Nvidia, Tegra 3 platformuyla süperbilgisayar pazarına giriyor

Mobil cihazlar için geliştirilen dört çekrdekli ilk ARM işlemcisi olan Kal-El kod adlı Tegra 3 platformu ile Nvidia, süperbilgisayar alanında da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Barselona Süperbilgisayar Merkezi ile işbirliğine giden Nvidia, ARM tabanlı hibrit süperbilgisayar hazırlıyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisinin 256 tanesine ve GeForce 520MX GPU'sunun 256 tanesine yer verilen sisteme 1TB DDR3 bellek eşlik ediyor ve yapılan açıklamalara göre yeni sistem 38 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunuyor.

En az performansı kadar dikkat çeken bir diğer detay ise 38 TeraFLOP seviyesindeki sistemin, 7.5GigaFLOP işlem gücüne denk güç tüketimi sunacak olması. Barselona Süperbilgisayar Merkezi, Mont Blanc projesi kapsamında Exaflop seviyesinde işlem gücü sunan süperbilgisayarlar sunmayı ve 2014'tte ARM tabanlı işlemciler ile 4-10 kat arasında daha yüksek enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor. Nvidia ile işbirliği içerisinde olan merkezin, aynı zamanda ST-Ericsson, Texas Instruments ve Marvell'ın ARM tabanlı işlemcilerini ve ARM'ın Mali-T604 GPU'sunu da kullanmayı planladığı belirtilirken şu an için çalışmalarını Nvidia ile sürdürdüklerini söyleyebiliriz.

Süperbilgisayarda kullanılan Tegra 3 CPU ve GeForce 520MX GPU'su, Nvidia'nın SECO adını verdiği kartlar üzerinde konfigüre oluyor. 48 CUDA çekirdeğine sahip olan ve 900MHz'de çalışan GPU ile CPU birlikte aynı geliştirme kartı üzerinde geliyor ve bu kartların 8 tanesi tek bir 1U sunucu içerisinde çalışabiliyor. Yaşanan gelişmelere bakılırsa Nvidia, Tegra 3 ve devamında gelecek yeni modeller ile birlikte, daha yüksek karlılığın söz konusu olduğu sunucu pazarında farklı çözümlerle varlığını arttırmak için çalışacak gibi görünüyor.