Nvidia SLI teknolojisini AMD platformunda aktif eden GeForce 270.50 sürücüsü çıktı

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberde SLI teknolojisinin AMD platformundan aktif edilmediğinden bahsetmiş, 990FX anakart incelemesi yapan internet sitelerinin testlerinde Nvidia tarafından sağlanan özel bir sürücünün kullanıldığına değinmiştik. Nvidia bugün yaptığı açıklamayla AMD'nin 900 serisi anakartlarında SLI kurulumunu aktifleştirilen GeForce 275.50 Beta sürücüsünü kullanıma sunduğunu duyurdu.





GeForce 6 serisinden günümüze kadar olan tüm Nvidia ekran kartlarının desteklendiği sürücü aynı zamanda ION serisi entegre grafik yongalarıyla da kullanılabiliyor. 3DVision kontrolcü yazılımını da içeren sürücü, Nvidia'nın SLI çoklu GPU teknolojisini, 970, 990X ve 990FX anakartlarda mümkün kılıyor. GeForce 275.50 sürücüsü aynı zamanda bazı oyunlar için 3DVision güncellemesi de getiriyor;





- Duke Nukem Forever'ın 3-way SLI ve Quad SLI üzerindi kullanımlar için arttırılmış 3DVision performansı.





- Bazı oyunlar için yeni eklenen 3DVision profilleri;





Duke Nukem Forever Demo

Mars benchmark

Rise of the Immortals

Rusty Hearts





- Alice Madness Returns oyunu için güncellenmiş 3DVision profili.





Nvidia'nın şu an beta aşamasında olan GeForce 275.50 beta sürücüsünü indirmek için ilgili adres; http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-275.50-beta-driver.html