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Nvidia, Tegra 3 platformuyla süperbilgisayar pazarına giriyor

7 yıl
17,1b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Tegra 3 platformuyla süperbilgisayar pazarına giriyor
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Mobil cihazlar için geliştirilen dört çekrdekli ilk ARM işlemcisi olan Kal-El kod adlı Tegra 3 platformu ile Nvidia, süperbilgisayar alanında da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Barselona Süperbilgisayar Merkezi ile işbirliğine giden Nvidia, ARM tabanlı hibrit süperbilgisayar hazırlıyor. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisinin 256 tanesine ve GeForce 520MX GPU'sunun 256 tanesine yer verilen sisteme 1TB DDR3 bellek eşlik ediyor ve yapılan açıklamalara göre yeni sistem 38 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunuyor. 
En az performansı kadar dikkat çeken bir diğer detay ise 38 TeraFLOP seviyesindeki sistemin, 7.5GigaFLOP işlem gücüne denk güç tüketimi sunacak olması. Barselona Süperbilgisayar Merkezi, Mont Blanc projesi kapsamında Exaflop seviyesinde işlem gücü sunan süperbilgisayarlar sunmayı ve 2014'tte ARM tabanlı işlemciler ile 4-10 kat arasında daha yüksek enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor. Nvidia ile işbirliği içerisinde olan merkezin, aynı zamanda ST-Ericsson, Texas Instruments ve Marvell'ın ARM tabanlı işlemcilerini ve ARM'ın Mali-T604 GPU'sunu da kullanmayı planladığı belirtilirken şu an için çalışmalarını Nvidia ile sürdürdüklerini söyleyebiliriz.
Süperbilgisayarda kullanılan Tegra 3 CPU ve GeForce 520MX GPU'su, Nvidia'nın SECO adını verdiği kartlar üzerinde konfigüre oluyor. 48 CUDA çekirdeğine sahip olan ve 900MHz'de çalışan GPU ile CPU birlikte aynı geliştirme kartı üzerinde geliyor ve bu kartların 8 tanesi tek bir 1U sunucu içerisinde çalışabiliyor. Yaşanan gelişmelere bakılırsa Nvidia, Tegra 3 ve devamında gelecek yeni modeller ile birlikte, daha yüksek karlılığın söz konusu olduğu sunucu pazarında farklı çözümlerle varlığını arttırmak için çalışacak gibi görünüyor.
Nvidia, Tegra 3 platformuyla süperbilgisayar pazarına giriyor
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dreamblue35 7 yıl
video işlemek için birebir
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alpa07 7 yıl
nvidia işi biliyor
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cagataykoroglu 7 yıl
ahmetkep
cagataykoroglu
ahmetkep ilerde herşey dokunmatik olacak.şu an tablet bilgisayarlar var fakat tutulmuyor.nedeni daha alınacak düzeyde fiyat performansa ulaşamaması.o paraya iyi bir notebook alınabiliyor çünkü.madem bu işe el atıldı bu işin sonuna kadar gidip tatmin edici performanslı sistemler yaparak alınabilirlilik düzeyini arttırmak gerekir.1-2 sene önce tegra geliyor diye ortalığı birbirine kattılar.şu an var ama talep yok doğru dürüst.nedeni ise bi işe yaramaması.millet gider netbook alırım daha iyi diyor.şu an için tegra oldukça gereksiz fakat tegra 3 te durum böyle olmayabilir.
tabletler tutulmuyor mu? bak bakalım kaç ipad satılmış.
tegra tabanlı tablet bilgisayarlardan bahsettim ben.

Tegra veya ARm fark yok. Tegra gereksiz dersen ARM de gereksiz demiş olursun.
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ahmetkep 7 yıl
cagataykoroglu

ahmetkep

cagataykoroglu
ahmetkep ilerde herşey dokunmatik olacak.şu an tablet bilgisayarlar var fakat tutulmuyor.nedeni daha alınacak düzeyde fiyat performansa ulaşamaması.o paraya iyi bir notebook alınabiliyor çünkü.madem bu işe el atıldı bu işin sonuna kadar gidip tatmin edici performanslı sistemler yaparak alınabilirlilik düzeyini arttırmak gerekir.1-2 sene önce tegra geliyor diye ortalığı birbirine kattılar.şu an var ama talep yok doğru dürüst.nedeni ise bi işe yaramaması.millet gider netbook alırım daha iyi diyor.şu an için tegra oldukça gereksiz fakat tegra 3 te durum böyle olmayabilir.
tabletler tutulmuyor mu? bak bakalım kaç ipad satılmış.
tegra tabanlı tablet bilgisayarlardan bahsettim ben.


Tegra veya ARm fark yok. Tegra gereksiz dersen ARM de gereksiz demiş olursun.

tegralar 10,1" boyutunda telefon işlevi yok.daha çok bilgisayar tarzı 1080p ,müzik dinelemek ve internet amaçlı 10,1" lik tegralar işe yaramaz diyorum.tegra 2 lerde oyun deneyimide var fakat çok iç açıcı değil.Quake 3 oyununu 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 30 kare/saniye hızında oynatabilen bir tegra 2 nin günümüz oyunlarıyla işi yoktur herhalde.fiyatı 1000 liraysa şu an için alınmaya değmez fakat tegra 3 te işlemci gücünün artmasıyla daha keyifli oyun ve internet yaşatabilir ve bu onu daha alınabilir kılabilir.tegra 2 nin telefonlu modelleride var bildigim kadarıyla.onlarıda ipad ile kıyaslamak gerekir.belki tegra 3 te durum değişir.bilemeyiz.nvdia çok önem veriyo bu tegraya..aslında demek istediğim intel arm kıyaslaması değil.müşterinin aldıgı hizmet ve verdiği para miktarı kıyaslaması.
1 Yanıt Yanıtla
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Rubisco 7 yıl
ARM'nin olayı başka bişey, PC sektörü bambaşka bişey, zamanında hepsinin ağzı bi güzel yandı hiçbiri x86 ya rakip olmayı düşünmezler bile. x86 dışında pc sektörü yok ve çok çok uzun bi süre olmayacak, olacağını idda etmek çok yüzeysel bakmak olur herşeye. ARM nin düşük segmentte bile iş yapıcak kadar gücü yok, uyumlu değil, sadece düşük güç harcıyor diye kimse bunlara yönelmez. Süper kompakt mini itx sistemler için 10cm x 7 cm büyüklüğünde olan herşeyi içinde hazır sistemler var (elinizden daha küçük).
ARM zaten cpu üretimiymiş o tür bir rekabet ortamı içinde değil, biz onlara atfediyoruz. Arm temelli sistemleri geliştirenler ancak "biz bunu alıp pc sektörüne girelim" derler ki kimsenin harcı değil. Intel ve AMD 'nin "heryerde x86" konsepti ile her alana yayılmayaa çalışırken pc sektörünün arm temelli çözümlerle minik de olsa tırtıklanmasını istemezler. Intelin şu anki mobil çözümleri diğerlerini kendi evinde vuracak hale geldi atom Z ler ile ve fazlasıyla zorlamaya bastırmaya devam ediyor. Mobil platformlar için daha zorlu daha çok işlem gücü isteyen şeylerin geliştirilmesi peşinde ki kendi güçlü çözümlerinin diğerleri karşısında avantajı olsun derdinde. AMD Meyer'ı yollarken mobil alandaki vizyonsuzlukla da suçladılar, Intel yolu ciddi annamda açtıktan sonra AMD de üstüne oturacak.
Haberi ben başka bi yerde okumuştum, bu tür çözümler zaten tek yönlü belli amaca yönelik problemlerin çözülmesinde kullanılacak sistemler. CPU-GPU arasında hep "latency wall" denilen bi süper ötesi gecikme var. Zaten o yüzden biz pc deki her tür gerçek zmanlı işlemi GPU üstünde yapamıyoruz. Çok fazla gecikme var çünkü. Ekran kartı bunu aşmak için şunu yapar: thread1 mesela ramdan veri ister, bunu beklerken 1000+ cycle zaman geçer. Bu arada yönetici sistem bu thread1'i uyku moduna bekleme modu gibi bişeye alır, onun ihtiyacı olan veri bellekten gelene kadar başka bir iş verir ona(yapacağı yeni işi bitirmesi için gereken süre ramdan veri gelene kadar defalarca bitirilebilir çünkü). Böylece ramdan veri beklerken boş durmaz başka iş yaptırılır. Eğer gerçek zmanlı işlenmesi gereken bişeyden baahsedersek o kadar büyük geçikmeler performans dezavantajı olarak geri döner. Bu yüzden GPU şimdiye kadar sadece paralel olarak işlenebilen tek yönlü problemlerde işe yaradı yarıyor. Mesela şifre kırma, render, matematiksel problemler vs. gibi dağıtık işlemeye müsait problemler için uygundur. Ekran kartının sistem ramına ulaşması demek büyük bi gecikme demektir bu yüzden problem min. oranda rama ulaşacak şeylerden oluşması lazım. Mesela render için xeon sistem üstüne 7 tane kart takıp open cl ile V-Ray de 16.000 kpath/s gibi değerlere çıkılıyo, korkunç bi hız. Ama renderı başlat dediğiniz de yönetici modül tek tek ekran kartlarına ulaşıyor, onlara şunu yap bunu yap diye ayar çekiyo, konsolda bunu görüyorsunuz zaten gecikme olduğunu anlıyorsunuz. Senkronize edip başlaması tak diye anında olamıyor yani.
Haberle ilgili olarak, nvidia nın son derece kompakt minnacık çok az güç tüketen, en düşük ortak temelli bi sistem.
Haberde yannışlık var yannız, sistem 38 teraflop gücünde iken çektiği güç 7.5 GigaFlop civarında yazılmış o yannış umarım düzeltilir. 7.5 GigaFlop / 1 W olacak doğrusu, 7.5 GigaFlop işlem için 1 W güç gerektiriyor demek. Zaten resimde var, 256 lık sistem 5KW güç istiyor. Her bi boardda 8 tane kart var, her bir boardda bunun gibi 8 tane kart var.
Caldexa nasıl ARM lardan buna benzer mantıkla server yaptıysa bu da bu tür iş için yapılmış bişey. Zaten en düşük temel için 520mx seçilmiş VE en önemlisi bu kartı geliştirmek hemen hemen hiçbişeye malolmuş onlara, ARGE anlamında. Çünkü varolan 2 zımbırtıyı çok kolayca birleştirip bi sistem elde etmişler.
Gerçek bi yenilik olsa, arm+gpu'yu tek bi çip içinde birleştirirlerdi. Üstelik bunu AMD nin yeni FSA platformunda yapmayı planladığı gibi GPU tamamen virtual memory de adreslenebilir olurdu. Bu sayede sadece open cl vs. ile değil direk olarak da ulaşılabilirdi. Aynı zmanda aynı çip üstünde olduğundan, cpu gpu ram arası iletişim çok daha hızlı olurdu. AMD FSA üstünde bu tür bir mantık güdüyor ve diğer bütün geliştiriciler de ileride bu yolu benimseyecekler mecburlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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RuHsUz PiNoKyO 7 yıl Rubisco
Rubisco

ARM'nin olayı başka bişey, PC sektörü bambaşka bişey, zamanında hepsinin ağzı bi güzel yandı hiçbiri x86 ya rakip olmayı düşünmezler bile. x86 dışında pc sektörü yok ve çok çok uzun bi süre olmayacak, olacağını idda etmek çok yüzeysel bakmak olur herşeye. ARM nin düşük segmentte bile iş yapıcak kadar gücü yok, uyumlu değil, sadece düşük güç harcıyor diye kimse bunlara yönelmez. Süper kompakt mini itx sistemler için 10cm x 7 cm büyüklüğünde olan herşeyi içinde hazır sistemler var (elinizden daha küçük).

ARM zaten cpu üretimiymiş o tür bir rekabet ortamı içinde değil, biz onlara atfediyoruz. Arm temelli sistemleri geliştirenler ancak "biz bunu alıp pc sektörüne girelim" derler ki kimsenin harcı değil. Intel ve AMD 'nin "heryerde x86" konsepti ile her alana yayılmayaa çalışırken pc sektörünün arm temelli çözümlerle minik de olsa tırtıklanmasını istemezler. Intelin şu anki mobil çözümleri diğerlerini kendi evinde vuracak hale geldi atom Z ler ile ve fazlasıyla zorlamaya bastırmaya devam ediyor. Mobil platformlar için daha zorlu daha çok işlem gücü isteyen şeylerin geliştirilmesi peşinde ki kendi güçlü çözümlerinin diğerleri karşısında avantajı olsun derdinde. AMD Meyer'ı yollarken mobil alandaki vizyonsuzlukla da suçladılar, Intel yolu ciddi annamda açtıktan sonra AMD de üstüne oturacak.

Haberi ben başka bi yerde okumuştum, bu tür çözümler zaten tek yönlü belli amaca yönelik problemlerin çözülmesinde kullanılacak sistemler. CPU-GPU arasında hep "latency wall" denilen bi süper ötesi gecikme var. Zaten o yüzden biz pc deki her tür gerçek zmanlı işlemi GPU üstünde yapamıyoruz. Çok fazla gecikme var çünkü. Ekran kartı bunu aşmak için şunu yapar: thread1 mesela ramdan veri ister, bunu beklerken 1000+ cycle zaman geçer. Bu arada yönetici sistem bu thread1'i uyku moduna bekleme modu gibi bişeye alır, onun ihtiyacı olan veri bellekten gelene kadar başka bir iş verir ona(yapacağı yeni işi bitirmesi için gereken süre ramdan veri gelene kadar defalarca bitirilebilir çünkü). Böylece ramdan veri beklerken boş durmaz başka iş yaptırılır. Eğer gerçek zmanlı işlenmesi gereken bişeyden baahsedersek o kadar büyük geçikmeler performans dezavantajı olarak geri döner. Bu yüzden GPU şimdiye kadar sadece paralel olarak işlenebilen tek yönlü problemlerde işe yaradı yarıyor. Mesela şifre kırma, render, matematiksel problemler vs. gibi dağıtık işlemeye müsait problemler için uygundur. Ekran kartının sistem ramına ulaşması demek büyük bi gecikme demektir bu yüzden problem min. oranda rama ulaşacak şeylerden oluşması lazım. Mesela render için xeon sistem üstüne 7 tane kart takıp open cl ile V-Ray de 16.000 kpath/s gibi değerlere çıkılıyo, korkunç bi hız. Ama renderı başlat dediğiniz de yönetici modül tek tek ekran kartlarına ulaşıyor, onlara şunu yap bunu yap diye ayar çekiyo, konsolda bunu görüyorsunuz zaten gecikme olduğunu anlıyorsunuz. Senkronize edip başlaması tak diye anında olamıyor yani.

Haberle ilgili olarak, nvidia nın son derece kompakt minnacık çok az güç tüketen, en düşük ortak temelli bi sistem.

Haberde yannışlık var yannız, sistem 38 teraflop gücünde iken çektiği güç 7.5 GigaFlop civarında yazılmış o yannış umarım düzeltilir. 7.5 GigaFlop / 1 W olacak doğrusu, 7.5 GigaFlop işlem için 1 W güç gerektiriyor demek. Zaten resimde var, 256 lık sistem 5KW güç istiyor. Her bi boardda 8 tane kart var, her bir boardda bunun gibi 8 tane kart var.

Caldexa nasıl ARM lardan buna benzer mantıkla server yaptıysa bu da bu tür iş için yapılmış bişey. Zaten en düşük temel için 520mx seçilmiş VE en önemlisi bu kartı geliştirmek hemen hemen hiçbişeye malolmuş onlara, ARGE anlamında. Çünkü varolan 2 zımbırtıyı çok kolayca birleştirip bi sistem elde etmişler.

Gerçek bi yenilik olsa, arm+gpu'yu tek bi çip içinde birleştirirlerdi. Üstelik bunu AMD nin yeni FSA platformunda yapmayı planladığı gibi GPU tamamen virtual memory de adreslenebilir olurdu. Bu sayede sadece open cl vs. ile değil direk olarak da ulaşılabilirdi. Aynı zmanda aynı çip üstünde olduğundan, cpu gpu ram arası iletişim çok daha hızlı olurdu. AMD FSA üstünde bu tür bir mantık güdüyor ve diğer bütün geliştiriciler de ileride bu yolu benimseyecekler mecburlar.


çok güzel bir açıklama olmuş
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serkan17tevez 7 yıl
ahmetkep
cagataykoroglu
ahmetkep ilerde herşey dokunmatik olacak.şu an tablet bilgisayarlar var fakat tutulmuyor.nedeni daha alınacak düzeyde fiyat performansa ulaşamaması.o paraya iyi bir notebook alınabiliyor çünkü.madem bu işe el atıldı bu işin sonuna kadar gidip tatmin edici performanslı sistemler yaparak alınabilirlilik düzeyini arttırmak gerekir.1-2 sene önce tegra geliyor diye ortalığı birbirine kattılar.şu an var ama talep yok doğru dürüst.nedeni ise bi işe yaramaması.millet gider netbook alırım daha iyi diyor.şu an için tegra oldukça gereksiz fakat tegra 3 te durum böyle olmayabilir.
tabletler tutulmuyor mu? bak bakalım kaç ipad satılmış.
tegra tabanlı tablet bilgisayarlardan bahsettim ben.

sakin olun gençler.
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cagataykoroglu 7 yıl
ahmetkep
ilerde herşey dokunmatik olacak.şu an tablet bilgisayarlar var fakat tutulmuyor.nedeni daha alınacak düzeyde fiyat performansa ulaşamaması.o paraya iyi bir notebook alınabiliyor çünkü.madem bu işe el atıldı bu işin sonuna kadar gidip tatmin edici performanslı sistemler yaparak alınabilirlilik düzeyini arttırmak gerekir.1-2 sene önce tegra geliyor diye ortalığı birbirine kattılar.şu an var ama talep yok doğru dürüst.nedeni ise bi işe yaramaması.millet gider netbook alırım daha iyi diyor.şu an için tegra oldukça gereksiz fakat tegra 3 te durum böyle olmayabilir.

tabletler tutulmuyor mu? bak bakalım kaç ipad satılmış.
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ahmetkep 7 yıl
cagataykoroglu

ahmetkep

ilerde herşey dokunmatik olacak.şu an tablet bilgisayarlar var fakat tutulmuyor.nedeni daha alınacak düzeyde fiyat performansa ulaşamaması.o paraya iyi bir notebook alınabiliyor çünkü.madem bu işe el atıldı bu işin sonuna kadar gidip tatmin edici performanslı sistemler yaparak alınabilirlilik düzeyini arttırmak gerekir.1-2 sene önce tegra geliyor diye ortalığı birbirine kattılar.şu an var ama talep yok doğru dürüst.nedeni ise bi işe yaramaması.millet gider netbook alırım daha iyi diyor.şu an için tegra oldukça gereksiz fakat tegra 3 te durum böyle olmayabilir.


tabletler tutulmuyor mu? bak bakalım kaç ipad satılmış.

tegra tabanlı tablet bilgisayarlardan bahsettim ben.
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YasinCC 7 yıl
Denver projesini duyurduğu zaman bekliyordum böyle ürünleri Nvidia'dan bu mimariyide Kepler ile güçlendirir yakın zamanda daha fazla CUDA çekirdeği
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ahmetkep 7 yıl
ilerde herşey dokunmatik olacak.şu an tablet bilgisayarlar var fakat tutulmuyor.nedeni daha alınacak düzeyde fiyat performansa ulaşamaması.o paraya iyi bir notebook alınabiliyor çünkü.madem bu işe el atıldı bu işin sonuna kadar gidip tatmin edici performanslı sistemler yaparak alınabilirlilik düzeyini arttırmak gerekir.1-2 sene önce tegra geliyor diye ortalığı birbirine kattılar.şu an var ama talep yok doğru dürüst.nedeni ise bi işe yaramaması.millet gider netbook alırım daha iyi diyor.şu an için tegra oldukça gereksiz fakat tegra 3 te durum böyle olmayabilir.
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Guest 7 yıl
windows 8'in arm tabanında çalışması ve bu tip gelişmeler acaba gelecekte pc'ler arm tabanlı mı olacak diye düşünmeye sevk ediyor beni.
Bir zamanlar bilgisayarlar lükstü ve sonra pc'lerle evimize girdi. acaba bir gün bunlar da girer mi?
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rainblackk 7 yıl
Rainbow6
degisik bi cihaz boyle bi sistem hem yerden hemde enerjiden tasarruf edecektir.. boyle bi sistem ne kadar yer kaplar acaba tegra platformu oldukca kucuk simdi canlandiramadim gozumde

en fazla el kadar yer kaplar
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Rainbow6 7 yıl
degisik bi cihaz boyle bi sistem hem yerden hemde enerjiden tasarruf edecektir.. boyle bi sistem ne kadar yer kaplar acaba tegra platformu oldukca kucuk simdi canlandiramadim gozumde
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