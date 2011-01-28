Nvidia ve K1NGP1N'den hız aşırtma ve SLI odaklı video

Nvidia dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından birisi olarak gösterilen K1NGP1N rumuzlu Vince Lucido'yu yıllar sonra bir kez daha kameranın karşısına aldı ve yeni bir video hazırladı. 3 dakika 20 saniye uzunluğundaki videoda K1NGPIN, hız aşırtma deneyimlerinden ve kendi markası altında hazırladığı Sıvı Nitrojen bloklarından bahsederken, GeForce GTX 580 ile SLI teknolojisinin kazandırdıklarını da anlatıyor. "Ödün verme kaybedenler içindir" diyen Nvidia, hız aşırtma konusundaki iddiasını bu video ile bir kez daha gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

İşte o video;