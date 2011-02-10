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Nvidia, Grafik Teknolojileri Konferansı 2011'in tarihlerini açıkladı

8 yıl
6,3b
1
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia son iki yıldır düzenlediği ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediği Grafik Teknolojileri Konferansı (GTC) için bu sene düzenleyeceği tarihleri açıkladı. Firmadan yapılan duyuruya göre GTC 2011, 11-14 Ekim tarihleri arasında Kaliforniya'daki McEnery Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve daha önceki etkinliklerde olduğu GPU üzerine geliştirilen yeni nesil teknolojiler, uygulamaşar ve endüstriyel kullanım alanlarında son gelişmelerin anlatıldığı toplantı ve söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Grafik Teknolojileri Konferansı'nın bu seneki ayağı, Hızlandırılmış Yüksek Performanslı Bilgi-İşlem sempozyumunu da ev sahipliği yapacak Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ve Nvidia tarafından düzenlenen etkinlikle birlikte aralarında Microsoft, Supermicro, PNY, Adobe, Next IO ve Portland Grubu gibi sponsorlar eşliğinde çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Nvidia'nın baş bilimcisi Bill Dally konuyla ilgili açıklamasında, "GTC, bilim ve teknik GPU işlem Camiası için yıllık ajandanın tepesine yerleşen etkinlik oldu. Yeni eklenen Hızlandırılmış Yüksek Performanslı Bilgi-İşlem sempozyumu ile etkinlik, GPU ve Paralel İşlem teknolojilerinin önemine vurgu yapıyor." dedi.

Fermi mimarisini 2009 yılında düzenlediği Grafik Teknolojileri Konferansı'nda tanıtan Nvidia'nın, GTC 2011 etkinliğinde merakla beklenen yeni nesil Kepler mimarisini tanıtması da güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Fermi'nin yerini alacak Kepler mimarisi, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'lara güç verecek.


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