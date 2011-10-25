Nvidia daha güçlü GeForce GTX 560 Ti modeli üzerinde çalışıyor

Kepler mimarisini temel alan ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil GPU'larını önümüzdeki yıl ile birlikte pazara sunmayı planlayan Nvidia, gelen son bilgilere göre aradaki boşluğu değerlendirebilebilmek adına orta segmentte güncellemeye gidebilir.

VR-Zone sitesinin haberine göre Nvidia, hali hazırda iki farklı versiyonun olduğu GeForce GTX 560 ailesine üçüncü bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Henüz Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte yeni GeForce GTX 560 Ti olarak lanse edilecek ekran kartı, GF114 yerine GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 modellerinde kullanılan GF110 kodlu grafik yongasından güç alabilir.

Mevcut modelden farklı olarak yeni GeForce GTX 560 Ti, 448 paralel işlem birimi yani CUDA çekirdeği ile daha rekabetçi bir pozisyona gelenebilir. 512 paralel işlem birimine sahip GeForce GTX 580 ve 480 paralel işlemcili GeForce GTX 570 modellerinden sonra Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en güçlü üçüncü tek GPU çözümü (Çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'ı ayrı değerlendirmek gerekirse) olacak ekran kartının 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelmesi bekleniyor.

Üç yollu SLI kurulumuna destek sunması ve görüntü aktarımı için DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanması beklenen yeni GeForce GTX 560 Ti'ın yıl sona ermeden önce muhtemelen satışların arttığı Noel döneminde veya belkide Batman: Arkham City ile benzer dönemlerde, 300 doların altında bir fiyatla çıkabileceği tahmin ediliyor.