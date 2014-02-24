Nvidia Tegra 4i en sonunda akıllı telefon pazarına giriş yaptı





Nvidia'nın bir yıl önce lanse ettiği Tegra 4 platformunu kullanan ilk akıllı telefon nihayet lanse edildi. Wiko firmasının WAX isimli telefonunda kendisine yer bulan platformun "i" versiyonu kullanılıyor. Bilmeyenler veya hatırlayamayanlar için, Tegra 4 platformunun düz ve i olmak üzere iki versiyonu bulunuyor ve ciddi farklar ile geliyorlar.

Haberimize konu olan telefondaki Tegra 4i platformu, ARM Cortex-A15 yerine ARM Cortex-A9r4 tasarımını kullanıyor ve 72 çekirdek yerine 60 çekirdekli GeForce ULV grafik birimini kullanıyor. Dolayısıyla asıl Tegra 4 versiyonuna kıyasla daha düşük performanslı modelin kullanıldığını not düşmek gerekiyor. Bu platformun kendi içerisindeki avantajı ise Icera 500 modem yongasını da entegre olarak sunabiliyor olması.

Telefona geri dönecek olursak eğer, 4.7-inç büyüklüğündeki ekranının 720p çözünürlük desteği sunduğunu görmekteyiz. Yani performans anlamında cihazın sıkıntı yaşaması pek beklenmiyor ancak Nvidia'nın Tegra konusundaki kabarık sicili, başta pil ömrü ve ısınma konuları olmak üzere yazılım güncellemesi de dahil kritik konularda ne derece güvenli bir seçenek olacak bunu bekleyip göreceğiz.

Hem 3G hem de 4G uyumlu telefon, tasarım anlamında yeni nesil Çinli telefonlara oldukça benzer bir görünüm ortaya koyuyor. Tegra Zone altındaki platforma özel oyunlar ile kullanıcıların Android işletim sistemli WAX üzerinde keyifli dakikalar geçirmesi olası. Ne zaman ve hangi fiyatla çıkacağı henüz bilinmeyen telefon, Avrupa'daki pek çok ülkede kullanıma sunulabilir.

Fransa merkezli bir akıllı telefon girişim grubu olan Wiko, 2 milyona yakın kullanıcı kitlesi ile hızlı bir büyüme sergilirken, bu büyümeye Tegra 4i'nin ne derece katkı yapacağını ise zaman gösterecek.



