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Nvidia son sürücü güncelleştirmesiyle 5 önemli güvenlik açığını kapattı

Ekran kartı sürücüsünü güncellemek daha çok performans artışı ya da oyunlardaki sorunları gidermeyle bağdaştırılsa da güvenliğe yönelik sürümler de yok değil.
2 gün
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2
21
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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GPU devi Nvidia, son sürücüsüyle GeForce, Quadro, NVS ve Tesla modelleri olmak üzere neredeyse tüm grafik kartı ailelerini etkileyen ve önem arzeden 5 güvenlik açığını kapattı. Genelde performans artışı ümidiyle kurulan güncelleştirme bu sefer güvenli kalmak için kurulacak.
Sadece Windows tabanlı sistemleri etkileyen 5 açık sisteme direk erişim gerektirse de işletim sisteminizde istenmeyen komutların uzaktan çalıştırılmasına ve saldırıların görmezden gelinmesine yol açabiliyor.

Açıklar 

Yaması yapılan 5 açığın açıklaması şu şekilde:
CVE 2019 5683: Sürücü izleme günlüğündeki açık sisteme erişen saldırgana çeşitli ayrıcalıkların tanınmasına ve istenmeyen komutların yürütülmesine imkan tanıyor.

• CVE 2019 5684: Nvidia GPU sürücülerinde bulunan DirectX sürücülerindeki bu açık belirlenen shader’lar üzerinden belirlenen sınırların dşındaki bir giriş dokusu dizisine erişilmesine olanak tanıyarak servislerin reddine ve istenilen kodların çalıştırılmasını sağlayabiliyor.
• CVE 2019 5685: Nvidia GPU sürücülerinde bulunan DirectX sürücülerindeki bu açık belirlenen shader’lar üzerinden belirlenen sınırların dşındaki bir giriş dokusu dizisine erişilmesine olanak tanıyarak yerel geçici dizine erişim sağlayabilir ki bu da kritik servislerin imhasına ve kötü niyetli komutların çalıştırılmasını sağlayabiliyor.

• CVE 2019 5686: Kernel modu katmanı işleyicisi DxgkDdiEscape’deki açık, yazılımın API fonksiyonlarına ve veri altyapılarına erişime imkan tanıyabiliyor.

• CVE 2019 5687: Kernel modu katmanı işleyicisindeki açık DxgkDdiEscape öğesindeki bir kısma dair varsayılan izinlere erişim sağlayarak önemli verilerin açığa çıkmasına neden olabilir.
Nvidia’nın ağustos ayı için yayınladığı güvenlik güncelleştirmesiyle kapatılan yukarıdan açıklardan etkilenmemek için GeForce kullanıcılarının 431.60 sürümünü kurması gerekiyor.

https://hexus.net/tech/news/software/133376-nvidia-gpu-driver-patched-fix-five-severe-vulnerabilities/ Yorum Yaz
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Virinom 2 gün en beğenilen Technical.assistance
Yıllardır çeşitli Nvidia marka kart kullandım hiç güncellemeden sonra FPS düşüşü görmedim. Bu olaylar bana biraz şehir efsanesi gibi geliyor. Oldu da sorun yaşadın silip eski sürücüyü kurmak o kadar kolay ki firmalar bununla uğraşmaz. Apple güncellemeyle hız düşürüyor ama tekrar eski sürüme dönmeyi engelliyor. PC'de böyle bir durum yok.
Yıllardır çeşitli Nvidia marka kart kullandım hiç güncellemeden sonra FPS düşüşü görmedim. Bu olaylar bana biraz şehir efsanesi gibi geliyor. Oldu da sorun yaşa...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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intel7mix 2 gün
Oyun yapımcıları fps düşürüyor asıl, driver ile düşmesinden ziyade.
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
Interstellar 1 gün
Vee; Hotfix driver Nvidia 431.68

Oyundan çıktıktan sonra fare imleci yanlış görüntülenebiliyormuş onu düzeltiyormuş...)
nvidia.custhelp.com/...
...
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Virinom 1 gün Frost05
Bu konudan haberim yoktu. Kesinlikle haklısınız işin teknik boyutu nedir bilmiyorum ama temelde bütün oyunlar DirectX apisini kullanıyor. Eski sürücü ile çalışmaması için bir sebep göremiyorum. Belki belirli özelleştirmeler kaynaklı performans sorunu veya bug olabileceği için firma güncel sürüm dayatıyor olabilir emil değilim.
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xpugur 1 gün
YÜKLEMEYİN !!!
bir yeni sürümü yani 431.68 sürümü hotfix olarak çıktı imleç sorununu çözmek için...
yaw bi haber yapıyorsunuz hem geç hem eksik yapıyorsunuz !!!!!!!!!!
guru3d.com/...
HOTfix 431.68 driver ı nvidia nın sitesinde indirme kısmında gözükmüyor bile ..
"""NVIDIA outs a new GeForce Hotfix Driver Version 431.68. This Hotfix driver addresses the following: Mouse cursor may render incorrectly after exiting a game, the rest of the driver would be identical to 431.60 WHQL."""
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Wilson Fisk 1 gün xpugur
oyundan çıkıyorum imlecin yarısı bir yerde yarısı başka yerde ya da ok değil başka bir şey olmuş nan diyorum işlemci yeni ondan mı biosundan mı?iki oldu bu nvidia'nın attığı sürücü kazığı.daha önce de gta5'i bozmuşlardı yine tesadüf hotfix olduğunu öğrenmiştim.bu experience isimli arkadaş neden haber vermez ki betaları da göster gibi bir ayarı mı var?artık görüntüyle alakalı en ufak sorunda sürücüde arayacam hatayı.
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alito 1 gün xpugur
Her salatalık gördüğünüzde tuzu alıp koşmayın siz de arkadaş
3-5 gün sabredin. Ben bu güncelleme işini hiç umursamam. Yeni güncelleme gelir, en erken 15 gün sonra indiririm.
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SEO-Uzmanı 1 gün
lnx açısından durum nasıl diye merak ettim şimdi !?
dahası NVd bu konudan sonra linux ta açık kaynaklı drv sunaca mı !?
bu oldukça ciddi bir güven meselesi !!!
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alihakki 1 gün SEO-Uzmanı
nvidia açık kaynak sürücüleri zaten katletti şu son 1000 ve 2000 serilerinde. amd ise açık kaynak sürücü veriyor ama bazı oyunlar illa açık kaynak yada kapalı kaynak olan sürücüyü istiyor ve nvidia kadar stabil değil. ayrıca steam proton amd kartlarda çalışmıyor yada çalıştırana denk gelmedim henüz.
hem zaten windows tabanlı sistemleri etkileyen diye yazmışlar aynı sorunların linux tarafında etkili olmadığı anlamına geliyor.
(hd4870 ve rx560 ile dota2 de arcade oyunlarda sürkli problem yaşıyorum çoğu oynanmaz halde oluyor ya simgeler uçuyor ya itemler error item olarak geliyor. ya oyun donuyor.)
edit: amd açık kaynak sürücüye destek veriyor demek istedim.
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SEO-Uzmanı 1 gün
internete giren fakfakir biri ömrü boyunca 1000$ lık alış veriş yaptığı gerçeği göz önüne alınırsa kullanıcı verileri big-data anlamıyla oldukça kıymetli ! :)
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Executor Arhentir 2 gün
Sıkıntı yok.
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intel7mix 2 gün
Oyun yapımcıları fps düşürüyor asıl, driver ile düşmesinden ziyade.
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agent1453 11 sa. intel7mix
Yeni nesil oyunlarda örn:resident evil 2 remake,shadow of tomb raider 6gb vram istiyor,özellikle re2 remake 8 gb kart varken 13.68gb vram kullanıyor gibi görünüyor aldatmaca yapılıyor zannımca,kısa zamanda 6gb kartlarıda çöp edecekler gibi görünüyor, youtube.com/...
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Technical.assistance 2 gün
yersen
türkçesi
kartını güncellemeyip performanslı kullananlar gücellesin :D
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Virinom 2 gün Technical.assistance
Yıllardır çeşitli Nvidia marka kart kullandım hiç güncellemeden sonra FPS düşüşü görmedim. Bu olaylar bana biraz şehir efsanesi gibi geliyor. Oldu da sorun yaşadın silip eski sürücüyü kurmak o kadar kolay ki firmalar bununla uğraşmaz. Apple güncellemeyle hız düşürüyor ama tekrar eski sürüme dönmeyi engelliyor. PC'de böyle bir durum yok.
3 Yanıt Yanıtla +19
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