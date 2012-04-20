Nvidia, Tegra 3+ platformunu hazırlanıyor

HTC One X ile birlikte akıllı telefon pazarında boy göstermeye başlayan Tegra 3 platformu, yakın gelecekte daha fazla sayıda telefon ve tablet modeliyle sektör içerisindeki varlığını arttırmış olacak. Nvidia bir yandan yeni cihazlar için iş ortaklarıyla yürüttüğü hazırlık çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan Tegra platformuna yönelik yeni model geliştirmelerine de devam ediyor.

Yayımlanan resmi yol haritasına göre, yıl içerisinde Tegra 3 platformunun güncellendiğine tanık olacağız. Tegra 3+ olarak isimlendirilen ancak detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan Tegra 3+ ile var olan platforma göre performans kazanımının sağlanacağı ifade ediliyor. Bu noktada Tegra 3+ için en güçlü ihtimal olarak 28nm üretim teknolojisine uyarlanacağı ve geliştirilen güç verimliliği sayesinde saat hızlarının arttırılarak Tegra 3 platformu ile aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans ile daha yüksek performans sağlanacağı gösteriliyor.

Bu yıl içerisinde lanse edilecek Tegra 3+ platformu için tam olarak ne zaman pazara sunulacağı bilinmese de Tegra 4 platformunun yıl sona ermeden önce duyurulacağı düşünülürse eğer daha öncesinde farklı telefon ve tabletlerle raflardaki yerini alacak gibi görünüyor.



