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Nvidia, Tegra 5 ve Tegra 6 platformlarını detaylandırdı

6 yıl
1,2b
1
29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Tegra 5 ve Tegra 6 platformlarını detaylandırdı
Nvidia gerçekleştirmekte olduğu GPU Teknoloji Konferansı'nda Tegra platformunun geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tegra 4 platformunu bir süre önce tanıtan ancak bu platformu kullanan cihazları henüz piyasaya süremeyen Nvidia, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde lanse etmeyi planladığı yeni Tegra modellerini de detaylandırdı.
Wayne kod adını taşıyan Tegra 4 platformunu takiben Logan kodlu Tegra 5'in 2014 içerisinde pazara giriş yapacağını göreceğiz. Bu önemli zira CPU tarafındaki geliştirme çalışmalarına ek olarak Nvidia ilk defa Kepler mimarisini kullanan mobil platform sunmuş olacak. Beklentiler Tegra 4'ten yana idi ancak Nvidia, Kepler mimarisi üzerinde çalışan ultra düşük güç tüketimli mobil grafik birimini bir sonraki jenerasyona saklamayı uygun görmüştü.
CUDA desteği ile gelecek olan Tegra 5 bu sayede GPGPU yeteneklerine sahip olup, destek veren yazılımlar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilecek. Aynı zamanda OpenGL 4.3 desteği de sunacak olan platformun, grafik yetenekleri açısından sınıfına önderlik edeceği düşünülüyor. 72 çekirdekli Tegra 4 GPU'su, kağıt üzerinde iddialı verilere sahip olsa bile eski nesil mimari kullanıyor olması ile eleştrilmişti. Tegra 5 ile Kepler mimarisi ile sıfırdan tasarlanan yeni GeForce ULV grafik birimi ile çıtayı iyi yükseltmiş olacak. 
Nvidia'nın 2015 için planladığı Parker kod adlı Tegra 6 platformu da vaadkar görünüyor. Nvidia'nın Project Denver kod adını verdiği tamamiyle özelleştirilmiş 64-bit ARMv8 mimarili işlemci çekirdeklerini kullanacak olan Tegra 6, aynı zamanda henüz lanse edilmemiş olan Maxwell isimli yeni nesil GPU mimarisine sahip olacak. Henüz masaüstü sistemler için de tanıtılmayan yeni mimarinin Performans/Watt konusunda çok iddialı olması bekleniyor.
Tegra 6 ile birlikte Nvidia, üretim sürecinde FinFET teknolojisine adapte olmayı planlıyor. Hali hazırda Samsung'un üzerinde çalıştığı bu teknoloji için TSMC de çalışmalarını da sürdürüyor. Bu teknoloji sayesinde küçülen zar alanlarına daha fazla miktarda transistör dizebilmek mümkün olacak gibi görünüyor.
Tegra 2 ile dünyanın ilk çift çekirdekli, Tegra 3 ile de dünyaınn ilk dört çekirdekli ARM platformunu pazara süren Nvidia, akıllı telefonlarda çok olmasa bile tablet bilgisayar tarafında önemli tasarımlar kazanmıştı. Bugün Microsoft Surface'den Google Nexus 7'ye kadar farklı cihazlarda kullanılmakta olan Tegra platformunun yeni üyeleri ile nasıl bir performans çizeceğini bekleyip göreceğiz.

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No Way Out 6 yıl en beğenilen
Başda Tegra 4'ü görelimde 5 ve 6 eksik kalsın...
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bayraak 6 yıl
Al sana kapitalizm ellerinde Tegra 6 nın teknolojisi var. Bize sunduğu Tegra 4. Resmi bilgi Tegra 6, bakalım Tegra 9 için çalışıyorlardır şimdi.
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KaleyDeskop 6 yıl
Tegra 3 bu kadar ısınıyor üst versiyonları nolacak acaba
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Murat.92 6 yıl
bayraak
Al sana kapitalizm ellerinde Tegra 6 nın teknolojisi var. Bize sunduğu Tegra 4. Resmi bilgi Tegra 6, bakalım Tegra 9 için çalışıyorlardır şimdi.

Aslında öyle değil. Haberde dikkat edersen bol bol "plan" kelimesi geçmiş. Belki de 2015'te Tegra 6'yı geliştirecek teknolojiye ulaşamayıp planlarının çok altında kalabilirler.
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cgrap 6 yıl
Rubisco
Kimsenin elinde 10 sene sonraısını üretecek ürün yok. Gerçek hayatta işler, zannedildiğinden farklı yürüyor. Tasarım süreci ile son ürün arasında zannettiğiniz kadar uzun zaman yok. Haswell için 18 ay civarı bi süre vardı. Ciddi değişikliklerin olacağı büyük değişiklikler için çok fazla değişken var ve yarı yolda proje rafa kalkdırılmak zorunda olunabiliyor, yada rafa kaldırılmış başka bi projeye devam edilebiliyor. Tegra4 büyük bi ilerleme değil, 4ide öyle. GPUyu biraz farklı hale getirmek , bütün sistemi tasarlamak için çalışmış olmalılar. Softmodem olayı da aslında bi tür DSP sistemi bi tür programlanabilir mikroişlemci yapısı zaten, FPGA tarzı bi yapı değil. Nihayetinde T4 için akla karayı seçmediler. yukarda bahsedilen Kepler GPU içerecek Logan faln için daha fazla çalışma gerekmesi lazım (kepleri ölçeklemek görece kolay olsa bile, ama yeterince az güç tüketerek bunu yapmaları lazım). Maxwell Denver Volta vs. gibi şeyler büyük şeyler. Maxwell tam olarak değil ama diğerlerinin önünde engeller var. Üretim teknolojisinin belli bi seviyeye gelmesi lazım, staced-çip üretmek pahalı ucuz değil, maliyeti rahatsız edici, üretmesi zor, getirisi her zman çok değil. 3d stacking yerine interposer üstünde (çipin takıldığı taşıyıcı plastik taşıyıcı katman) ram ekleyip geliştirmek bile kolay değil. Lab ortamında deneysel bişey üretmek ile geniş çaplı sürekli üretim birbirinden apayrı şeyler. Piyasa şartlarıydı, değişen teknolojik imkanlardı oydu buydu ile en başdaki amaçtan varsayımlardan farklı yerde bulabiliyorsunuz kendinizi. kapital sistem tamam, yer herkesi, ama 10 sene sonraki ürün projesi rafda hazır diyemez kimse.

10 sene sadece örnekti, takılma o kadar. Ayrıca rafta dediğimi hatırlamıyorum. Sadece plan dahilinde olduğundan bahsediyorum.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Büyük gelişme olur bu resme göre aman sözde gelişme olmasında
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cgrap 6 yıl
teknobah
cgrap
bayraakAl sana kapitalizm ellerinde Tegra 6 nın teknolojisi var. Bize sunduğu Tegra 4. Resmi bilgi Tegra 6, bakalım Tegra 9 için çalışıyorlardır şimdi.
Varsayalım bu adamlar Tegra 4, 4i ve 5i atlayıp tegra 6yı çıkardılar. Peki alışveriş kölesi olmuş topluluklar 1 sene sonra sormayacak mı bu sene ne yaptın diye.? Firmalar teknolojiyi parçalayıp vermezse bu kadar kazanç sağlayamaz. Kazanç sağlayamazsa Ar-Geye günümüzdeki kadar yatırım yapamaz. Yatırım yapılmaz ise bu teknolojiyi hayalinde görürsün. Saygılar.
Banane kardeşim firmanın kârından.

Firmanın kârından değil, bugün kullandığın teknolojiden bahsediyorum. Kapitalizmi desteklemiyorum, sadece bunu tamamen kapitalizme bağlamıyorum o kadar. Firma 10 sene sonra piyasaya süreceği kartı bugün piyasaya sürerse yeni ürün içinde bir o kadar beklemek zorunda kalacaksın.
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Rubisco 6 yıl
Kimsenin elinde 10 sene sonraısını üretecek ürün yok. Gerçek hayatta işler, zannedildiğinden farklı yürüyor. Tasarım süreci ile son ürün arasında zannettiğiniz kadar uzun zaman yok. Haswell için 18 ay civarı bi süre vardı. Ciddi değişikliklerin olacağı büyük değişiklikler için çok fazla değişken var ve yarı yolda proje rafa kalkdırılmak zorunda olunabiliyor, yada rafa kaldırılmış başka bi projeye devam edilebiliyor.

Tegra4 büyük bi ilerleme değil, 4i'de öyle. GPU'yu biraz farklı hale getirmek , bütün sistemi tasarlamak için çalışmış olmalılar. Softmodem olayı da aslında bi tür DSP sistemi bi tür programlanabilir mikroişlemci yapısı zaten, FPGA tarzı bi yapı değil. Nihayetinde T4 için akla karayı seçmediler.

yukarda bahsedilen Kepler GPU içerecek Logan faln için daha fazla çalışma gerekmesi lazım (kepleri ölçeklemek görece kolay olsa bile, ama yeterince az güç tüketerek bunu yapmaları lazım). Maxwell Denver Volta vs. gibi şeyler büyük şeyler. Maxwell tam olarak değil ama diğerlerinin önünde engeller var. Üretim teknolojisinin belli bi seviyeye gelmesi lazım, staced-çip üretmek pahalı ucuz değil, maliyeti rahatsız edici, üretmesi zor, getirisi her zman çok değil. 3d stacking yerine interposer üstünde (çipin takıldığı taşıyıcı plastik taşıyıcı katman) ram ekleyip geliştirmek bile kolay değil. Lab ortamında deneysel bişey üretmek ile geniş çaplı sürekli üretim birbirinden apayrı şeyler. Piyasa şartlarıydı, değişen teknolojik imkanlardı oydu buydu ile en başdaki amaçtan varsayımlardan farklı yerde bulabiliyorsunuz kendinizi.

kapital sistem tamam, yer herkesi, ama 10 sene sonraki ürün projesi rafda hazır diyemez kimse.
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Mihrali Bey 6 yıl
cgrap
bayraakAl sana kapitalizm ellerinde Tegra 6 nın teknolojisi var. Bize sunduğu Tegra 4. Resmi bilgi Tegra 6, bakalım Tegra 9 için çalışıyorlardır şimdi.
Varsayalım bu adamlar Tegra 4, 4i ve 5i atlayıp tegra 6yı çıkardılar. Peki alışveriş kölesi olmuş topluluklar 1 sene sonra sormayacak mı bu sene ne yaptın diye.? Firmalar teknolojiyi parçalayıp vermezse bu kadar kazanç sağlayamaz. Kazanç sağlayamazsa Ar-Geye günümüzdeki kadar yatırım yapamaz. Yatırım yapılmaz ise bu teknolojiyi hayalinde görürsün. Saygılar.

Banane kardeşim firmanın kârından.
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cgrap 6 yıl
bayraak
Al sana kapitalizm ellerinde Tegra 6 nın teknolojisi var. Bize sunduğu Tegra 4. Resmi bilgi Tegra 6, bakalım Tegra 9 için çalışıyorlardır şimdi.

Varsayalım bu adamlar Tegra 4, 4i ve 5'i atlayıp tegra 6'yı çıkardılar. Peki alışveriş kölesi olmuş topluluklar 1 sene sonra sormayacak mı bu sene ne yaptın diye.? Firmalar teknolojiyi parçalayıp vermezse bu kadar kazanç sağlayamaz. Kazanç sağlayamazsa Ar-Ge'ye günümüzdeki kadar yatırım yapamaz. Yatırım yapılmaz ise bu teknolojiyi hayalinde görürsün. Saygılar.
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wolf silver 6 yıl
bayraak
Al sana kapitalizm ellerinde Tegra 6 nın teknolojisi var. Bize sunduğu Tegra 4. Resmi bilgi Tegra 6, bakalım Tegra 9 için çalışıyorlardır şimdi.

adama sorarlar senın ulken yaptıda mı almadılar parası olan her yıl alır. parası olmayanda gıder tegra 2 lı bır telefon alır ve sonuna kadar kullanır...
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Secteria 6 yıl
Ov Tegra 5 güzel gözüküyor Cuda,Kepler Yakacak Ortalıgı
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createemir 6 yıl
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xxxx1 6 yıl
birde taslağı duvara yansıtmışlar, numaralamışlar kafalarına göre ne verirsek onu alacaksınız diyorlar yani,pek normal gelmedi şu yaptıkları...bu yüzden tegra'dan gıcık kaptım şimdi.
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