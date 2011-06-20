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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia SLI teknolojisini AMD platformunda aktif eden GeForce 270.50 sürücüsü çıktı

7 yıl
10,5b
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7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberde SLI teknolojisinin AMD platformundan aktif edilmediğinden bahsetmiş, 990FX anakart incelemesi yapan internet sitelerinin testlerinde Nvidia tarafından sağlanan özel bir sürücünün kullanıldığına değinmiştik. Nvidia bugün yaptığı açıklamayla AMD'nin 900 serisi anakartlarında SLI kurulumunu aktifleştirilen GeForce 275.50 Beta sürücüsünü kullanıma sunduğunu duyurdu.

GeForce 6 serisinden günümüze kadar olan tüm Nvidia ekran kartlarının desteklendiği sürücü aynı zamanda ION serisi entegre grafik yongalarıyla da kullanılabiliyor. 3DVision kontrolcü yazılımını da içeren sürücü, Nvidia'nın SLI çoklu GPU teknolojisini, 970, 990X ve 990FX anakartlarda mümkün kılıyor. GeForce 275.50 sürücüsü aynı zamanda bazı oyunlar için 3DVision güncellemesi de getiriyor;

- Duke Nukem Forever'ın 3-way SLI ve Quad SLI üzerindi kullanımlar için arttırılmış 3DVision performansı.

- Bazı oyunlar için yeni eklenen 3DVision profilleri;

Duke Nukem Forever Demo
Mars benchmark
Rise of the Immortals
Rusty Hearts

- Alice Madness Returns oyunu için güncellenmiş 3DVision profili. 

Nvidia'nın şu an beta aşamasında olan GeForce 275.50 beta sürücüsünü indirmek için ilgili adres; http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-275.50-beta-driver.html

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H34RTL3SS 7 yıl
saintroyo
yenerbalcıBunlar bence boş işler SLI ve CF teknolojisine kesinlikle izin vermeyeceksin Güç tüketimi 150 wattın üstündeyse bu teknolojiye de izin vermeyeceksin örnek Asus GeForce GTX 590ın güç tüketimi 375 Watt ( Tek kart ) ......................Teknoloji denmez teknoloji çöplüğü denir (nasıl izin veriyorlar anlamıyorum ) teknoloji böyle giderse 5 yıl sonra en az 2000 - 3000 watt güç kaynaklarından bahsederiz
sonuna kadar katılıyorum. sürekli daha fazla güce ihtiyaç duyuyoruz, bu ihtiyaç eninde sonunda kaynak arayışına bizleri itecek. insanoğlu daha hâla cepten yiyor. dünyayı nereye kadar sömüreceğiz bakalım. ister beğenin ister beğenmeyin..

ewinde nükleer santralin yoksa sli cf yapma zorla deilya
bu o kadartlar için 3000 tl weren için
1000 watt çok deildir herhalde
ayrıca 590 ve 6990 tek kart olabilir ama çift gpu sli ve cf den farkı yok
çektikleri elektirik biraz daha az olsa ii olur tabi ama senin abarttıın kadar kötü bir durum yok
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Zeytinbey 7 yıl
elektrik elimizde yenilenebilen nadir enerji kaynaklarından biri, asıl sorun fosil yakıt rezervlerinde... Mesela petrol tükendiği an sivil havacılık bitiyor... Fosil yakıt harici uçaklara güç verecek alternatif bir yakıt yok maalesef, arabaları gemileri falan geçtim onlar baştan gider zaten; şimdiki gibi 10 saatte amerika, 3 saatte almanya olayları bitecek...
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saintroyo 7 yıl
yenerbalcı
Bunlar bence boş işler SLI ve CF teknolojisine kesinlikle izin vermeyeceksin Güç tüketimi 150 wattın üstündeyse bu teknolojiye de izin vermeyeceksin örnek Asus GeForce GTX 590ın güç tüketimi 375 Watt ( Tek kart ) ......................Teknoloji denmez teknoloji çöplüğü denir (nasıl izin veriyorlar anlamıyorum ) teknoloji böyle giderse 5 yıl sonra en az 2000 - 3000 watt güç kaynaklarından bahsederiz

sonuna kadar katılıyorum. sürekli daha fazla güce ihtiyaç duyuyoruz, bu ihtiyaç eninde sonunda kaynak arayışına bizleri itecek. insanoğlu daha hâla cepten yiyor. dünyayı nereye kadar sömüreceğiz bakalım. ister beğenin ister beğenmeyin..
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peters 7 yıl
Tamam güzelde 970 var 990 varda neden araya 980 i koymamışlar.
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KANUNI61 7 yıl
EE budurum hırsızlık olmuyormu amd nvidia platformuna sürücü üretemezmi yani nedir şimdi ???
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ibrahimdincer 7 yıl
Bunlar güzel gelişmeler keşke böyle ortaklıklar artsa.
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yenerbalcı 7 yıl
ibrahimdincer

Bunlar güzel gelişmeler keşke böyle ortaklıklar artsa.


Bunlar bence boş işler SLI ve CF teknolojisine kesinlikle izin vermeyeceksin

Güç tüketimi 150 wattın üstündeyse bu teknolojiye de izin vermeyeceksin

örnek Asus GeForce GTX 590'ın güç tüketimi 375 Watt ( Tek kart ) ......................Teknoloji denmez teknoloji çöplüğü denir (nasıl izin veriyorlar anlamıyorum )

teknoloji böyle giderse 5 yıl sonra en az 2000 - 3000 watt güç kaynaklarından bahsederiz

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