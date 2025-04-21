Sorunlar bitmedi: Nvidia 576.02 sürücüsü sıcaklık sensörünü etkiliyor!

Sıcaklık değerleri sabit kalıyor
Nvidia'nın son paylaştığı 576.02 sürücüsünde, GPU sıcaklık sensör verilerinin hatalı şekilde sabitlenmesine yol açan bir sorun keşfedildi. Sorun, tam olarak sistemin uyku modundan çıkması ya da güç tasarruf modunu sonlandırmasıyla ortaya çıkıyor. Bu durumda ekran kartı, doğru sıcaklık verisine ulaşamadığı için saat hızlarını ve voltajları gerektiği gibi ayarlayamıyor.
İyi haber şu ki, ortada donanıma doğrudan zarar veren bir durum yok. Ancak performans dalgalanmalarına neden olabiliyor. Şu an için ön tahminler hatanın, Nvidia'nın "NvAPI_GPU_GetThermalSettings" API’sine yaşandığı yönünde. Nvidia ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Sıcak sensörüne ek olarak, Black Myth Wukong, Assassin’s Creed: Shadows, Final Fantasy VII Rebirth ve Monster Hunter Wilds gibi AAA apımlarda yaşanan çökme sorunları da henüz çözülebilmiş değil. Geliştiriciler ise, hatalar tam olarak çözülene kadar kullanıcıların halihazırda en sorunsuz sürücü 566.36 sürümüne geri dönülmesi gerektiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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