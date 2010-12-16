Nvidia: Sandy Bridge tabanlı 200 tasarım kazandık

Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde donanım üreticileri artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Nvidia, Sandy Bridge platformu için yeni bir açıklama yaparak şu ana kadar 200 tasarım kazandığını açıkladı. Yeni yılın ilk yarısında lanse edilecek GeForce teknolojili 200 sistemin bir rekor olduğunu belirten firma, bu tasarımlar arasında farklı firmalara ait çok sayıda masaüstü ve dizüstü bilgisayar çözümü olduğunu dile getirdi. Intel'in Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte Nvidia'nın GeForce GPU'larının kullanılacağı sistemler arasında, Acer, Alienware, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, Sony ve Toshiba ile birlikte çok sayıda firmaya ait birbirinden farklı tasarımların olduğu bildirildi.

Acer'ın mobil sistemlerden sorumlu ortak başkan yardımcısı David Lee konuyla ilgili açıklamasında, "Tüketiciler nerede ve ne zaman olursa olsun dizüstü bilgisayarların daha fazla içerik tüketmek ve üretim yapmak için kullanıyorlar. GeForce grafikleri ve Optimus teknolojisi, Acer dizüstü bilgisayarları güçlendirerek ihtiyaç duyduğunuzda harika performans, duymadığınızda ise uzun pil ömrü sağlıyor." dedi. Nvidia'nın GeForce operasyonundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jeff Fisher ise, "dijital içerik ve eğlencedeki patlamayla birlikte tüketicilerin GeForce teknolojili dizüstü bilgisayarları sevdiği su götürmez bir gerçek. Hızımız, daha iyi PC deneyimine olan güçlü ihtiyacı yansıtıyor." dedi.