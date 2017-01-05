Nvidia SHIELD TV daha güçlü ve 4K HDR destekli

Oturma odalarında daha çok varlık göstermenin mücadelesini veren Nvidia, bunun için yıllardır SHIELD TV adındaki set üstü medya oynatıcısını geliştiriyor. CES 2017 fuarında oynatıcı en güçlü seviyesine yükseldi.

4K HDR Oyunlar

Yeni SHIELD TV modelinde en dikkat çeken konu 4K HDR desteği sunması. Kullanıcılar YouTube veya Netflix gibi uyumlu kaynaklardan 4K HDR içerikleri cihazlarında izleyebilecekler. Ayrıca oyun tarafında da bu özelliği kullanmak mümkün.

Nvidia’nın bilgisayarınızdaki AAA oyunları cihaza yansıtmanızı sağlayan GameStream özelliği artık 60 kare/saniyeye kadar 4K HDR oyun akışlarını destekliyor. Daha canlı ve kaliteli görüntülerin elde edilebildiği GameStream yanında Steam uygulaması da artık bilgisayardan cihaza oyun yansıtmasını desteklemeye başladı.

Diğer taraftan GeForce NOW teknolojisi de, Nvidia’nın Pascal tabanlı ekran kartları ile donattığı sunucularından en iyi oyunları SHIELD TV cihazına aktarmanızı sağlıyor. En fazla 30 saniye içerisinde oyunun yüklenebilmesi, sunucu tarafındaki gücü göstermesi açısından önemli. Firma piyasada bu derece fazla oyun veya medya akışı sağlayan bir cihaz bulunmadığını ve standart cihazlardan da 3 katı daha fazla performans sergilediğini ifade ediyor.

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Önümüzdeki aylarda SHIELD TV için önemli yapımlar piyasada olacak. Thekla imzalı The Witness bulmaca oyunu, Square Enix imzalı Tomb Raider ve Madfinger Games imzalı Shadowgun Legends bu aydan itibaren yavaş yavaş piyasaya çıkacak. Android işletim sistemi olduğu için zaten sayısız oyuna erişim imkanı da mevcut. Yine Google Assistant en büyük yardımcınız olmaya hazır.

Yeni SHIELD TV modeli 200$ fiyat etiketi ile ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde ay içerisinde satışa sunulacak. 500GB depolama kapasitesi bulunan SHIELD Pro versiyonu da önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak.