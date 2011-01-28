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Nvidia ve K1NGP1N'den hız aşırtma ve SLI odaklı video

8 yıl
10,6b
1
33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia dünyanın en iyi hız aşırtmacılarından birisi olarak gösterilen K1NGP1N rumuzlu Vince Lucido'yu yıllar sonra bir kez daha kameranın karşısına aldı ve yeni bir video hazırladı. 3 dakika 20 saniye uzunluğundaki videoda K1NGPIN, hız aşırtma deneyimlerinden ve kendi markası altında hazırladığı Sıvı Nitrojen bloklarından bahsederken, GeForce GTX 580 ile SLI teknolojisinin kazandırdıklarını da anlatıyor. "Ödün verme kaybedenler içindir" diyen Nvidia, hız aşırtma konusundaki iddiasını bu video ile bir kez daha gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

İşte o video;




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DH Misafiri 8 yıl
yhaa arkadaşlar adama azotu niye döküyor anlamadım ve de 3 tane ekran kartı gereksinimi duyan oyun varmı da adam 3 tane takıyor bir tane mükemmel taksın ki o da günümüzde var nvıdıa da mesela 9500 gt 256 bt lik bak gör neye yetmiyor...
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adilazimdegilx 8 yıl
Ekstrem soğutma yöntemleri ilgili haberlerde forumdan nefret etmeye başlıyorum nedense...
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Freeline 8 yıl
Adam şow yapmış resmen ama sistemin çalışıp çalışmadığını göstermiyo devamlı azot döküyo :D Ne olsa kartlara para vermeştir
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dede17 8 yıl
Sen gördüm mü kardeş
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Tinúviel 8 yıl
Güzel bir video olmuş.
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dede17 8 yıl
saçma bir şey sıvı azotla dedem de yapar bence içi boş bir iş
nvidia kendini kandırmış burda millet sıvı azot u nerden bulsun
bulanlarıda parmaklarından edecek parmaksız overclokcullar olcaklar zamannında overclock yapıyodun ha parmaksız seni
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hapocod 8 yıl

dede17

saçma bir şey sıvı azotla dedem de yapar bence içi boş bir iş
nvidia kendini kandırmış burda millet sıvı azot u nerden bulsun

bulanlarıda parmaklarından edecek parmaksız overclokcullar olcaklar zamannında overclock yapıyodun ha parmaksız seni

Tabi tabi yapar dedeni geçtim sen hayatında LN2 gördünmü?
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X-FI 8 yıl
adam yapıyor kardeş :D
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xtyper 8 yıl
soğutucu blogu takarken sanki kılıç çekiyor:) şık hareket duğrusu
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DH Misafiri 8 yıl
sıvı azot yalıtkan bir malzemedir yani siz o devrenin üzerine ha plastik parçacıkları dökmüşsünüz ha onu dökmüşsünüz fark yok .
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KanKoKan 8 yıl

DH Misafiri

sıvı azot yalıtkan bir malzemedir yani siz o devrenin üzerine ha plastik parçacıkları dökmüşsünüz ha onu dökmüşsünüz fark yok .


Yalıtkandır ama, nasıl sağlam kalıyor diye soranlar iletkenlik açısından sormamışlardır soruyu, sıvı azot un kaynama sıcaklığı -196 derece, yani o sıcaklık devreleri yada anakartı çatlatabilir, o bakımdan sormuşlardır.
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acbold 8 yıl
gövde gösterisi yapmış adam resmen :)) bu işi ben yaparım diyor.artiss :))
*tr altyazı eklenseydi videoya. şık bi görüntü olurdu :))
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peters 8 yıl
Adam sıvı azotu dökerken devrelerin üzerinede geliyor.
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dodomoco 8 yıl

peters

Adam sıvı azotu dökerken devrelerin üzerinede geliyor.

o kadar kusur kadı kızındada olur ama merak ettiğim devreler nasıl sağlam kalıyor
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DH Misafiri 8 yıl
o kartların 1 tanesini alıp pc ye takmak hayal türkiyede adam langur lungur azot döküyo amacı ne bunun.
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JrMaster 8 yıl

DH Misafiri

o kartların 1 tanesini alıp pc ye takmak hayal türkiyede adam langur lungur azot döküyo amacı ne bunun.


artizlik yapıyorlar heryeri n2o yaptı oda yetmiyor üçtane kart taktı
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