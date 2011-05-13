Nvidia doğruladı; GeForce GTX 560'ın resmi lansmanı 17 Mayıs'ta

İlk çeyrek finansal sonuçlarında GPU satışlarını arttırdığını ve Tegra satışından rekor gelir elde ettiğini belirten Nvidia, yakın zamanda ürün gamına yeni bir ekran kartı daha eklemeye hazırlanıyor. GeForce GTX 560 Ti modeliyle piyasada olan firma, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz GeForce GTX 560 modeli için çıkış tarihini doğruladı.

Daha önce belirtildiği gibi 17 Mayıs'ta lanse edileceği Nvidia tarafından resmiyete kavuşturulan ekran kartı, Ti uzantılı model ile kıyaslandığında tahmin edebileceğiniz üzere bazı farklara sahip olacak. Teknik anlamda GeForce GTX 460 ile benzerlikler gösteren GeForce GTX 560'da 384 yerine 336x paralel işlem birimine yer veriliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 56x doku ünitesine sahip olan GeForce GTX 460'ın henüz resmi olarak doğrulanmasa da 800MHz civarında GPU ve 4000MHz civarında bellek saat hızına sahip olacağı belirtiliyor. Nvidia, GeForce GTX 560 ile ilgili olarak aynı zamanda bir karşılaştırma da yapıyor.

Son yapılan Steam anketine göre sistemdeki en popüler ekran kartı olan GeForce 9800GT ile kıyaslandığında GeForce GTX 560'ın daha yüksek performans sunduğunu belirten Nvidia, yeni kartın segmentinde performans seviyesini yükselteceğini söylüyor. 17 Mayıs'ta lanse edilecek GTX 560'ın fiyatı ise muhtemelen 199$ seviyesinde olacak.