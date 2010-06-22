Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için GeForce GTX 460M'i hazırlıyor

8 yıl
10b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistör içeren GF100 GPU'sunun kullanıldığı GeForce GTX 485M'i, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan en hızlı grafik çözümü olarak lanse eden Nvidia,Temmuz ayında duyuracağı GeForce GTX 460 modelinin mobil versiyonunu da sunacak. GF104 GPU'sundan güç alması beklenen DirectX 11 destekli yeni mobil grafik çözümünün, GeForce GTX 460M olarak isimlendirilip isimlendirilmeyeceği henüz bilinmiyor ancak performans segmentinde yer alan dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağı ve Optimus teknolojisine destek vereceği belirtiliyor. GF100 ile kıyaslandığında %25 daha az güç tüketen GF104 GPU'su ve Optimus teknolojisi ile iddialı olması beklenen yeni çözümün yaz aylarının sonuna doğru hazır olması bekleniyor.

Dizüstü bilgisayarlar için şu an sadece GeForce GTX 485M çözümüne sahip olan Nvidia'nın, yaz aylarında başta GeForce GTX 460M olmak üzere yeni modellerle DirectX 11 destekli ürün gamını genişletmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
celikeins 8 yıl
bataryalarda 30dkda biter :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sultanomar 8 yıl
msi yapsın bekleriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haşin Erkek 8 yıl

celikeins

bataryalarda 30dkda biter :D



arkadaşlar zaten onu alan oyun için alı genelde ve ben kimseninide prizden çıkarıp otobüste cod oynadığını görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
nvidia'ı belki 28nm paklar oda olursa tabi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Comissar 8 yıl
gf100 e göre daha az güç çekmesi iyi zira onu dizüstünde soğutmak işkence olur. herhalde dizüstünü altına koyulan soğutucusuyla birlikte satarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MAXFLASH Rapstore 128GB SSD 8 yıl İşin Özü: Gigabyte GeForce GTX 480 video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim