Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, Tegra 3+ platformunu hazırlanıyor

7 yıl
3,3b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC One X ile birlikte akıllı telefon pazarında boy göstermeye başlayan Tegra 3 platformu, yakın gelecekte daha fazla sayıda telefon ve tablet modeliyle sektör içerisindeki varlığını arttırmış olacak. Nvidia bir yandan yeni cihazlar için iş ortaklarıyla yürüttüğü hazırlık çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan Tegra platformuna yönelik yeni model geliştirmelerine de devam ediyor.
Yayımlanan resmi yol haritasına göre, yıl içerisinde Tegra 3 platformunun güncellendiğine tanık olacağız. Tegra 3+ olarak isimlendirilen ancak detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan Tegra 3+ ile var olan platforma göre performans kazanımının sağlanacağı ifade ediliyor. Bu noktada Tegra 3+ için en güçlü ihtimal olarak 28nm üretim teknolojisine uyarlanacağı ve geliştirilen güç verimliliği sayesinde saat hızlarının arttırılarak Tegra 3 platformu ile aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans ile daha yüksek performans sağlanacağı gösteriliyor. 
Bu yıl içerisinde lanse edilecek Tegra 3+ platformu için tam olarak ne zaman pazara sunulacağı bilinmese de Tegra 4 platformunun yıl sona ermeden önce duyurulacağı düşünülürse eğer daha öncesinde farklı telefon ve tabletlerle raflardaki yerini alacak gibi görünüyor. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 7 yıl en beğenilen
şuan S II de kullanılan MALI400MP gpusunun hesaplama gücü 14.4 GFLOPS ama Tegra 3 ki yeni çıkmış 4+1 çekirdek tasarımına ve gpu üzerinde güncellemelere sahipken gpu tarafındaki güç ise 7.2 GFLOPS gücünde bu bile Tegra 3 ün aslında bi hayal kırıklığı olduğunu göstermeye yetiyor...
şuan S II de kullanılan MALI400MP gpusunun hesaplama gücü 14.4 GFLOPS ama Tegra 3 ki yeni çıkmış 4+1 çekirdek tasarımına ve gpu üzerinde güncellemelere sahipken...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S741 7 yıl
şu senede bi bitse be kardeşim herşeyde bu sene
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Fukasaku 7 yıl
aceleciburak
şuan S II de kullanılan MALI400MP gpusunun hesaplama gücü 14.4 GFLOPS ama Tegra 3 ki yeni çıkmış 4+1 çekirdek tasarımına ve gpu üzerinde güncellemelere sahipken gpu tarafındaki güç ise 7.2 GFLOPS gücünde bu bile Tegra 3 ün aslında bi hayal kırıklığı olduğunu göstermeye yetiyor...

bnm 1.66 c2d işlemcimin bile 7.5 gflops filan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emmrree1990 7 yıl
konu nereden nereye gitmiş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
O zaman Nvidia'ya tek seçenke kalıyor yıl sonuna kadar satabildiği kadar Tegra 3 satması, aksi halde teknolojinin mobil platformun teknolojiden daha hızlı büyüyüp gelişmesi ve bazı gereklilikleri getirmesinin doğrultusunda Tegra 3 yetersiz kalabilir veya zarar edebilir, iyi değerlendirmesi lazım geriye kalan8 ayı yada 7..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
@dodomoco bu arada su adaptive v sync i denediniz mi sisteminiz de GTX 570 sli gordum ondan soruyorum , m stuttering e etkisi ne durumda @ cenkyyy den testler gelmeden birde sizden duyayim dedim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 7 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

@dodomoco bu arada su adaptive v sync i denediniz mi sisteminiz de GTX 570 sli gordum ondan soruyorum , m stuttering e etkisi ne durumda @ cenkyyy den testler gelmeden birde sizden duyayim dedim.

valla kartları elimden çıkardım ama arkadaşa sorarım bi test eder
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
aceleciburak
Alcatraz79 @aceleciburak arkadaşım ona bakarsan nvidiada işlem hesapları da geri kalıyor ama oyun performansına gelince amdye toz yutturuyo telefondaki gibi işlem gücü az ama performans daha fazla
mobil oyun platformlarını baz almak lazım sonuçta pc segmenti değil tegra 3 olayı sadece mali400 değil PowerVr SGX543MP2 ve MP4 ler in hayli hayli gerisinde şöyle diim eğer rekabetçi olabilseydi başta Apple sağlam bir grafik işlemcisi yap diye Nvidia yi para manyağı yapmazmıydı demekki mobil segmentte anca Tegra 4 ten snra bi yerlere gelebilir o yüzden tegra olayda yorum yaparken segmente göre yorum yapalım pc olayını karıştırmayalım sonuçta mobil cihazlarda AMD oyuna dahil değil...

Burada olay AMD değil , salt işlem gücüyle bir yere gidilemeyeceğidir. Grafik sektöründe ne kadar başka modeller konusunda ısrarcı olsanızda NVIDIA bu arenada da Tegra 4-5 ile birlikte liderliğe oturacaktır düşüncesindeyim. Şu an için konuşmak gerekirse Tegra Zone ile NVIDIA klasiği devam ediyor , oyun firmalarıyla anlaşıp özel efektlerin kullanıldığı oyunlar yapılıyor. Burada gücün amacı oyun ise Tegra 3 bunu fazlasıyla sağlıyor , video veya film olayında da başarılı e şimdilik başka ne istiyorsunuz anlamadım S3 10 kat güçlü olsa ne olur özelleştirilmiş yazılım olmadan peh. Zamanla hem oyunlarda hemde mobil cihazlarda ki gelişmelerle hem NVIDIA hemde Samsung vb markalar performanslarını artıracaklardır. Şimdilik tek ölçüt Oyunlar ve Filmler bench almak çok saçma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 7 yıl
armanatilgan
Aceleye getirmeyip tegra 3 ü 28 nm üretimle piyasa sürmeliydiler.

Ne kaybeder ki her türlü satıyor zaten elindeki malzemeyi çıkardı, şimdi boyayıp yeniden sürecek piyasaya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 7 yıl
Aceleye getirmeyip tegra 3 ü 28 nm üretimle piyasa sürmeliydiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alcatraz79 7 yıl
@aceleciburak arkadaşım ona bakarsan nvidiada işlem hesapları da geri kalıyor ama oyun performansına gelince amdye toz yutturuyo telefondaki gibi işlem gücü az ama performans daha fazla
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl Alcatraz79
Alcatraz79

@aceleciburak arkadaşım ona bakarsan nvidiada işlem hesapları da geri kalıyor ama oyun performansına gelince amdye toz yutturuyo telefondaki gibi işlem gücü az ama performans daha fazla

mobil oyun platformlarını baz almak lazım sonuçta pc segmenti değil tegra 3 olayı sadece mali400 değil PowerVr SGX543MP2 ve MP4 ler in hayli hayli gerisinde şöyle diim eğer rekabetçi olabilseydi başta Apple sağlam bir grafik işlemcisi yap diye Nvidia yi para manyağı yapmazmıydı demekki mobil segmentte anca Tegra 4 ten snra bi yerlere gelebilir o yüzden tegra olayda yorum yaparken segmente göre yorum yapalım pc olayını karıştırmayalım sonuçta mobil cihazlarda AMD oyuna dahil değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl
Bunlar üreticilerin senede 2 telefon çıkardığını mı hayal ediyor nedir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl en beğenilen
şuan S II de kullanılan MALI400MP gpusunun hesaplama gücü 14.4 GFLOPS ama Tegra 3 ki yeni çıkmış 4+1 çekirdek tasarımına ve gpu üzerinde güncellemelere sahipken gpu tarafındaki güç ise 7.2 GFLOPS gücünde bu bile Tegra 3 ün aslında bi hayal kırıklığı olduğunu göstermeye yetiyor...
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 7 yıl
nvidiaya bu işte ekmek yok hala 1 sene önceki s2yle yarışıyorlar hala iphone 4sin zaten yanına bile yaklaşamazlarda neyse




not:s2 kullanıcısıyım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HighonFire 7 yıl aceleciburak
aceleciburak
şuan S II de kullanılan MALI400MP gpusunun hesaplama gücü 14.4 GFLOPS ama Tegra 3 ki yeni çıkmış 4+1 çekirdek tasarımına ve gpu üzerinde güncellemelere sahipken gpu tarafındaki güç ise 7.2 GFLOPS gücünde bu bile Tegra 3 ün aslında bi hayal kırıklığı olduğunu göstermeye yetiyor...

Bunu söylemen iyi oldu One X almaktan vazgeçtim son anda.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3308 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, platform ve nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 20 Nisan 2012 video şov 7 yıl Mobilite: Akıllı telefon ve tabletlerden en son haberler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim