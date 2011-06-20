Nvidia SLI teknolojisini AMD platformunda aktif eden GeForce 270.50 sürücüsü çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberde SLI teknolojisinin AMD platformundan aktif edilmediğinden bahsetmiş, 990FX anakart incelemesi yapan internet sitelerinin testlerinde Nvidia tarafından sağlanan özel bir sürücünün kullanıldığına değinmiştik. Nvidia bugün yaptığı açıklamayla AMD'nin 900 serisi anakartlarında SLI kurulumunu aktifleştirilen GeForce 275.50 Beta sürücüsünü kullanıma sunduğunu duyurdu.
GeForce 6 serisinden günümüze kadar olan tüm Nvidia ekran kartlarının desteklendiği sürücü aynı zamanda ION serisi entegre grafik yongalarıyla da kullanılabiliyor. 3DVision kontrolcü yazılımını da içeren sürücü, Nvidia'nın SLI çoklu GPU teknolojisini, 970, 990X ve 990FX anakartlarda mümkün kılıyor. GeForce 275.50 sürücüsü aynı zamanda bazı oyunlar için 3DVision güncellemesi de getiriyor;
- Duke Nukem Forever'ın 3-way SLI ve Quad SLI üzerindi kullanımlar için arttırılmış 3DVision performansı.
- Bazı oyunlar için yeni eklenen 3DVision profilleri;
Duke Nukem Forever Demo
Mars benchmark
Rise of the Immortals
Rusty Hearts
- Alice Madness Returns oyunu için güncellenmiş 3DVision profili.
Nvidia'nın şu an beta aşamasında olan GeForce 275.50 beta sürücüsünü indirmek için ilgili adres; http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-275.50-beta-driver.html
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ewinde nükleer santralin yoksa sli cf yapma zorla deilya
bu o kadartlar için 3000 tl weren için
1000 watt çok deildir herhalde
ayrıca 590 ve 6990 tek kart olabilir ama çift gpu sli ve cf den farkı yok
çektikleri elektirik biraz daha az olsa ii olur tabi ama senin abarttıın kadar kötü bir durum yok
sonuna kadar katılıyorum. sürekli daha fazla güce ihtiyaç duyuyoruz, bu ihtiyaç eninde sonunda kaynak arayışına bizleri itecek. insanoğlu daha hâla cepten yiyor. dünyayı nereye kadar sömüreceğiz bakalım. ister beğenin ister beğenmeyin..
Bunlar bence boş işler SLI ve CF teknolojisine kesinlikle izin vermeyeceksin
Güç tüketimi 150 wattın üstündeyse bu teknolojiye de izin vermeyeceksin
örnek Asus GeForce GTX 590'ın güç tüketimi 375 Watt ( Tek kart ) ......................Teknoloji denmez teknoloji çöplüğü denir (nasıl izin veriyorlar anlamıyorum )
teknoloji böyle giderse 5 yıl sonra en az 2000 - 3000 watt güç kaynaklarından bahsederiz