Nvidia ve K1NGP1N'den hız aşırtma ve SLI odaklı video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından birisi olarak gösterilen K1NGP1N rumuzlu Vince Lucido'yu yıllar sonra bir kez daha kameranın karşısına aldı ve yeni bir video hazırladı. 3 dakika 20 saniye uzunluğundaki videoda K1NGPIN, hız aşırtma deneyimlerinden ve kendi markası altında hazırladığı Sıvı Nitrojen bloklarından bahsederken, GeForce GTX 580 ile SLI teknolojisinin kazandırdıklarını da anlatıyor. "Ödün verme kaybedenler içindir" diyen Nvidia, hız aşırtma konusundaki iddiasını bu video ile bir kez daha gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
İşte o video;
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nvidia kendini kandırmış burda millet sıvı azot u nerden bulsun
bulanlarıda parmaklarından edecek parmaksız overclokcullar olcaklar zamannında overclock yapıyodun ha parmaksız seni
Tabi tabi yapar dedeni geçtim sen hayatında LN2 gördünmü?
Yalıtkandır ama, nasıl sağlam kalıyor diye soranlar iletkenlik açısından sormamışlardır soruyu, sıvı azot un kaynama sıcaklığı -196 derece, yani o sıcaklık devreleri yada anakartı çatlatabilir, o bakımdan sormuşlardır.
*tr altyazı eklenseydi videoya. şık bi görüntü olurdu :))
o kadar kusur kadı kızındada olur ama merak ettiğim devreler nasıl sağlam kalıyor
artizlik yapıyorlar heryeri n2o yaptı oda yetmiyor üçtane kart taktı