Nvidia: İddialar doğru değil, GeForce GTX 470 yola devam ediyor

Nvidia, geçtiğimiz günlerde bir internet sitesi tarafından ortaya atılan, GeForce GTX 470'in sonlandırılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Firma tarafından yapılan açıklamada, GeForce GTX 470'in, ürün perspektifi açısından büyük önem taşıdığı ve sundukları mevcut çözümleri arasında fiyat/performansı en yüksek üst seviye model olduğuna dolayısıyla, GeForce GTX 470'in fişini çekmek gibi bir planları olmadığına vurgu yapıldı.

DirectX 11 arenasında GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleriyle mücadele eden Nvidia, önümüzdeki hafta içerisinde GeForce GTX 465, Temmuz ayı içerisinde de GeForce GTX 460 modellerini pazara sürerek, ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeyi planlıyor.