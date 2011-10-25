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Nvidia daha güçlü GeForce GTX 560 Ti modeli üzerinde çalışıyor

7 yıl
12,9b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kepler mimarisini temel alan ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil GPU'larını önümüzdeki yıl ile birlikte pazara sunmayı planlayan Nvidia, gelen son bilgilere göre aradaki boşluğu değerlendirebilebilmek adına orta segmentte güncellemeye gidebilir.
VR-Zone sitesinin haberine göre Nvidia, hali hazırda iki farklı versiyonun olduğu GeForce GTX 560 ailesine üçüncü bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Henüz Nvidia tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte yeni GeForce GTX 560 Ti olarak lanse edilecek ekran kartı, GF114 yerine GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 modellerinde kullanılan GF110 kodlu grafik yongasından güç alabilir. 
Mevcut modelden farklı olarak yeni GeForce GTX 560 Ti, 448 paralel işlem birimi yani CUDA çekirdeği ile daha rekabetçi bir pozisyona gelenebilir. 512 paralel işlem birimine sahip GeForce GTX 580 ve 480 paralel işlemcili GeForce GTX 570 modellerinden sonra Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en güçlü üçüncü tek GPU çözümü (Çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'ı ayrı değerlendirmek gerekirse) olacak ekran kartının 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelmesi bekleniyor.
Üç yollu SLI kurulumuna destek sunması ve görüntü aktarımı için DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanması beklenen yeni GeForce GTX 560 Ti'ın yıl sona ermeden önce muhtemelen satışların arttığı Noel döneminde veya belkide Batman: Arkham City ile benzer dönemlerde, 300 doların altında bir fiyatla çıkabileceği tahmin ediliyor. 

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alpa07 7 yıl
9600 GT ile devam ne buya hergün yeni kart :D
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ultra_storm 7 yıl
Kepler mimarili ekran kartları çıkıca mesela 560 gtx'in yerini alacak kartlarda 560 gtx'ye göre çok büyük fps'ler verecekmi?
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dreamblue35 7 yıl
gtx 460 hawk halen işimi görüyor pcı express 3 standart olarak kabul görene kadar ne anakartımı ne de ekran kartımı değiştireceğim saygılar
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justbejust 7 yıl
çıkacağı zamana amd yeni nesli yetiştirmeye çalışıyor. kısa bir süre sonra da nvidia yeni nesli çıkaracak. ancak yılbaşı acilen ihtiyacı olan alır.
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SkyLord4u 7 yıl
Güncel haber için teşekkürler DH!...Fakat nvidia tarafından resmi açıkmala gelinceye kadar beklemek gerek.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
çıksın bi performans değerlerine bakalım öle alırız tabi fiyatı 6950 ile aynıysa yoksa fiyat yüksekse performans artışının bi anlamı kalmazki ;)
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Master_Evil 7 yıl
harika haber, şu an tek gözdem 560ti
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DemirKipi 7 yıl
Güzel kart olacak belli ki. Günümüz oyun grafiklerine bu bile fazla aslında ama oyun grafiklerinde iyi gelişmelerin duyurulmasını umut edip yeni bir kart düşünceleri içinde bu kartın da bir yeri olabilir.
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aterikasedi 7 yıl
gtx560'a göre güç tüketimi bir parça azaltılsın , performansı da bir parça arttırılsın ...yeme de yanında yat
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6Clas 7 yıl
Tamda gtx560ti almayı düşünüyordum,e kadar bekliyceğiz şimdik bu kartı.
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Guest 7 yıl
Merak ettiğim için soruyorum, benchmark'lara baktığımda nvidia'nın aynı fiyatlardaki ati'lerden geri kaldığını görüyorum. daha ucuza hd 6870 alabilecekken niye gtx 560 tercih edilir?
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suatbabatan 7 yıl
off ya daha yeni aldım gtx560ti yi


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dodomoco 7 yıl
ahmt_frk_asln

Merak ettiğim için soruyorum, benchmark'lara baktığımda nvidia'nın aynı fiyatlardaki ati'lerden geri kaldığını görüyorum. daha ucuza hd 6870 alabilecekken niye gtx 560 tercih edilir?

ben 6990 kullanıyorum ama bana şuan sorsalar 580 mi 6990 diye mi direk 580i seçerim
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MeGaDave06 7 yıl
Bu güzel bi haber. Zaten 500 serisinde fiyatını en iyi hak eden kart gtx560ti'idi ve çok rahat oc olabilen bi kart. Zaten günümüz oyunları için fazlasıyla yeterli bi kart.

Bkz: MSI GTX560Tİ TF2/OC
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asphendus 7 yıl
Güleyimmi ağlıyayımmı bilemedim Dün aldım daha GTX560Ti ımı
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Abazzers 7 yıl
işte nvidia dan beklenen hamle
artık hd6950 ve gtx560 ti arasında kalacaklar için seçim belli oldu
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adilazimdegilx 7 yıl
Tesla ile ilgili zımbırtıları çıkartılmış GTX 470. 700Mhz gibi bir stok hız ile gelir GTX570 ile 560 Ti arasına girmesi için. OC ile GTX570 ile GTX580 arasına girer rahatlıkla. Bu kadar.
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