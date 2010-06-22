Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için GeForce GTX 460M'i hazırlıyor

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistör içeren GF100 GPU'sunun kullanıldığı GeForce GTX 485M'i, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan en hızlı grafik çözümü olarak lanse eden Nvidia,Temmuz ayında duyuracağı GeForce GTX 460 modelinin mobil versiyonunu da sunacak. GF104 GPU'sundan güç alması beklenen DirectX 11 destekli yeni mobil grafik çözümünün, GeForce GTX 460M olarak isimlendirilip isimlendirilmeyeceği henüz bilinmiyor ancak performans segmentinde yer alan dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağı ve Optimus teknolojisine destek vereceği belirtiliyor. GF100 ile kıyaslandığında %25 daha az güç tüketen GF104 GPU'su ve Optimus teknolojisi ile iddialı olması beklenen yeni çözümün yaz aylarının sonuna doğru hazır olması bekleniyor.

Dizüstü bilgisayarlar için şu an sadece GeForce GTX 485M çözümüne sahip olan Nvidia'nın, yaz aylarında başta GeForce GTX 460M olmak üzere yeni modellerle DirectX 11 destekli ürün gamını genişletmesi bekleniyor.