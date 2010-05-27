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Nvidia: İddialar doğru değil, GeForce GTX 470 yola devam ediyor

8 yıl
12,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, geçtiğimiz günlerde bir internet sitesi tarafından ortaya atılan, GeForce GTX 470'in sonlandırılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Firma tarafından yapılan açıklamada, GeForce GTX 470'in, ürün perspektifi açısından büyük önem taşıdığı ve sundukları mevcut çözümleri arasında fiyat/performansı en yüksek üst seviye model olduğuna dolayısıyla, GeForce GTX 470'in fişini çekmek gibi bir planları olmadığına vurgu yapıldı.

DirectX 11 arenasında GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle mücadele eden Nvidia, önümüzdeki hafta içerisinde GeForce GTX 465, Temmuz ayı içerisinde de GeForce GTX 460 modellerini pazara sürerek, ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeyi planlıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
siz sadece açıyorsunuz oyunu galiba

Hayır 1280*1024 de High da çok rahat oynuyorum :)
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DH Misafiri 8 yıl
holyone aynen katılıyorum. bazı arkadaşlar o kadar kaptırmışlarki kendilerini yeni bir şey gördümmü inceliyim aliyim işte benim 5850yi satıp yenisini aliyim diye yarış içine girmekten 3 sene öncesinin kartlarını 3 senelik oyunlar high da oynatamaz oldu. ismini vermicem ama yukarda 9600 high da oynatamaz diyen bir arkadaşın "hd 5770te oyun mu oynanır yav" dedigini hatırlıyorum. neyse biz yine bir grup kendimizi biliyoruz, bilinçli tüketiyoruz ve sadece başkalarıyla dalga geçmekle bi yere varamayacağımızın farkında olmaktan mutluluk duyuyorum
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Del Murder 8 yıl
Hd 2600 ile millet çatır çatır oyun oynuyo hatta crysis bile oynuyo hemde highta yazık bizim verdiğimiz paralara ben 4850 ile oynayamıyorum takasa giricem yakında. :)
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DH Misafiri 8 yıl
Bravo!!!! Konuyla alakası nedir bunların?
Bi de 9600GT ile high'de oynadığın oyunlar hangileri? Half Life, Quake 3 filan? He belki de çözünürlüğün 640x480dir tabi, böylece Crysis'i bile High'de oynarsın!

Doğru söylüyo arkadaş ben 3 sene önce aldığım HD2600 ile crysis i High ta oynuyorum o kart mı açmicak.
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fod 8 yıl

DH Misafiri

Bravo!!!! Konuyla alakası nedir bunların?

Bi de 9600GT ile high'de oynadığın oyunlar hangileri? Half Life, Quake 3 filan? He belki de çözünürlüğün 640x480dir tabi, böylece Crysis'i bile High'de oynarsın!

Doğru söylüyo arkadaş ben 3 sene önce aldığım HD2600 ile crysis i High ta oynuyorum o kart mı açmicak.

siz sadece açıyorsunuz oyunu galiba
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Kesme$eker 8 yıl
pcdepo güvenilirmidir ?
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Inalough 8 yıl
@konsoldede
hangi oyunları oynadığını merak ettim doğrusu
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konsoldede 8 yıl
9600 gt ile oyunlari 2 senedir high da catir catir oynarim, dinime imanima nvidia bana diyecek, sana 480 gtx , 9600 gt yi bize ver diyecek verirsem insan degilim ben 9600 gt den memmunum, her 6 ayda ekran karti degistirmek gibi bir hobim yok ve paramida sokakdan toplamiyorum. ne zaman ki oyunlari calistirmazsa gider 9600 gt ayarinda bir kart alir isime bakarim
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CeFurkan 8 yıl
pcdepoya gene gelmis ucuz kartlar

ilgilenenler baksın
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annihilator 8 yıl

konsoldede

9600 gt ile oyunlari 2 senedir high da catir catir oynarim, dinime imanima nvidia bana diyecek, sana 480 gtx , 9600 gt yi bize ver diyecek verirsem insan degilim ben 9600 gt den memmunum, her 6 ayda ekran karti degistirmek gibi bir hobim yok ve paramida sokakdan toplamiyorum. ne zaman ki oyunlari calistirmazsa gider 9600 gt ayarinda bir kart alir isime bakarim


Bravo!!!! Konuyla alakası nedir bunların?

Bi de 9600GT ile high'de oynadığın oyunlar hangileri? Half Life, Quake 3 filan?
He belki de çözünürlüğün 640x480dir tabi, böylece Crysis'i bile High'de oynarsın!
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paratuzağı 8 yıl

konsoldede

9600 gt ile oyunlari 2 senedir high da catir catir oynarim, dinime imanima nvidia bana diyecek, sana 480 gtx , 9600 gt yi bize ver diyecek verirsem insan degilim ben 9600 gt den memmunum, her 6 ayda ekran karti degistirmek gibi bir hobim yok ve paramida sokakdan toplamiyorum. ne zaman ki oyunlari calistirmazsa gider 9600 gt ayarinda bir kart alir isime bakarim

zaten bu kartı alanlar elinde gtx295 olan hasta insanlar :)
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Batuist 8 yıl
adamlar en iyi sattıkları kartın neden fişini çeksinlerki zaten.. dedikodu bile mantıksızmış.. ben olsam nvidia yerinde kaale bile almazdım böylesi saçma sapan bir dedikoduya cevap bile vermezdim..
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KANUNI61 8 yıl
ooooo ölme eşeğim ölme kartlar gelmeden
gag gug etmeye başladı bunlar neyse benim
5850 yi yeni cıkacak olan 5xxx serisiyle değiştiririm bu kartın neolduğu blli deyil
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huseyincarnege 8 yıl
nvidiyanın kartları iyler ama biraz fiyatları düşmesi lazım yoksa olmucak
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