllı bir kart çıkarır da Nvidia piyasa biraz hareketlenir.
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IgorStravinsky 8 yıl
9800 den 2.6 kat daha fazla performanslıymış öyle mi ? 9800 ile 4850 yi eş sayarsak 5770 den yaklaşık 2 kat daha fazla mı performans sunmuş olacak?
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Hobar 8 yıl

M@U

Eğer FarCry2'yi referans gösteriyorsa Nvidia, bu karttan bir yol olmaz demek istiyor sanırım. Yahu yeni mimarinin zaten kendini en iyi gösterdiği oyun FarCry2. Diğer oyunlarda gtx260'la başabaş olacak heralde. Belki hd5830 seviyesinde. Tabi bu karşılaştırmada kullanılan gtx460 modelini de bilmek gerekir. Tahminim 256bit olan modeldir. Kimse yoğurdum kara demez. Reklamları 256bit'lik model üzerinden yapıp, satışın büyük kısmını 192bit'e yönlendirirse fena bir durum olur. Neyse zaten 10 gün sonra çıkıyor. İnşallah adamakıllı bir kart çıkarır da Nvidia piyasa biraz hareketlenir.


nvidianın bu serisinden bir yol olmaz ve kimseye almasını tavsiye etmiyorum. mimari de iş var, gelecek vaad ediyor ve performans olarak da gayet yeterliler ama AŞIRI güç çekiyorlar. gtx460 gibi orta seviyeye hitap eden kartta iki tane güç girişi olmamalı. oc li gtx465 5970 den fazla güç çekmesi kabul edilebilir bir durum değil. bugün piyasadaki gtx 4** serisi kartların sık kullanılanları 2 yıl sonra kapasitörleri, lehim bağlantı noktaları ve diğer bileşenlerin uzun süre ısıya maruz kalmasından kullanılmaz hale gelmesi ihtimal dışı bir durum değil.

ancak başta da dediğim gibi mimari de iş var. bir sonraki üretim tekniği ve yeni revizyonlarla kendine gelir. aynı şey ati 2000 serisinde de olmuş ve 2900xt gibi rezalet bişey çıkmıştı ortaya. ama o kartın mimarisi hala kullanılmaya devam ediyor.

5770 ve 5850 orta-üst seviye için en alınabilir kartlar şu anda. ama ati ortalığı boş bulup kartlara fazla fiyat biçiyor.
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canpinar 8 yıl
Ne yanı şimdi bu en fazla 5830 veya 5770 in karşısında olabilcek kart 470 veya 465'e kafamı tutacak bırakın ya. alayı piyasanın pazarlama teknikleri bunlar
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