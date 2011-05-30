Nvidia yeni GPU'ları GeForce GTX 560M ve GeForce GT 520MX ile kablolu 3D gözlüğünü duyurdu

Computex 2011'in resmi açılışına sadece bir gün kala sessizliğini bozan Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni grafik kartlarını duyurdu. Nvidia'nın üzerinde durduğu yeni performans modeli GeForce GTX 560M oldu. Dizüstü bilgisayarlarda 1080p çözünürlükte akıcı oyun deneyimi sunmak amacıyla tasarlandığı belirtilen yeni grafik çözümü, 192x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimine), 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 3GB'a kadar farklı kapasitelerde GDDR5 bellek seçeneklerine sahip. Nvidia tarafından açıklanan saat hızı bilgilerine göre GeForce GTX 560M'in grafik işlemcisi 775MHz'de, paralel işlemcileri 1550MHz'de ve bellekleri de 5000MHz'de görev yapıyor.

ASUS, MSI, Alienware, Toshiba ve Clevo gibi önde gelen dizüstü bilgisayar üreticileri tarafından oyun odaklı sistemlerde kullanılan ve yaz aylarında daha fazla sayıda üretici tarafından tercih edileceği belirtilen GeForce GTX 560M'e ek olarak Nvidia, giriş seviyesindeki sistemler GeForce GT 520MX modelini de tanıttı. GeForce GT 520M'in saat hızları arttırılmış versiyonu olarak nitelendirilen kart 48x CUDA çekirdeğine, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve tercihe bağlı olara 1GB ya da 2GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1800MHz ve bellekleri de 1800MHz'de çalışan DirectX 11 destekli kartın düşük maliyetli sistemlerde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bu arada GeForce GTX 560M için Optimus Teknolojisinin de desteklendiği ve entegre grafik birimi ile otomatik geçiş yapılabildiğini de belirtelim.

Tabi giriş ve performans segmentindeki güncellemelere ek olarak, Nvidia'nın en hızlı mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 485M'in ne zaman güncelleneceği de merak konusu. Elimize ulaşan bilgilere göre, Nvidia cephesinde yeni amiral gemisinin çıkışı son çeyrekte gerçekleşecek. Muhtmelen 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan grafik işlem biriminin, mimari güncellemelere ek olarak geliştirilen teknik değerleri ve optimize edilen enerji verimliliği ile GeForce GTX 485M'den daha hızlı olacağı ve daha az güç tüketeceği belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak Nvidia ayrıca 3DVision teknolojisi için kablosuz versiyonundan 50$ daha ucuz olan kablolu 3D gözlüğününün resmi tanıtımını da yaptı.