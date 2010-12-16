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Nvidia: Sandy Bridge tabanlı 200 tasarım kazandık

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Sandy Bridge lansmanı öncesinde donanım üreticileri artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Nvidia, Sandy Bridge platformu için yeni bir açıklama yaparak şu ana kadar 200 tasarım kazandığını açıkladı. Yeni yılın ilk yarısında lanse edilecek GeForce teknolojili 200 sistemin bir rekor olduğunu belirten firma, bu tasarımlar arasında farklı firmalara ait çok sayıda masaüstü ve dizüstü bilgisayar çözümü olduğunu dile getirdi. Intel'in Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte Nvidia'nın GeForce GPU'larının kullanılacağı sistemler arasında, Acer, Alienware, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, Sony ve Toshiba ile birlikte çok sayıda firmaya ait birbirinden farklı tasarımların olduğu bildirildi.

Acer'ın mobil sistemlerden sorumlu ortak başkan yardımcısı David Lee konuyla ilgili açıklamasında, "Tüketiciler nerede ve ne zaman olursa olsun dizüstü bilgisayarların daha fazla içerik tüketmek ve üretim yapmak için kullanıyorlar. GeForce grafikleri ve Optimus teknolojisi, Acer dizüstü bilgisayarları güçlendirerek ihtiyaç duyduğunuzda harika performans, duymadığınızda ise uzun pil ömrü sağlıyor." dedi. Nvidia'nın GeForce operasyonundan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jeff Fisher ise, "dijital içerik ve eğlencedeki patlamayla birlikte tüketicilerin GeForce teknolojili dizüstü bilgisayarları sevdiği su götürmez bir gerçek. Hızımız, daha iyi PC deneyimine olan güçlü ihtiyacı yansıtıyor." dedi.


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aziz77 7 yıl
pek inandırıcı gelmiyor.
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cagataykoroglu 7 yıl aziz77
aziz77

pek inandırıcı gelmiyor.

vatan bılgısayara gır bak bakalım.
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kerokeso 7 yıl
HD 6630m kullanıcısıyım. Hybrid Graphics ile İntel Hd 3000 de var noteookta.Tam yükte İntel HD 3000'den daha az güç tüketiyor(denedim). AYrıca 1.6 kg(batarya dahil) 13'' notebookta rahatlıkla crysis 2 oynayabiliyorum. İnternette gezinirken 5 ssat şarjı gidiyor. Ayrıca ekran kartı hd 6730m ile aynı çip üzerinde tasarlanmış. Saat hızlarını arttırarak HD 6730m'i ve dolayısıyla Gty 540m'i rahatlıkla geçebiliyorum.(Stabil %50 overclock)
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::Ashes:: 8 yıl
Benim tahminim Nvidia önümüzdeki senelerde Masaüstünde şahlanacak minibookta olamayacak dizüstündede olamayacak..
masaüstüde bence artık çok pahalı bilgisayarlar olarak devam edecek...
yani oyun oynamak isteyen insanlar böle Cf Slı düzenleri kuracak ( yani bu extream sınıf çoğalacak..)
Gpu + Cpu 28nmde çok daha güçlenecek diye tahmin ediyorum şimdiki 5770 performanslı ve şimdiki 955 performanslı Cpu + Gpu platformları gelecek diye düşünüyorum..
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DH Misafiri 8 yıl
intel ve nvıdıa anlaşma yapmakla hata yapmıslar bütün kullanıcıların sorunı olan ekran kartı yüklenmeme sorunu devam ediyor bunu nasıl acıklayacaklalr merak ediorum
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WinteR 8 yıl
Denize düşen yılana sarılır,oy oy nvidia...
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DH Misafiri 8 yıl
3 sene önceki deneyimle değil güncel birşeylerle insanları bilgilendirin.
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X-FI 8 yıl
nvidia notebook için çözümlerede oldukça çaba harcıyor anlıyorum takdirde ediyorum iyi iş çıkartıyorlar ama notebook grafik konusunda asıl işi intel yapacak gibi sandybridgeler hem daha az enerji tüketecek hemde 1280 çözünürlüğünde orta-üst sınıf bir kartın performsnını verecek... bence bu daha mantıklı...
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DH Misafiri 8 yıl
3 sene önce aldığım asus notebookda ati x2300 var ne ne oyun performansı var ne de pil. Aşırı ısınmasıda cabası. Driver deseniz 2007 driverını kullanıyorum hala. Güncelleme yok. nvidia daki karşılığı 8400M G çok az ısınan ve pil ömrünü tüketmeyen bir ekran kartı. Kullandım oradan biliyorum. Artı düşük seviyede oyun performansı da var. Driver desteği de cabası.
notebookcheck.net/...
notebookcheck.net/...
Kesinlikle laptop da Nvidia diyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
3 sene önceki hangi laptop ta performans ve pil ömrü vardı? sırf ati fanısın diye yorum yapma.
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Frozen Grenadier 8 yıl
yani?
hiç bir şey anlamadım
benim 3 yıllık toshiba notebook da da geforce serisi kart vardı ama ne pil ömrü diye bir şey vardı ne oyun performansı
ikisi de 0
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