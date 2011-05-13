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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia doğruladı; GeForce GTX 560'ın resmi lansmanı 17 Mayıs'ta

8 yıl
9,1b
1
21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia doğruladı; GeForce GTX 560'ın resmi lansmanı 17 Mayıs'ta
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İlk çeyrek finansal sonuçlarında GPU satışlarını arttırdığını ve Tegra satışından rekor gelir elde ettiğini belirten Nvidia, yakın zamanda ürün gamına yeni bir ekran kartı daha eklemeye hazırlanıyor. GeForce GTX 560 Ti modeliyle piyasada olan firma, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz GeForce GTX 560 modeli için çıkış tarihini doğruladı.

Daha önce belirtildiği gibi 17 Mayıs'ta lanse edileceği Nvidia tarafından resmiyete kavuşturulan ekran kartı, Ti uzantılı model ile kıyaslandığında tahmin edebileceğiniz üzere bazı farklara sahip olacak. Teknik anlamda GeForce GTX 460 ile benzerlikler gösteren GeForce GTX 560'da 384 yerine 336x paralel işlem birimine yer veriliyor.

Nvidia doğruladı; GeForce GTX 560'ın resmi lansmanı 17 Mayıs'ta
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256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 56x doku ünitesine sahip olan GeForce GTX 460'ın henüz resmi olarak doğrulanmasa da 800MHz civarında GPU ve 4000MHz civarında bellek saat hızına sahip olacağı belirtiliyor. Nvidia, GeForce GTX 560 ile ilgili olarak aynı zamanda bir karşılaştırma da yapıyor.

Son yapılan Steam anketine göre sistemdeki en popüler ekran kartı olan GeForce 9800GT ile kıyaslandığında GeForce GTX 560'ın daha yüksek performans sunduğunu belirten Nvidia, yeni kartın segmentinde performans seviyesini yükselteceğini söylüyor. 17 Mayıs'ta lanse edilecek GTX 560'ın fiyatı ise muhtemelen 199$ seviyesinde olacak.


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Man From Atlantis 8 yıl en beğenilen
devrimdoga

Beni bir konuda aydınlatırsanız sevinirim;

Şimdi bu gtx 560, gtx 560 Ti den daha mı performanslı yoksa daha mı düşük ?


560 ti'den yavaş, 460'dan hızlı
devrimdogaBeni bir konuda aydınlatırsanız sevinirim;Şimdi bu gtx 560, gtx 560 Ti den daha mı performanslı yoksa daha mı düş...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ScreamAiMFire 8 yıl
Eğer Kart Voltaj ile 1GHz görürse çok güzel olur aksi takdirde GTX460 almak daha mantıklı olur. Umarım ısınma ve güç tüketimindede iyileştirilmeler yapılmıştır.
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baris43544354 8 yıl

ScreamAiMFire

Eğer Kart Voltaj ile 1GHz görürse çok güzel olur aksi takdirde GTX460 almak daha mantıklı olur. Umarım ısınma ve güç tüketimindede iyileştirilmeler yapılmıştır.


+ 1

gtx 460 varken gereksiz bir kart olmuş.
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leech 8 yıl
HD 6870'i geçmesi gerektiğini düşünüyorum
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M@U 8 yıl

leech

HD 6870'i geçmesi gerektiğini düşünüyorum

O işi zaten GTX560 TI yaptı. Gerçi bu kart da oc ile HD6870'i geçebilecektir ama Nvidia, hazırladığı referans tasarım ile aynı noktaya üst üste saldırmaz. Zaten gereği de yok.
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M@U 8 yıl
GTX460'ın revize olmuş hali. HD6870'ten çok az farkla geride HD6850'nin önde olacaktır. Tabi GTX460'ın da. Ayrıca güç tüketimi de iyileştirilmiş olacaktır büyük ihtimalle ve oc potansiyeli GTX560 TI'a göre daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Hem saat hızı daha düşük hem de gpu'da çalışır durumda daha az birim var.



@rtsbora

Yaptığınız yorum karşısında saygıyla eğiliyorum(!) Sizin gibi insanları görmek forumların ne kadar gerekli olduğunu tekrar gösteriyor bizlere!
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rtsbora 8 yıl
M@U

GTX460'ın revize olmuş hali. HD6870'ten çok az farkla geride HD6850'nin önde olacaktır. Tabi GTX460'ın da. Ayrıca güç tüketimi de iyileştirilmiş olacaktır büyük ihtimalle ve oc potansiyeli GTX560 TI'a göre daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Hem saat hızı daha düşük hem de gpu'da çalışır durumda daha az birim var.



@rtsbora

Yaptığınız yorum karşısında saygıyla eğiliyorum(!) Sizin gibi insanları görmek forumların ne kadar gerekli olduğunu tekrar gösteriyor bizlere!

görüşüme katılmaman, sataşmanı gerektirmez. ben bu kartın oc modellerinin 6850 ile benzer seviyede olacağını düşünüyorum.
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devrimdoga 8 yıl
Beni bir konuda aydınlatırsanız sevinirim;
Şimdi bu gtx 560, gtx 560 Ti den daha mı performanslı yoksa daha mı düşük ?
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Man From Atlantis 8 yıl
devrimdoga

Beni bir konuda aydınlatırsanız sevinirim;

Şimdi bu gtx 560, gtx 560 Ti den daha mı performanslı yoksa daha mı düşük ?


560 ti'den yavaş, 460'dan hızlı
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rtsbora 8 yıl
bu kartın saat hızları 6850 ile aynı. fiyat olarak da 6850'den pahalı olacaktır. görünürdeki tek avantajı Physx desteği. bunun için physx destekli fazla oyun yok. olsa bile fazladan duman efekti için fps kaybetmeye ne kadar değer?
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diemcizone 8 yıl
Bunun fiyatına GTX 465 alıp 800MHz'ye aşırtırım, güle güle kullanırım. daha fazlasına gerek yok zaten. Gerekirse 850 875MHz civarlarına aşırtırım.
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Man From Atlantis 8 yıl
geforce.com'da belirtilene göre Duke nukem forever'ı 1080p'de 3d oynatabiliyor tek başına..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Alice de çerezlik bir oyuna benziyor, grafikler crysis seviyesinde olmasa da sanat tasarım olarak göze hoş geliyor..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


belirtilene göre benchmark programı da geliyormuş alice ile birlikte, test ayarları sonuçla beraber görünüyorsa ekleriz konuya

geforce.com/...
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gigabit78 8 yıl
hımm ati tarafı ile karşılaştırdığımızda oldukça geç kalmış bir kart ama zaten nvidia fermi olayında hep geç hareket eder oldu
en çok kart satılan araya yeni bir kartın gelmesi iyi oldu
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