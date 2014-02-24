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Nvidia Tegra 4i en sonunda akıllı telefon pazarına giriş yaptı

5 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra 4i en sonunda akıllı telefon pazarına giriş yaptı

Nvidia'nın bir yıl önce lanse ettiği Tegra 4 platformunu kullanan ilk akıllı telefon nihayet lanse edildi. Wiko firmasının WAX isimli telefonunda kendisine yer bulan platformun "i" versiyonu kullanılıyor. Bilmeyenler veya hatırlayamayanlar için, Tegra 4 platformunun düz ve i olmak üzere iki versiyonu bulunuyor ve ciddi farklar ile geliyorlar.
Haberimize konu olan telefondaki Tegra 4i platformu, ARM Cortex-A15 yerine ARM Cortex-A9r4 tasarımını kullanıyor ve 72 çekirdek yerine 60 çekirdekli GeForce ULV grafik birimini kullanıyor. Dolayısıyla asıl Tegra 4 versiyonuna kıyasla daha düşük performanslı modelin kullanıldığını not düşmek gerekiyor. Bu platformun kendi içerisindeki avantajı ise Icera 500 modem yongasını da entegre olarak sunabiliyor olması.
Telefona geri dönecek olursak eğer, 4.7-inç büyüklüğündeki ekranının 720p çözünürlük desteği sunduğunu görmekteyiz. Yani performans anlamında cihazın sıkıntı yaşaması pek beklenmiyor ancak Nvidia'nın Tegra konusundaki kabarık sicili, başta pil ömrü ve ısınma konuları olmak üzere yazılım güncellemesi de dahil kritik konularda ne derece güvenli bir seçenek olacak bunu bekleyip göreceğiz.
Hem 3G hem de 4G uyumlu telefon, tasarım anlamında yeni nesil Çinli telefonlara oldukça benzer bir görünüm ortaya koyuyor. Tegra Zone altındaki platforma özel oyunlar ile kullanıcıların Android işletim sistemli WAX üzerinde keyifli dakikalar geçirmesi olası. Ne zaman ve hangi fiyatla çıkacağı henüz bilinmeyen telefon, Avrupa'daki pek çok ülkede kullanıma sunulabilir.
Fransa merkezli bir akıllı telefon girişim grubu olan Wiko, 2 milyona yakın kullanıcı kitlesi ile hızlı bir büyüme sergilirken, bu büyümeye Tegra 4i'nin ne derece katkı yapacağını ise zaman gösterecek. 


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sahankazim 5 yıl en beğenilen
güvenip alabilecek babayiğit var mı?
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catborise 5 yıl
ulan samsıng tasarımcını kurtlar yesin emi!
şu tlf bile 1000kat iyi görünüyor amiralinden
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crysisis 5 yıl
Tegranın berbat bir geçmişi var
1 Yanıt Yanıtla +4
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MxFxOx 3 yıl
Telefonumda nvidia işlemci olsun isterdim.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fransızsa bizede gelebilir
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MCErgun 5 yıl
Tip çok iyi
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Limon- 5 yıl
Tegra 3 faciasından sonra mı?

Benden uzak Allah'a yakın ol nvidia...
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DH Misafiri 5 yıl
alacak arkadaşlar performansta qualcomm snapdragon 600 biraz aşağı performans var ama update diye bir şey hayal dahi etmeyin pil için ise cortex a9 pil canavarı pili içiyor resmen revizyon falan ona bir şey katmaz at attır eşek ise yine eşektir arkadaş nvidia araba sektörü olmazsa bu yongaları kime yamıyacak merak ediyom tegra 4 i olmayan versiyon shield yaptılar yine satış pek olmadı habire kampanya falan tıraş oldu sonuç nvidia = no update +dead battery
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Guaire 5 yıl DH Misafiri
A9'un enerji sarfiyatı A15 veya Krait 400'lerden azdır. A7'lerden doğal olarak çoktur. Bunda da Cortex-A9R4 son versiyonu var. Aynı zamanda 28nm ölçeğinde. A9'ların çoğu 40-45nm olduğu için eskiden elinizden geçmiş olabilecek A9'lar haliyle daha çok enerji tüketiyordur.
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Ahlaki Adam 5 yıl
Tegra 4i de ölü doğdu
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ardarda45 5 yıl
tasarım on numara olmuş
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danGerfuLL 5 yıl
Z10(on) ile One X(arka) kirmasi bir cihaz olmus.
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saakirt 5 yıl
Tegra k1 i de anca konsollarda kullanir bana gore tablette kullanir tutmaz
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DubSteq 5 yıl
Tegra 4 neyse de Tegra K1'den çok umutluyum(tabletler açısından).
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IWaTCHMaNI 5 yıl
farklı bir gpu kullanılmış (tegra 4i ) belki bu gpu diğer telefonlardakinden daha iyi performans sunuyordur . kullanmadan yada birisi bunu kullanıp deneyimlemeden bilemeyiz...
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