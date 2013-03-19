Nvidia, Tegra 5 ve Tegra 6 platformlarını detaylandırdı

Nvidia gerçekleştirmekte olduğu GPU Teknoloji Konferansı'nda Tegra platformunun geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tegra 4 platformunu bir süre önce tanıtan ancak bu platformu kullanan cihazları henüz piyasaya süremeyen Nvidia, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde lanse etmeyi planladığı yeni Tegra modellerini de detaylandırdı.

Wayne kod adını taşıyan Tegra 4 platformunu takiben Logan kodlu Tegra 5'in 2014 içerisinde pazara giriş yapacağını göreceğiz. Bu önemli zira CPU tarafındaki geliştirme çalışmalarına ek olarak Nvidia ilk defa Kepler mimarisini kullanan mobil platform sunmuş olacak. Beklentiler Tegra 4'ten yana idi ancak Nvidia, Kepler mimarisi üzerinde çalışan ultra düşük güç tüketimli mobil grafik birimini bir sonraki jenerasyona saklamayı uygun görmüştü.

CUDA desteği ile gelecek olan Tegra 5 bu sayede GPGPU yeteneklerine sahip olup, destek veren yazılımlar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabilecek. Aynı zamanda OpenGL 4.3 desteği de sunacak olan platformun, grafik yetenekleri açısından sınıfına önderlik edeceği düşünülüyor. 72 çekirdekli Tegra 4 GPU'su, kağıt üzerinde iddialı verilere sahip olsa bile eski nesil mimari kullanıyor olması ile eleştrilmişti. Tegra 5 ile Kepler mimarisi ile sıfırdan tasarlanan yeni GeForce ULV grafik birimi ile çıtayı iyi yükseltmiş olacak.

Nvidia'nın 2015 için planladığı Parker kod adlı Tegra 6 platformu da vaadkar görünüyor. Nvidia'nın Project Denver kod adını verdiği tamamiyle özelleştirilmiş 64-bit ARMv8 mimarili işlemci çekirdeklerini kullanacak olan Tegra 6, aynı zamanda henüz lanse edilmemiş olan Maxwell isimli yeni nesil GPU mimarisine sahip olacak. Henüz masaüstü sistemler için de tanıtılmayan yeni mimarinin Performans/Watt konusunda çok iddialı olması bekleniyor.

Tegra 6 ile birlikte Nvidia, üretim sürecinde FinFET teknolojisine adapte olmayı planlıyor. Hali hazırda Samsung'un üzerinde çalıştığı bu teknoloji için TSMC de çalışmalarını da sürdürüyor. Bu teknoloji sayesinde küçülen zar alanlarına daha fazla miktarda transistör dizebilmek mümkün olacak gibi görünüyor.

Tegra 2 ile dünyanın ilk çift çekirdekli, Tegra 3 ile de dünyaınn ilk dört çekirdekli ARM platformunu pazara süren Nvidia, akıllı telefonlarda çok olmasa bile tablet bilgisayar tarafında önemli tasarımlar kazanmıştı. Bugün Microsoft Surface'den Google Nexus 7'ye kadar farklı cihazlarda kullanılmakta olan Tegra platformunun yeni üyeleri ile nasıl bir performans çizeceğini bekleyip göreceğiz.