Nvidia: İddialar doğru değil, GeForce GTX 470 yola devam ediyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia, geçtiğimiz günlerde bir internet sitesi tarafından ortaya atılan, GeForce GTX 470'in sonlandırılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Firma tarafından yapılan açıklamada, GeForce GTX 470'in, ürün perspektifi açısından büyük önem taşıdığı ve sundukları mevcut çözümleri arasında fiyat/performansı en yüksek üst seviye model olduğuna dolayısıyla, GeForce GTX 470'in fişini çekmek gibi bir planları olmadığına vurgu yapıldı.
DirectX 11 arenasında GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle mücadele eden Nvidia, önümüzdeki hafta içerisinde GeForce GTX 465, Temmuz ayı içerisinde de GeForce GTX 460 modellerini pazara sürerek, ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeyi planlıyor.
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Hayır 1280*1024 de High da çok rahat oynuyorum :)
Doğru söylüyo arkadaş ben 3 sene önce aldığım HD2600 ile crysis i High ta oynuyorum o kart mı açmicak.
siz sadece açıyorsunuz oyunu galiba
hangi oyunları oynadığını merak ettim doğrusu
ilgilenenler baksın
Bravo!!!! Konuyla alakası nedir bunların?
Bi de 9600GT ile high'de oynadığın oyunlar hangileri? Half Life, Quake 3 filan? He belki de çözünürlüğün 640x480dir tabi, böylece Crysis'i bile High'de oynarsın!
zaten bu kartı alanlar elinde gtx295 olan hasta insanlar :)
gag gug etmeye başladı bunlar neyse benim
5850 yi yeni cıkacak olan 5xxx serisiyle değiştiririm bu kartın neolduğu blli deyil