Nvidia, Tegra 3+ platformunu hazırlanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC One X ile birlikte akıllı telefon pazarında boy göstermeye başlayan Tegra 3 platformu, yakın gelecekte daha fazla sayıda telefon ve tablet modeliyle sektör içerisindeki varlığını arttırmış olacak. Nvidia bir yandan yeni cihazlar için iş ortaklarıyla yürüttüğü hazırlık çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan Tegra platformuna yönelik yeni model geliştirmelerine de devam ediyor.
Yayımlanan resmi yol haritasına göre, yıl içerisinde Tegra 3 platformunun güncellendiğine tanık olacağız. Tegra 3+ olarak isimlendirilen ancak detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan Tegra 3+ ile var olan platforma göre performans kazanımının sağlanacağı ifade ediliyor. Bu noktada Tegra 3+ için en güçlü ihtimal olarak 28nm üretim teknolojisine uyarlanacağı ve geliştirilen güç verimliliği sayesinde saat hızlarının arttırılarak Tegra 3 platformu ile aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans ile daha yüksek performans sağlanacağı gösteriliyor.
Bu yıl içerisinde lanse edilecek Tegra 3+ platformu için tam olarak ne zaman pazara sunulacağı bilinmese de Tegra 4 platformunun yıl sona ermeden önce duyurulacağı düşünülürse eğer daha öncesinde farklı telefon ve tabletlerle raflardaki yerini alacak gibi görünüyor.
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bnm 1.66 c2d işlemcimin bile 7.5 gflops filan :)
valla kartları elimden çıkardım ama arkadaşa sorarım bi test eder
Burada olay AMD değil , salt işlem gücüyle bir yere gidilemeyeceğidir. Grafik sektöründe ne kadar başka modeller konusunda ısrarcı olsanızda NVIDIA bu arenada da Tegra 4-5 ile birlikte liderliğe oturacaktır düşüncesindeyim. Şu an için konuşmak gerekirse Tegra Zone ile NVIDIA klasiği devam ediyor , oyun firmalarıyla anlaşıp özel efektlerin kullanıldığı oyunlar yapılıyor. Burada gücün amacı oyun ise Tegra 3 bunu fazlasıyla sağlıyor , video veya film olayında da başarılı e şimdilik başka ne istiyorsunuz anlamadım S3 10 kat güçlü olsa ne olur özelleştirilmiş yazılım olmadan peh. Zamanla hem oyunlarda hemde mobil cihazlarda ki gelişmelerle hem NVIDIA hemde Samsung vb markalar performanslarını artıracaklardır. Şimdilik tek ölçüt Oyunlar ve Filmler bench almak çok saçma.
Ne kaybeder ki her türlü satıyor zaten elindeki malzemeyi çıkardı, şimdi boyayıp yeniden sürecek piyasaya.
mobil oyun platformlarını baz almak lazım sonuçta pc segmenti değil tegra 3 olayı sadece mali400 değil PowerVr SGX543MP2 ve MP4 ler in hayli hayli gerisinde şöyle diim eğer rekabetçi olabilseydi başta Apple sağlam bir grafik işlemcisi yap diye Nvidia yi para manyağı yapmazmıydı demekki mobil segmentte anca Tegra 4 ten snra bi yerlere gelebilir o yüzden tegra olayda yorum yaparken segmente göre yorum yapalım pc olayını karıştırmayalım sonuçta mobil cihazlarda AMD oyuna dahil değil...
not:s2 kullanıcısıyım
Bunu söylemen iyi oldu One X almaktan vazgeçtim son anda.
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