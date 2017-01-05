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Nvidia SHIELD TV daha güçlü ve 4K HDR destekli

Oturma odanızdaki en iyi konsol alternatifi olmayı amaçlayan Nvidia SHIELD TV, CES 2017 fuarında tekrar sahnedeydi. Oynatıcı şimdiye kadar ki en güçlü haline büründü.
2 yıl
6,7b
1
13
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oturma odalarında daha çok varlık göstermenin mücadelesini veren Nvidia, bunun için yıllardır SHIELD TV adındaki set üstü medya oynatıcısını geliştiriyor. CES 2017 fuarında oynatıcı en güçlü seviyesine yükseldi.

4K HDR Oyunlar

Yeni SHIELD TV modelinde en dikkat çeken konu 4K HDR desteği sunması. Kullanıcılar YouTube veya Netflix gibi uyumlu kaynaklardan 4K HDR içerikleri cihazlarında izleyebilecekler. Ayrıca oyun tarafında da bu özelliği kullanmak mümkün.

Nvidia’nın bilgisayarınızdaki AAA oyunları cihaza yansıtmanızı sağlayan GameStream özelliği artık 60 kare/saniyeye kadar 4K HDR oyun akışlarını destekliyor. Daha canlı ve kaliteli görüntülerin elde edilebildiği GameStream yanında Steam uygulaması da artık bilgisayardan cihaza oyun yansıtmasını desteklemeye başladı.

Diğer taraftan GeForce NOW teknolojisi de, Nvidia’nın Pascal tabanlı ekran kartları ile donattığı sunucularından en iyi oyunları SHIELD TV cihazına aktarmanızı sağlıyor. En fazla 30 saniye içerisinde oyunun yüklenebilmesi, sunucu tarafındaki gücü göstermesi açısından önemli. Firma piyasada bu derece fazla oyun veya medya akışı sağlayan bir cihaz bulunmadığını ve standart cihazlardan da 3 katı daha fazla performans sergilediğini ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni tasarımlı Intel NUC’lar CES 2017 fuarında"

Önümüzdeki aylarda SHIELD TV için önemli yapımlar piyasada olacak. Thekla imzalı The Witness bulmaca oyunu, Square Enix imzalı Tomb Raider ve Madfinger Games imzalı Shadowgun Legends bu aydan itibaren yavaş yavaş piyasaya çıkacak. Android işletim sistemi olduğu için zaten sayısız oyuna erişim imkanı da mevcut. Yine Google Assistant en büyük yardımcınız olmaya hazır.

Yeni SHIELD TV modeli 200$ fiyat etiketi ile ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde ay içerisinde satışa sunulacak. 500GB depolama kapasitesi bulunan SHIELD Pro versiyonu da önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak. 

 

https://blogs.nvidia.com/blog/2017/01/04/shield-tv-gaming-ces/ Yorum Yaz
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StreamRolleR 2 yıl en beğenilen
20 saat gameplay için 25 dolar istendiği neden yazılmamış
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binyuz44 5 ay
Konuyu hortlatiyorum ama kullanan arkadaşlar var mı?
Bir kaç soru soracaktım da ??
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alparslan yagmur 2 yıl
Sipariş geçtik bakalım 236 euroya. Himedia q10 alacaktım ki virajı son anda kırdım. Baktım hem yeni versiyon hem kumandalı hem de madem amiral gemisi diyosunuz nisbeten 900 himediaya verecektim zaten. İnş iyi olmuştur bakalım beklicez 20-24 ocağı.
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Seko92 2 yıl
Türkiye'de distribütörlüğü bulunmayan herhangi bir ürünü, kendiniz yarı fiyatına kesin getirtebilirsiniz. Her ne olursa olsun bu böyle...
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V4LKyR 2 yıl
AAA oyunlar.
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FRAPS_TR 2 yıl
Umarm nintendo swicth de bu çipset kullanilir
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smart1978 2 yıl
4K HDR10 olmazsa anlami yok ...
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StreamRolleR 2 yıl en beğenilen
20 saat gameplay için 25 dolar istendiği neden yazılmamış
3 Yanıt Yanıtla +5
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qaso 2 yıl StreamRolleR
StreamRolleR

20 saat gameplay için 25 dolar istendiği neden yazılmamış

Bizim eski atarilerdeki jeton mantığı .:))) Jeton yoksa, oyun yok.
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shadowtr 2 yıl StreamRolleR
StreamRolleR
20 saat gameplay için 25 dolar istendiği neden yazılmamış

2500 tl para verip bir de oynama parası mı verecek millet. Konsol mantığı mı işletmek istiyorlar? 20 saat çok az değil mi 25$ için... yuh
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CoreXXX 2 yıl StreamRolleR
StreamRolleR

20 saat gameplay için 25 dolar istendiği neden yazılmamış

nvidia bu. fiyata bakınca konsol ucuz gibi geliyor ama bu konsolu alanı sömürürüm uyarısı koymayı unutmuşlar
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